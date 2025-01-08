В БГУИР появится новая специальность — «Сверхвысокочастотные системы»

4 января в БГУИР прошел общеуниверситетский День открытых дверей. Школьников и их родителей в фойе второго учебного корпуса встретила выставка-презентация факультетов, на которой был представлен также Минский радиотехнический колледж БГУИР. Абитуриенты могли лично пообщаться со студентами, узнать особенности подготовки по различным специальностям. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

Особенностью вступительной кампании 2025 года станет открытие набора на новую специальность «Сверхвысокочастотные системы». Это направление с шестилетним сроком обучения предполагает присвоение инженерной квалификации и степени магистра.

«Открытие подготовки по специальности обусловлено растущей потребностью в высококвалифицированных специалистах в стратегическом для Республики Беларусь производстве изделий сверхвысокочастотной техники, обладающих фундаментальной теоретической подготовкой с практическим владением современными технологиями. Основные направления деятельности выпускников - это разработка и эксплуатация систем СВЧ техники и информационно-измерительных систем и их компонентов. Для создания таких систем широко используются современные информационные технологии, включая искусственный интеллект, а выпускники смогут работать как в компаниях, которые занимаются разработкой новейших систем безопасности, связи и навигации, так и в сфере стандартизации и сертификации средств СВЧ техники», - рассказал ректор университета, председатель приемной комиссии Вадим Богуш.



Дополнительные встречи с абитуриентами также были организованы и на факультетах компьютерного проектирования, компьютерных систем и сетей и информационных технологий и управления.