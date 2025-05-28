Резиденты ПВТ вошли в рейтинг Vendorland

Резиденты Парка высоких технологий вновь подтверждают свои высокие компетенции, занимая лидирующие позиции в международной индустрии IT. В последнем обновлении оценки поставщиков IT-услуг от платформы Vendorland лучшей среди разработчиков программного обеспечения стала компания Itransition. Об этом сообщает пресс-служба ПВТ.

Оценка, проводимая Vendorland, основывается на данных из открытых источников, отзывах клиентов и детальном анализе технологического ландшафта. Это означает, что компании, включенные в рейтинг, не только обладают высоким уровнем профессионализма, но и способны ориентироваться на актуальные потребности рынка и клиентов. Нахождение в таких рейтингах рассматривается как индикатор доверия и надежности, что создает дополнительные конкурентные преимущества.

В числе компаний, вошедших в топ-15 рейтинга Vendorland, также значатся компании с офисами в ПВТ – Innowise, Andersen Inc. и EffectiveSoft. Наряду с ними в рейтинге представлены и такие компании, как Qulix, LeverX, Softeq, Azati Software и другие.

Качественные услуги и инновационные решения от резидентов ПВТ получают признание не только на локальном, но и на глобальном уровне. Это открывает возможности для дальнейшего сотрудничества и развития, а также создает привлекательную среду для специалистов, стремящихся реализовать свои идеи в высокотехнологичной области.

Vendorland — это B2B-платформа, которая специализируется на независимом рейтинге и сравнении IT-поставщиков услуг для бизнеса. Она предлагает удобный поиск и подбор IT-вендоров по более чем 100 категориям услуг с возможностью фильтрации по масштабу проекта, бюджету, отрасли и размеру компании. Платформа собирает данные из публичных источников, отзывы реальных клиентов и использует собственную методологию для оценки качества и соответствия поставщиков конкретным требованиям заказчиков.