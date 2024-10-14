МТС открыл новый учебный год в школе по цифровой грамотности для людей старшего возраста

МТС открыл новый учебный год в бесплатной школе #НаучиСвоихБлизких по цифровой грамотности для людей старшего возраста. Впервые занятия вышли за пределы столицы и теперь организованы не только в территориальном центре социального обслуживания населения Минска, но и в Бресте. Еще одна группа будет обучаться и в онлайн-формате на платформе Zoom.

В этом году МТС не только расширил географию обучения, но и обновил программу: теперь она состоит из базового этапа — для тех, кто только начинает знакомство с цифровыми технологиями, и продвинутого — для тех, кто стремится расширить свои знания и навыки.

На базовом уровне слушатели знакомятся с функционалом смартфонов и планшетов, работой в интернете, учатся искать и загружать приложения. Также преподаватель рассказывает, как использовать платежные сервисы, социальные сети и мессенджеры. Особое внимание уделяется вопросам безопасности в интернете: людям старшего поколения объясняют, на что следует обращать внимание, чтобы избежать мошеннических действий.

На продвинутом уровне обучения участники осваивают навыки отправки и отслеживания посылок, а также работы с расписанием транспорта и оплаты проезда. Кроме того, они учатся создавать презентации, генерировать изображения и писать тексты при помощи искусственного интеллекта.

Всего слушателей, которые пройдут обучение в онлайн- и офлайн-формате, около ста. Обучение включает 10 занятий, состоящих из лекций и практических заданий. По завершении курса все участники, прошедшие тест, получат сертификат от МТС.

Следующий набор школы #НаучиСвоихБлизких состоится в ноябре. Подробная информация будет размещена на сайте проекта, а также в республиканских СМИ. Зарегистрироваться на онлайн-курс можно по ссылке. При регистрации необходимо выбрать уровень обучения.