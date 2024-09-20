Amazon запустила собственный ИИ-генератор видео

Amazon представила новый инструмент искусственного интеллекта под названием Video Generator, который позволяет создавать рекламные видеоролики с легкостью. На конференции Accelerate компания показала, как Video Generator преобразует одно изображение продукта в захватывающее видео, демонстрирующее его ключевые особенности.

В настоящее время функционал Video Generator ограничен, но он уже позволяет создавать персонализированные видео без дополнительных затрат. Amazon подчеркивает, что инструмент использует глубокие знания о розничной торговле, чтобы представить продукт наиболее привлекательным для покупателей образом. Video Generator находится на стадии бета-тестирования, доступной ограниченному числу рекламодателей в США. Джей Ричман, вице-президент Amazon Ads, пообещал дальнейшую доработку инструмента перед широким запуском.

Помимо Video Generator, Amazon представила функцию Live Image, которая преобразует статичные изображения в короткие анимированные GIF-файлы. Live Image находится на стадии бета-тестирования и является частью Image Generator - набора ИИ-инструментов Amazon для создания изображений.