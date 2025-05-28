МТС составил рейтинг станций метро по интернет-трафику

С начала года абоненты МТС прокачали в метро больше 1 тысячи Тб данных. МТС проанализировал пассажирский трафик и назвал станции, на которых минчане и гости столицы активнее всего используют интернет: смотрят видео, отвечают на сообщения, скролят соцсети и слушают музыку. Абсолютный лидер — «Петровщина».
Минский метрополитен — это не только транспортный узел, но и одна из самых активных цифровых зон. Всего с начала года услугами связи МТС в подземке воспользовались почти 800 тысяч абонентов, потребив в общей сложности больше 1 тысячи Тб данных.
Самой популярной является первая ветка: на нее приходится более 60% трафика. Зеленолужская линия сегодня перевозит каждого пятого абонента компании, интернет-активность пользователей после запуска новых станций почти удвоилась.
По статистике МТС, безоговорочным лидером потребления трафика в подземке можно назвать «Петровщину». Здесь ежемесячно «прокачивается» до 50 тысяч Гб данных. Самые интернет-активные станции второй и третьей веток — «Каменная горка» и «Ковальская Слобода».
|Место
|1 линия
|2 линия
|3 линия
|1
|Петровщина
|Каменная горка
|Ковальская Слобода
|2
|Михалово
|Могилевская
|Вокзальная
|3
|Грушевка
|Партизанская
|Площадь Франтишка Богушевича
|4
|Малиновка
|Немига
|Юбилейная площадь
|5
|Площадь Победы
|Купаловская
|Аэродромная
В предыдущий раз подобное исследование компания проводила 5 лет назад. Тогда самой «прокачанной» станцией была признана пересадочная «Октябрьская».
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