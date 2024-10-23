В России приняты законы о регулировании майнинга криптовалют

В России Госдума на заседаниях во втором и третьем чтениях одобрила нормы, которые помогут установить регулирование криптовалют в России. Ведение реестра майнеров возложено на Федеральную налоговую службу (ФНС), в то время как правительство получит полномочия запрещать добычу криптовалют в отдельных регионах страны.

Кабмину предоставляется право запрещать майнинг криптовалют (в том числе участвовать в майнинговых пулах) в субъектах РФ целиком или на отдельных территориях субъектов; а также устанавливать условия и порядок введения запрета — это зафиксировано в изменениях к закону «Об электроэнергетике». Правительство также получает право (но не обязанность) предъявлять требования к деятельности операторов майнинговой инфраструктуры, а также характеру и объёму услуг, которые они оказывают. Расширяется круг субъектов — получателей адреса-идентификатора цифровой валюты, гласит обновлённая редакция закона «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты».

Реестр лиц, которые осуществляют добычу цифровой валюты, поручено нести ФНС России; она же аккумулирует информацию по ведению реестра и занимается исключением из него — ранее предполагалось, что все эти полномочия получит Минцифры. Оператору майнинговой инфраструктуры запрещается предоставлять её лицам, которые не включены в реестр. Документ вступает в силу 1 ноября 2024 года.