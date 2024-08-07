Девайсы TCL со скидкой до 100 рублей в МТС

В МТС можно приобрести смартфоны, планшеты и ноутбуки TCL в рассрочку до 24 месяцев без первого платежа. Также предлагается возможность дополнить покупку гаджетов бонусом за 10 копеек.

TCL NXTPAPER 12 Pro с выгодой до 100 рублей

Флагман линейки планшетов TCL, который оснащен высокотехнологичным экраном с технологией NXTPAPER, мощным процессором и емкой батареей. Его главная отличительная особенность — это инновационный многослойный IPS-экран с диагональю 12,2 дюйма, который на аппаратном уровне снижает вредное для глаз синее излучение. Поверхность дисплея тактильно похожа на бумагу, не бликует на солнце и практически не собирает отпечатки пальцев, что делает экран похожим на электронную книгу.

Высокое быстродействие планшета обеспечивает мощный 8-ядерный процессор MediaTek Kompanio 800T, работающий в связке с 8 ГБ оперативной памяти. Предусмотрена контактная площадка, позволяющая подключить внешнюю клавиатуру и превратить гаджет в полноценный мини-ноутбук. С помощью магнитного стилуса на экране планшета можно рисовать или создавать рукописные заметки. Запечатлеть важные моменты и поучаствовать в видеоконференциях помогут две камеры: основная на 13 Мп и фронтальная на 8 Мп. Четыре встроенных динамика и два микрофона позаботятся о хорошем качестве звука. За длительную автономную работу отвечает аккумулятор емкостью 8000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 18 Вт.

А при покупке планшета TCL NXTPAPER 12 Pro 9494G 8/256 ГБ по 31 августа 2024 года предлагается бонус за 10 копеек — беспроводные наушники TCL Moveaudio Neo TW241.

TCL 40 NXTPAPER с выгодой до 70 рублей

Ключевая особенность смартфона — 6,78-дюймовый IPS-экран с технологией NXTPAPER и разрешением 1080х2460 пикселей, который по своим свойствам похож на электронную бумагу. Благодаря матовому покрытию поверхность дисплея не бликует на солнце и почти не собирает отпечатки пальцев. Поддержка повышенной частоты обновления до 90 Гц дает возможность наслаждаться плавной картинкой. На тыльной стороне смартфона расположена умная тройная камера с основным модулем на 50 Мп и фазовым автофокусом.

Его дополняют сверхширокоугольный сенсор на 5 Мп и макрокамера на 2 Мп. Для создания четких детализированных селфи предусмотрена фронтальная камера на 32 Мп. Смартфон также порадует громким объемным звуком из стереодинамиков и возможностью подключения проводных наушников через разъем 3,5 мм. Изначальные 8 ГБ оперативной памяти можно виртуально расширить еще на 8 ГБ. Предусмотрена одновременная установка двух сим-карт формата nano и карты памяти MicroSD. Длительное время автономной работы обеспечит аккумулятор емкостью 5010 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 33 Вт.

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