МТС составил рейтинг станций метро по интернет-трафику

С начала года абоненты МТС прокачали в метро больше 1 тысячи Тб данных. МТС проанализировал пассажирский трафик и назвал станции, на которых минчане и гости столицы активнее всего используют интернет: смотрят видео, отвечают на сообщения, скролят соцсети и слушают музыку. Абсолютный лидер — «Петровщина».

Минский метрополитен — это не только транспортный узел, но и одна из самых активных цифровых зон. Всего с начала года услугами связи МТС в подземке воспользовались почти 800 тысяч абонентов, потребив в общей сложности больше 1 тысячи Тб данных.

Самой популярной является первая ветка: на нее приходится более 60% трафика. Зеленолужская линия сегодня перевозит каждого пятого абонента компании, интернет-активность пользователей после запуска новых станций почти удвоилась.

По статистике МТС, безоговорочным лидером потребления трафика в подземке можно назвать «Петровщину». Здесь ежемесячно «прокачивается» до 50 тысяч Гб данных. Самые интернет-активные станции второй и третьей веток — «Каменная горка» и «Ковальская Слобода».

Место 1 линия 2 линия 3 линия 1 Петровщина Каменная горка Ковальская Слобода 2 Михалово Могилевская Вокзальная 3 Грушевка Партизанская Площадь Франтишка Богушевича 4 Малиновка Немига Юбилейная площадь 5 Площадь Победы Купаловская Аэродромная

В предыдущий раз подобное исследование компания проводила 5 лет назад. Тогда самой «прокачанной» станцией была признана пересадочная «Октябрьская».