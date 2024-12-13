В России заблокировали мессенджер Viber

В России заблокирован мессенджер Viber за нарушение российского законодательства. Об этом сообщил Роскомнадзор в своем Telegram-канале.

«Доступ к сервису Viber ограничен в связи с нарушением требований российского законодательства к организаторам распространения информации, выполнение которых необходимо для предотвращения угроз использования мессенджера в террористических и экстремистских целях, вербовки граждан для их совершения, продажи наркотиков, а также в связи с размещением противоправной информации», — пояснили в Роскомнадзоре.

Viber — популярное приложение-мессенджер, которое позволяет отправлять сообщения, совершать видео- и голосовые VoIP-звонки через интернет. 

 

 

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Опубликовал: KV_newsroom,

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