В Беларуси намерены сделать отечественный мобильный телефон со своим ПО

В Беларуси намерены сделать отечественный мобильный телефон со своим программным обеспечением. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил 27 сентября на встрече со студентами вузов инженерно-технического профиля в формате "Открытый микрофон" в БГУИР, сообщает БЕЛТА.



Глава государства подчеркнул, что в стране производятся современные автобусы и электробусы, легковые автомобили, тракторы и комбайны, которые по качеству не хуже лучших импортных образцов. "Есть достижения в микроэлектронике, даже ноутбук свой сделали, в информационных технологиях, фармацевтике, биотехнологиях. Это я только малую часть назвал. Страна развивается, люди также развиваются", - сказал Президент.

"И отечественный мобильный телефон, о котором много-много сейчас говорят, мы тоже сделаем. Обязаны сделать, потому что гаджеты сегодня, как вы видели в последнее время, превратили в боевое оружие. Это уже вопрос национальной безопасности", - подчеркнул Александр Лукашенко.