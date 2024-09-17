МТС начал оказание услуг по мониторингу и реагированию на события информационной безопасности

Белорусские компании могут заказать комплексное обеспечение кибербезопасности в МТС, центр кибербезопасности которого ранее успешно прошел аттестацию Оперативно-аналитического центра при Президенте Республики Беларусь.

Центр кибербезопасности МТС оказывает услуги по обеспечению кибербезопасности по схеме SOC as a Service: все необходимые инструменты находятся на стороне МТС, а платить предстоит только за услуги. Обслуживание включает комплексное обеспечение кибербезопасности с круглосуточным мониторингом событий информационной безопасности и оперативным реагированием на киберинциденты. Также специалисты Центра могут оценить защищенность IT-инфраструктуры и провести расследование инцидентов.

Центр кибербезопасности МТС прошел аттестацию и подтвердил полное соответствие требованиям приказа Оперативно-аналитического центра (ОАЦ) при Президенте Республики Беларусь от 25 июля 2023 г. № 130. В заключении указано, что компетенция специалистов МТС, техническое и документальное оснащение позволяют МТС обеспечивать высокую степень безопасности информационных систем, в том числе отнесенных к критически важным объектам.

«Центр кибербезопасности МТС обеспечивает повышенный уровень защиты информационных систем и ресурсов. Причем как собственных, так и клиентов МТС Cloud. Сейчас мы выходим на рынок с отдельным предложением для компаний, которые нуждаются в услугах кибербезопасности «под ключ», ищут дополнительной поддержки и экспертизы. Мы готовы взяться за проект любой сложности и конфигурации. Наша команда обладает необходимой квалификацией по профилактике, отражению сетевых атак и устранению их последствий», — отмечают в МТС Cloud.

В последнее время выросло число кибератак и инцидентов, стало больше и вредоносных программ. Эти угрозы представляют опасность для различных отраслей, в том числе в сферах энергетики, транспорта и финансов. Развитие технологий требует постоянного повышения мер информационной безопасности.

Для подключения услуги нужно связаться с представителями МТС Cloud любым удобным способом. После этого будет организована встреча для сбора основной информации и требований. Специалисты подготовят тестовый стенд, запустят мониторинг и покажут первые результаты. На финальной стадии будет согласован и подписан договор на оказание услуг.

Напомним, Центр кибербезопасности МТС стал частью Национальной системы обеспечения кибербезопасности. Ее создание предусмотрено Указом от 14 февраля 2023 г. № 40 «О кибербезопасности». Он предполагает построение сети центров, координацией которых занимается Национальный центр кибербезопасности, созданный ОАЦ. Центр кибербезопасности МТС обеспечивает кибербезопасность как на инфраструктуре МТС Cloud, так и на собственной инфраструктуре клиента.

Подробную информацию о Центре можно узнать здесь.