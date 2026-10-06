beCloud продолжает расширять покрытие 5G – теперь и в Гродно

Октябрь этого года открывает новую главу в инфраструктуре города Гродно. В местах наибольшей концентрации абонентов можно воспользоваться высокими скоростями технологии пятого поколения.

К сети 5G можно подключиться:

на оживленной городской локации недалеко от Гродненского государственного аграрного университета и Гродненского государственного электротехнического колледжа,

в районе улицы Пролетарской, недалеко от популярного среди гродненцев торгового центра,

на бульваре Ленинского комсомола, вблизи от главного корпуса Гродненского государственного медицинского университета.

Инфраструктурный оператор beCloud продолжает поэтапное расширение сети 5G — покрытие постепенно увеличивается, предоставляя высокоскоростной доступ для абонентов мобильных операторов.

beCloud запустил сеть пятого поколения в Беларуси в Минске, Гомеле, Бресте, Витебске и Могилеве в январе 2026 года. Сейчас запуск 5G состоялся и в Гродно. Реализацией по созданию и развитию сети в стране инфраструктурный оператор занимается согласно Указу Президента Республики Беларусь №139, подписанному 1 апреля 2025 года.

Также инфраструктурный оператор подвел итоги развития Единой сети 4G/5G в Беларуси в июне, июле и августе. За летний период оператор расширил покрытие технологий четвертого и пятого поколений, запустив больше 200 базовых станций и модернизировав 43 базовых станций по стране, ключевые работы велись техническими специалистами оператора в отдаленных населенных пунктах.

Пользователи сети за три месяца загрузили больше 370 тысяч терабайт данных, что увеличило объем мобильного интернет-трафика, проходящего именно через Единую сеть 4G/5G, до 77,2%.

Летом Единая сеть 4G/5G значительно приросла в Гродно и Гродненской области. Запущены и модернизированы базовые станции еще в 10 населенных пунктах — в Гродно, Ошмянах, Белогурно, Каменке, Вселюбах, Золотеево, Новом Селе, Садовом, Трокениках-1, Больших Эйсмонтах. Мобильный интернет стал качественнее и быстрее как в областном центре, так и небольших городах, сельской местности, где технология особенно востребована.

Сегодня Единая сеть 4G/5G покрывает 94,6% территории Беларуси и обеспечивает связью 99,6% населения страны.