С 28 ноября по 2 декабря в МТС пройдет "Черная пятница"

С 28 ноября по 2 декабря в салонах связи и интернет-магазине МТС будут действовать сниженные цены на устройства различных брендов. Выгода при их покупке составит до 40%.

Можно будет воспользоваться скидками на широкий ассортимент товаров, включая смартфоны, планшеты, беспроводные наушники, фитнес-браслеты, смарт-часы, товары умной техники.

Покупатели смогут не только приобрести различные модели гаджетов и девайсов, но и воспользоваться выгодными условиями их оплаты – в рассрочку сроком до 24 месяцев или оформить банковский кредит на срок до 60 месяцев.

А еще понравившийся товар можно будет заказать на сайте интернет-магазина МТС. При этом доставка будет бесплатной. Товары покупателям доставят на любой адрес в пределах Беларуси.