Alibaba представила новую ИИ-модель

Alibaba представила QwQ-32B-Preview — открытую модель ИИ с 32,5 млрд параметров, способную решать сложные логические и математические задачи и обрабатывать запросы до 32 000 слов. По результатам тестирования Alibaba, QwQ-32B-Preview превосходит модели OpenAI o1-preview и o1-mini по ряду показателей.

Ключевое преимущество QwQ-32B-Preview — высокая производительность в тестах AIME (взаимодействие с другими ИИ) и MATH (математические задачи), что позволяет ей эффективно решать сложные задачи и логические головоломки. Однако, как отмечает TechCrunch, модель имеет недостатки: спонтанная смена языка, зацикливание на отдельных моментах и проблемы с задачами, требующими здравого смысла.

QwQ-32B-Preview обладает способностью к самопроверке, позволяющей избегать типичных ошибок других ИИ, но несколько замедляющей поиск решений. Как и модели OpenAI o1, она решает задачи поэтапно, анализируя и планируя каждый шаг.

Хотя QwQ-32B-Preview доступна на Hugging Face под свободной лицензией Apache 2.0 (включая коммерческое использование), Alibaba опубликовала лишь часть кода, не раскрывая внутренних механизмов работы. Таким образом, модель занимает промежуточное положение между полностью открытыми и закрытыми системами.