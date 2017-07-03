Новый браузер Opera: от Neon к Reborn

Экспериментальный веб-обозреватель Opera Reborn "Возрожденная" получил статус стабильной "классической" версии Opera. Как пишут разработчики в официальном блоге, "За последний год мы представили ряд новых функций, таких как бесплатный VPN и блокировщик рекламы. Мы также представили Opera Neon, концептуальный браузер, который дал вам возможность заглянуть в будущее. Теперь лучшие компоненты Neon привнесены в новый браузер Opera под кодовым названием Reborn".

Какие же полезные функции норвежского концепт-продукта присутствуют в финальных выпусках Opera 45 и 46? Попробуем это выяснить.

Opera Neon → Opera Reborn → Opera Stable

Появившаяся в январе 2017-го года Opera Neon, разобранная "по полочкам" здесь, вызвала немалый интерес интернет-сообщества своим необычным внешним видом. После запуска программа предстает во всей красе минимализма – поисковая и адресная строки объединены, на текущем фоне рабочего стола располагается панель вкладок (в центре), панель настроек (слева внизу), панель инструментов с видеоплеером, менеджером загрузок, менеджером и галереей скриншотов (слева вверху).

Судя по двум последним stable-сборкам, из описанных "полезностей" наличествует только скрывающаяся боковая панель, просмотр видео в отдельном регулируемом окне и анимированные элементы интерфейса (первый скриншот).

Исчезли "фирменные" круглые иконки вкладок и закладок, исчез менеджер скриншотов, канул в небытие удобный режим разделенного экрана для просмотра двух страниц одновременно (скриншот).

"Зато" на боковой панели Opera 45 появились значки трех популярных мессенджеров - Facebook Messenger, WhatsApp и Telegram (переключаться между оными можно "горячей" комбинацией "Ctrl + Shift + M"). Что большинством пользователей воспринимается негативно, ведь их инсталлируемые версии более удобные и привычные.

К счастью, назойливые значки легко спрятать, через клик по панели правой кнопкой мыши (либо через настройки обозревателя, см. "Основные" → в секции "Боковая панель" выберите "Управление боковой панелью" → уберите галочки с пунктов "Facebook Messenger", "WhatsApp", "Telegram"). В отличие от продвигаемых поисковиков Яндекса и Рамблера, увы, неудаляемых опционально ("Настройки" → секция "Поиск" → "Управление поисковыми системами").

В чем действительно преуспели инженеры Opera Software ASA, так это в многочисленных, если не сказать безмерных "украшательствах" своего детища. Цитирую, без эпитетов-дублей, Анастасию Корсак из пресс-службы компании: "В Opera появился интерфейс, который по-настоящему современен, упрощен, утончен и игрив. Разметка страницы обновлена высококачественным графическим дизайном. Вкладки более изящны, что облегчает размещение открытых вкладок. Новая боковая панель еще более ненавязчивая, с добавлением анимации. Новые значки становятся изысканными и элегантными, а некоторые даже меняют цвета, когда активны. Наиболее заметную анимацию можно найти при открытии приватного режима (скриншот)".

Стоило ли тратить силы на "утонченный, игривый и элегантный" интерфейс в ущерб востребованно-ожидаемому функционалу – вопрос открытый. Дабы не петь оды проекту Opera Reborn, перечислю объективно ценные приобретения финальных выпусков 45 и 46:

Интегрированная темная тема оформления таки к лицу героине обзора. Эксклюзивные фоновые рисунки от художников Умберто Даины (Umberto Daina) и Феридуна Акгюнгера (Feridun Akgüngör) отлично сочетаются с темно-серым цветовым решением (см. в настройках "Браузер" → секция "Интерфейс пользователя" → "Включить тему в темных тонах"). В случае отключения фонового изображения и применения темной темы Экспресс-панель будет отображаться с темным фоном, для Opera 46 .

. Улучшена производительность и стабильность работы. Увеличена нагрузка GPU (графический процессор) при декодировании видео, количество крахов приложения снижено в среднем на 35%.

При наборе конфиденциальных данных (логин с паролем, номер кредитной карты) на странице, не являющейся HTTPS, появится предупреждение в полях форм.

Оптимизировано управление блокировщиком рекламы. Списками блокировок можно управлять с помощью диалогового окна "Управление списками", а "Easylist" и "EasyPrivacy" включены по умолчанию.

После импорта закладок соответствующие элементы автоматически появятся в панели закладок.

В Opera 46 движок обновлен до Chromium 59, появилась поддержка анимированных PNG-файлов (APNG).

Обновленная Opera Reborn, что дальше?

По признанию разработчиков, последние версии Opera Stable – это первые два этапа проекта Reborn. Поэтому далеко не все "фичи" Neon реализованы, а голос большинства адептов услышан. Другими словами, у некогда популярнейшей в экс-СССР программы для веб-серфинга есть шанс вернуть пользователей, "пересевших" на другой софт.

Хорошим примером для подражания является Vivaldi, за короткий срок и малыми деньгами ставший востребованным мультинастроечным браузером. Ну, а если "работа над ошибками" будет вестись негоже, то Opera, вероятно, навсегда покинет когорту самых рейтинговых интернет-обозревателей…

Дмитрий Евдокимов

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