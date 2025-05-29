Директором ПВТ назначена Анна Рябова — экс-замминистра связи и информатизации Беларуси

Новым руководителем Парка высоких технологий назначена Анна Николаевна Рябова — бывшая заместитель министра связи и информатизации Республики Беларусь. Об этом KV.by сообщили в пресс-службе Парка.

Заместителями начальника по-прежнему остаются Иван Жизневский и Александр Мартинкевич.

Напомним, что в 2023 году на должность начальника управляющей структуры ПВТ – Секретариата Наблюдательного совета – был назначен Александр Базанов. До этого администрацию Парка более 6 лет возглавлял Всеволод Янчевский.