Microsoft выпустила бесплатные версии Windows 11 для ознакомления

Перед выходом крупного обновления 24H2 компания Microsoft представила ознакомительные версии Windows 11. Как правило, такие версии распространяются бесплатно и имеют ограниченный срок действия.

В конце сентября пользователи получили возможность загрузить ISO-образы Windows 11 Enterprise LTSC 2024, Windows 11 Enterprise 24H2, Windows Server 2025 и других версий ОС. Среди них доступна ознакомительная версия Windows Server 2025, полностью переведенная на русский язык.

Специалисты заметили, что все образы с операционной системой включают актуальное обновление KB5043080. Также они объяснили, что ознакомительные образы (Windows 11 24H2 Evaluation) не требуют активации, как платные версии систем. Однако они могут работать до 90 дней, а затем пользователям предложат купить лицензию.