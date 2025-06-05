Летние хиты и яркие новинки: что нового в магазинах А1

Чтобы погрузиться в летнюю атмосферу, вовсе не обязательно дожидаться отпуска. Рассказываем про лучшие предложения от А1, которые помогут вывести ваш отдых на качественно новый уровень, где бы вы его ни проводили и чем бы ни занимались.

Мощный смартфон — то, что нужно для отпуска или каникул. Если вы тоже любите актуальные мобильные игры, то наверняка оцените по достоинству возможности POCO F7 Pro. Новинка с передовым процессором Snapdragon 8 Gen 3, аккумулятором на 6000 мАч, ярким и четким 2K-дисплеем с частотой обновления до 120 Гц и впечатляющими мультимедийными функциями уже доступна в магазинах А1 — в том числе в рассрочку до 24 месяцев.

Для любителей активного образа жизни в А1 начались продажи сразу нескольких моделей флагманских смарт-часов HUAWEI. HUAWEI WATCH FIT 4, FIT 4 Pro и WATCH 5 можно приобрести с дополнительным бонусом за 10 копеек по промокоду: в зависимости от выбранной модели вы получите беспроводные наушники HUAWEI FreeBuds SE 3 или HUAWEI FreeBuds 6i.

К слову о наушниках: подходящая музыка — именно то, что нужно, чтобы создать хорошее настроение не только на отдыхе. А получать от прослушивания максимум удовольствия помогут HUAWEI FreeBuds 6 — еще одна новинка в ассортименте А1. Модель обеспечивает качественное звучание с насыщенными басами, до 6 часов работы от одного заряда и комфортную посадку в ухе. Приобрести новинку можно со скидкой от 349 рублей по специальному промокоду.

Музыкальную тему продолжает еще одна новинка в А1: Яндекс Станция Стрит. Эта компактная, стильная и мощная колонка с умным голосовым помощником Алиса идеально подходит как для дома, так и для улицы. Запаса автономности устройства хватит до 12 часов, так что любимая музыка, аудиокниги, подкасты и многое другое будут с вами везде, куда бы вы ни отправились.

Любителям бренда HUAWEI А1 предлагает возможность выгодно обновить любые свои гаджеты — от смартфонов и планшетов, до смарт-часов, наушников и даже ноутбуков. В рамках большой летней акции покупателей ждут скидки до 900 рублей на широкий ассортимент устройств.

Еще одно выгодное летнее предложение от А1 действует на планшеты Samsung Galaxy Tab. Самые разные модели, от базовой линейки Galaxy Tab A до флагманских устройств серии Galaxy Tab S10 Ultra, предлагаются со скидкой до 800 рублей.

Лучший способ как можно больше отдыхать летом — свести к минимуму домашние хлопоты. Об этом позаботится умная бытовая техника. И, разумеется, выгодные предложения от А1! Так, при покупке флагманского робота-пылесоса Dreame Robot Vacuum X50 Ultra Complete по специальному промокоду можно получить моющий пылесос Dreame G10 Pro всего за 10 копеек. А на целый ряд устройств Xiaomi действуют скидки до 145 рублей и выгодная рассрочка с ежемесячным платежом от 3,95 рубля в месяц. Это отличная возможность выбрать вертикальный пылесос, робот-пылесос, фен, телевизор или даже игровой монитор — словом, все необходимое для заботы о себе, своем доме или досуге.

Детально изучить особенности устройств из нашей подборки, получить квалифицированную консультацию специалистов и оформить покупку можно в магазинах А1 или онлайн: акции действуют в том числе и для посетителей интернет-магазина компании.