Резидент ПВТ открыл учебно-лабораторный комплекс для специалистов по ядерной безопасности

На кафедре ядерной и радиационной безопасности Международного государственного экологического института имени А.Д.Сахарова Белорусского государственного университета введен в эксплуатацию современный учебно-лабораторный комплекс Atomic Keeper Education от резидента Парка высоких технологий ООО «Прикладные системы».

Atomic Keeper Education предназначен для получения практических навыков по учету и контролю ядерных материалов, источников ионизирующего излучения и радиоактивных отходов. На данный момент комплекс включает в себя несколько десятков различных лабораторных работ, которые моделируют действия по учету и контролю на установках проекта АЭС-2006. «Например, с его помощью можно изучать реализацию национальных нормативных требований по ведению документации при проведении операций учета и контроля на уровне организации, подготавливать отчетную документацию по учету ядерных материалов, источников ионизирующего излучения и радиоактивных отходов, отрабатывать различные технологические процессы на объектах использования атомной энергии, организовывать и проводить физическую инвентаризацию, а также формировать отчеты для Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ)», – отмечает заместитель директора по развитию компании «Прикладные системы» Евгений Хаджинов.

В основе комплекса находится высокопроизводительный сервер с системой виртуализации, в которой развернуты учетные системы Atomic Keeper с конфигурациями, соответствующими техпроцессу на АЭС. К каждой лабораторной работе заранее подготовлено начальное состояние Atomic Keeper. Обучающийся должен выполнить поставленную задачу и подготовить требуемый пакет документов, который предоставляется на проверку преподавателю. Правильность выполнения работы автоматически проверяется системой путем сравнения сгенерированных документов с эталонными.

Автоматизированные рабочие места комплектуются контрольным, измерительным и радиометрическим оборудованием, необходимым для выполнения учебных заданий, что позволяет обучающимся не только теоретически осваивать техпроцесс на компьютере, но и самим «работать руками», выполняя реальные действия с оборудованием. При этом студенты не ограничены временем, отведенным в рамках учебного расписания, они могут выполнять задания самостоятельно в любое свободное время, подключившись к сети.

Комплекс является открытой системой, позволяющей моделировать иные типы установок и организаций, конфигурировать исполняемые операции, схему расположения помещений и оборудования, в том числе и устройств индикации вмешательства, и перечень сопутствующей документации.

Учебно-лабораторный комплекс «Atomic Keeper Education» от резидента ПВТ позволяет не только максимально близко познакомить студентов с реальными технологическими процессами, но и проводить повышение квалификации и переподготовку, обеспечивая высокий уровень подготовки специалистов по учету и контролю как для атомной отрасли, так и для других организаций – пользователей источников ионизирующего излучения.