Безлимит на всё, защита от киберугроз и выгода – вместе с тарифным планом «#ВсёвДом Анлим» от А1

Идеальный домашний интернет должен быть быстрым, безлимитным, выгодным – а компания А1 предлагает сделать его еще более комфортным! Для всех, кто подключится на тарифный план «#ВсёвДом Анлим» до 31 июля, доступны отличные бонусы в виде скидок на абонентскую плату, увеличенной скорости соединения и доступа к услуге «Безопасный интернет».

Почему стоит выбрать тарифный план «#ВсёвДом Анлим»?

Безлимит во всём: получите безлимитный домашний интернет, а также безлимитный мобильный интернет и неограниченное количество звонков во все сети на существующем номере – никаких новых номеров, только безграничные возможности.

Стоимость, которую вы полюбите: подключайтесь до 31 июля и наслаждайтесь скидкой на абонентскую плату – всего 35 рублей в месяц на первые полгода, включая пользование роутером и ТВ-приставкой.

Добро пожаловать в мир высокой скорости: увеличьте скорость до 300 Мбит/с на целых 90 дней за 0 рублей с технологией GPON.

Уникальная безопасность в подарок: если вам доступно подключение по технологии Ethernet, вы получите 30 дней бесплатной защиты с услугой «Безопасный интернет», которая оградит вас от онлайн угроз.

Безлимит кино и ТВ с онлайн кинотеатром VOKA, который входит в стоимость абонентской платы за тариф. Никаких дополнительных расходов. Лето начинается с безлимита вместе с А1!

Подробнее с условиями акции можно ознакомиться на сайте А1.