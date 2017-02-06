Личный опыт: исследуем браузер Opera Neon

Неожиданно хороший и интересный браузер представила компания Opera Software. Экспериментальный продукт под названием Opera Neon ничем не отличается от коллег в плане движка, но представил в корне переработанный интерфейс с функциями, которых никогда не было у всех прочих браузеров.

Я настолько стар, что моим первым браузером был Netscape Navigator – вскоре переименованный в Communicator. И это не шутка – когда я в 1997 году начал работать (именно работать, а не «сидеть») в Сети, особой альтернативы, собственно, и не было. За последующие 20 лет я видел, кажется, все. Я видел, как доминировала, – а потом медленно угасала Opera. Как появлялись и набирали популярность Mozilla Firefox (2002 год) и Google Chrome (2008-й). Я страдал вместе с пользователями IE («Какая боль! Какая боль! Internet Explorer 5.0»). А врожденное любопытство заставляло устанавливать и изучать различную браузерную экзотику – от NeoPlanet в 1998-м до Brave в 2016-м.

Между тем, история браузеров, как и любая другая, развивается по спирали. И даже, казалось бы, совсем сошедшая со сцены Opera Software, тем не менее, регулярно напоминала о себе. Последнее такое напоминание последовало совсем недавно: в начале января увидел свет новый браузер, серьезно отличающийся от предшественников – Opera Neon.

Сами разработчики в своем блоге пишут: «Это концепт-браузер, в котором мы попытались отразить наше видение будущего веб-браузеров, сродни тому, как концепт-кары определяют будущее автомобилей. Как и браузер Opera, Opera Neon построен на движке Blink, но в отличие от других браузеров, Opera Neon был построен с нуля, чтобы имеющиеся эффекты и анимация никоим образом не замедляли работу пользователей в сети».

Чтобы составить адекватное мнение об Opera Neon, я установил этот браузер сразу на три разных ноутбука под разные ОС, и добросовестно пользовался только им на протяжении недели. И вот что могу сказать.

Идеология

Слово «идеология» я употребил неспроста. Главной задачей разработчиков Opera Neon было предложить пользователю – и обкатать на практике – совершенно новые, и очень необычные способы взаимодействия пользователя с веб-контентом. Прежде всего это возможность перемещать и модифицировать элементы интерфейса браузера. Также это иное отношение к контенту – вкладка веб-бродилки перестает быть единственным местом, где контент отображается. В общем, Opera Neon – это браузер, который нельзя установить – и сразу использовать, как любой другой. Его сперва придется именно изучить, освоить непривычный функционал и методы управления.

Главное окно Opera Neon в корне отличается от окна любого другого браузера. При запуске мы видим просто стартовое поле, которое использует фоновое изображение рабочего стола на ПК пользователя. То есть Neon фактически перенял саму концепцию рабочего стола. Слева – узкая панель с кнопками открытия новой вкладки, видеоплеера, галереи картинок, менеджера загрузок и меню. (Подписей к кнопкам нет, даже всплывающих.) Справа – вертикальный столбец-панель, в который помещаются визуальные миниатюры открытых вкладок. Если миниатюр вкладок в столбце собирается много (то есть открыто одновременно много сайтов), автоматически появляется полоса прокрутки.

По центру – стартовая страница, в верхней части которой помещена поисково-адресная строка. Основное пространство занято визуальными закладками быстрого доступа. Только это не табличного вида панель, как, скажем, у Firefox – с упорядоченными прямоугольниками. У Opera Neon визуальные закладки-миниатюры круглые и на первый взгляд расположены хаотично. На самом деле ими управляет интеллектуальная система – более часто используемые закладки автоматически поднимаются вверх, к адресной строке, редко используемые закладки – опускаются. Добавить сайт в визуальные закладки можно, перетянув его миниатюру из правого столбца в центральную зону стартовой страницы.

Вводим в адресную строку адрес, открываем сайт. Его содержимое отображается на стартовой странице, как бы во вложенном окне. При этом видны правая и левая панели. Открытый сайт сразу отображается в правой панели вкладок. Здесь интересная система, немного напоминающая управление в BlackBerry OS 10: открытую веб-страницу нельзя закрыть, ее можно только свернуть. Закрывается же она кликом по крестику на соответствующей миниатюре в столбце открытых вкладок.

Присутствует большинство функций, которые есть во всяком уважающем себя браузере – от поиска на странице до режима «Инкогнито» и управления историей просмотров.

Инновации

В Opera Neon изначально имеется несколько новых функций, которых мы не видели раньше в браузерах:

- новая стартовая страница, с текущим фоновым изображением с рабочего стола пользователя;

- визуальную панель вкладок в правой части окна браузера (на практике оказалась более удобной для работы с вкладками, чем традиционный способ их отображения);

- поисково-адресная строка нового типа, поддерживающая популярные поисковики и технологию OpenSearch (но вот как раз подобное уже есть у конкурентов);

- возможность вынести видео со страницы в отдельное окно – позволяет продолжать просмотр, одновременно находясь на других веб-страницах;

- функция моментального снимка любой части веб-страницы с автоматическим сохранением картинки в галерее браузера;

- режим разделенного по вертикали экрана, который позволяет работать с двумя страницами одновременно.

Признаюсь, то, как реализованы эти функции, привело меня в восторг. Ну, скажем, функция разделения экрана на ноутбуке не очень востребована. А вот обладателям больших дисплеев она наверняка придется по душе.

Кнопка камеры на левой панели позволяет сделать моментальный снимок любого участка страницы, просто переместив мышкой зону выделения и мышкой же растянув ее до нужного размера. Далее снимок автоматически помещается в галерею (она открывается кнопкой с изображением ландшафта).

Ну а реализация выноса видео – вообще блестящая. При щелчке на кнопку плеера на панели слева показываются все вкладки, которые проигрывают в настоящее время музыку или видео. Оттуда можно требуемое видео просто перетянуть в основное поле браузера, растянуть его мышкой до нужного размера, – и спокойно заниматься серфингом, не отрываясь от просмотра. Все очень просто.

Наконец, интересная новинка – встроенный прямо в браузер собственный диспетчер задач. Позволяет посмотреть, сколько ресурсов «кушает» каждая из открытых вкладок – и закрыть любую из них, если она вдруг зависла.

Личный опыт

За все время работы (неделя очень интенсивного использования) Opera Neon ни разу не зависал, не вылетал и корректно отображал все сайты. В этом он оказался лучше, чем традиционно используемый мною Firefox – тот стабильно виснет раз в два-три дня. Настройки не очень богатые, но можно импортировать настройки вместе с заклпрадками из другого браузера – правда, пока только из Mozilla Firefox или Internet Explorer.

На стартовой странице клик правой кнопкой мыши ничего не дает. В окне с открытой веб-страницей – вызывается контекстное меню, впрочем, не особо богатое функциями. Чисто субъективно скорость работы очень высокая. Поисково-адресная строка с поддержкой самых популярных поисков и OpenSearch действительно удобна, но ничего сверхъестественного.

Действительно интересная функция – интерфейс трансляции (вызывается через контекстное меню на веб-странице – пункт «Транслировать…»). Функция позволяет настроить трансляцию на телевизор или иное устройство содержимого данной вкладки либо всего рабочего стола. Очень удобно: запускаешь во вкладке онлайн-кино, отправляешь трансляцию на телевизор, а сам спокойно работаешь на ПК.

По большей части я работал с Opera Neon на основном рабочем ПК – 17-дюймовом ноутбуке НР ProBook 4730s – аппарате не новом, но весьма достойным по характеристикам. Под Windows 7. Все было нормально. Также установил новинку на гибридный 11-дюймовый нетбук HP Pavilion X2 210 G1 под управлением Windows 10 – компьютер, скажем прямо, хоть и новый, но довольно слабый. На нем Opera Neon показала намного более высокую скорость работы, чем установленный там же Firefox. Как результат, Neon сразу был сделан на «Павилионе» основным браузером. Наконец, (извращаться – так по полной!) я поставил Neon на древний Compaq 615, который из-за почтенного возраста способен тянуть только Windows ХР. Удивительно, но Opera Neon пошла и там! Правда, изрядно глючила из-за того, что ОС не поддерживала встроенную в браузер анимацию.

Недостатки

Они имеются, но не критичны. Например, нет встроенного блокировщика рекламы (есть в оригинальной Opera), нет VPN, нельзя добавлять расширения. Не хватает управления жестами. Нет возможности объединять закладки в группы. Можно было бы уменьшить зазоры между основной страницей и панелями справа и слева – это дало бы чуть больше пространства для отображения сайта. На выносимом видео стоит добавить регулировку громкости. Не очень богатый выбор настроек.

Резюме

Неожиданно хороший веб-браузер. В отличие от всех прочих «концептуальных браузеров», изученных мною за два десятка лет, он остался жить на моих ПК. Просто работать с ним – действительно комфортно. Пока не стал браузером по умолчанию, но имеет все шансы им стать.

Справка

Размер файла установщика: 2,32 Мб

Занимает на диске: 286 Мб

Операционные системы: Windows, MacOS

Языки интерфейса: мультиязычный (руссий устанавливается по умолчанию)

Версия: 1.0.2459.0

Прямая ссылка