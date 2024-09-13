Резидент ПВТ представил мессенджер Depesha

Резидент Парка высоких технологий ООО "ФоксТри" – белорусская компания, которая специализируется на разработке собственных продуктов в сфере кибербезопасности и систем защищенных коммуникаций, представил пользователям разработку – мессенджер Depesha, удобство которого оценили уже более 350 тысяч пользователей.

За три года существования Depesha развилась из корпоративного средства связи в полноценный безопасный мессенджер. Сегодня это мобильное приложение под платформы iOS и Android, имеющее тестовую версию для работы на персональном компьютере, обладающее простым и понятным интерфейсом и поддерживающее все необходимые и привычные для общения функции: голосовые звонки, обмен сообщениями и медиа данными в персональных и групповых чатах. Десктопная версия мессенджера, кстати, также обеспечивает возможность видеозвонков и видеоконференций.

При этом мессенджер от компании-резидента ПВТ – весьма безопасный продукт для пользователя. Ключевым отличием от традиционного подхода к системам защиты, используемого в наиболее распространенных аналогах, является размещение инфраструктуры серверной части платформы на стороне заказчика. А еще ФоксТри разработали специальный модуль предварительного шифрования «PAZL», совместимый с клиентскими приложениями мессенджера и предназначенный для предварительного шифрования пользовательских данных (текстовых и аудио сообщений, мультимедиа и файлов) для последующей их передачи.

Уровень шифрования в мессенджере Depesha делает вероятность перехвата или анализа содержимого коммуникации кем бы то ни было практически нереализуемой, а функционал приложения позволяет применять его в самых разных направлениях: как защищенную связь для частных лиц и структур в любой точке мира, в том числе при использовании спутникового канала связи; как средство корпоративной связи; в качестве автономной защищенной связи – без выхода в интернет, на базе сетей передачи данных мобильных операторов.