В МТС снижены цены на модели смартфонов POCO

В сети салонов и интернет-магазине МТС снижены цены на модели смартфонов POCO. Выгода может достигать до 300 рублей. Смартфоны доступны в рассрочку до 24 месяцев без первого платежа. А при оформлении смартфонов через интернет-магазин МТС — их доставят бесплатно.

Максимальная скидка 300 рублей предлагается при покупке смартфонов POCO F6. Модель оснащена ярким 6,67-дюймовым Folw AMOLED-экраном с широкими углами обзора и богатой цветопередачей. Его матрица способна отображать 68 млрд цветов, а благодаря частоте обновления до 120 Гц и сверхвысокому разрешению 2712х1220 пикселей обеспечивается плавное и детальное изображение. С нежелательным мерцанием борется технология затемнения ШИМ на частоте до 1920 Гц.

Для создания эффектных фото и видео предусмотрена высокотехнологичная двойная камера с основным сенсором на 50 Мп, оптической стабилизацией изображения и сверхширокоугольным объективом на 8 Мп. Широкая диафрагма позволяет создавать качественные снимки даже при недостатке освещения. Поддерживается съемка видео в качестве 4K при 60 кадрах в секунду. Получать четкие селфи и совершать видеозвонки поможет фронтальная камера на 20 Мп.

Смартфон собран на базе новейшего процессора Snapdragon 8s Gen 3, который обеспечивает быстродействие флагманского уровня. Технология LiquidCool улучшает циркуляцию пара и жидкости, чтобы быстро отводить тепло и гарантировать длительный игровой процесс. Устройство питается от аккумулятора емкостью 5000 мАч. А поддержка быстрой зарядки мощностью 90 Вт позволит восполнить запас энергии до 100% всего за 35 минут.

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