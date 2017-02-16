Виза в США: как будет работать система после нововведений?

О том, как изменится система получения визы в США, расскажут пользователи сайта Quora. Самые полезные ответы - в материале KV.by.

Татьяна Сорокина

Правительство Трампа ищет пути выдачи рабочих виз на основании «заслуг и достоинств» претендентов, а не в форме лотереи (как это происходит сейчас). Это предложение звучит немного невнятно, так что позвольте мне вернуться на шаг назад и объяснить, как система работает сейчас.

Ежегодно выпускается 85 000 виз H-1B для иностранных специалистов, желающих найти работу в США. Когда программа только вступила в силу (где-то в 1990-е), было меньше людей, пытающихся найти работу в Америке, чем предоставляемых виз (в это трудно поверить, не так ли?). Процесс подачи заявления был довольно прост.

Вы подаете заявление о приеме на работу, получаете ее, наниматель посылает запрос на оформление вам визы H-1B в период с 1 апреля по сентябрь и – вуаля – теперь вы можете жить и работать в США в течение 6 лет. Работодатели не спешили с подачей заявлений и все, за кого ходатайствовали, получали свои рабочие визы. Но несколько лет назад (примерно в 2009-2011 гг.) положение вещей резко изменилось. Крупные кадровые агентства, зарабатывающие на найме и «продаже» дешевой рабочей силы своим клиентам, начали запрашивать все больше и больше иностранцев. Внезапно количество заявлений резко возросло, и спрос на визы H-1B превысил предложение.

Закон гласит, что все заявки будут рассмотрены в том порядке, в котором они получены. Зная это, компании начали подавать ходатайства 1 апреля, в день начала приема объявлений. Представьте сотни тысяч заявок, поступающих на рассмотрение в один день. Какие из них войдут в те самые 85 000? В таком случае закон предписывает «лотерею», что означает случайный выбор 85 000 заявлений и отсев всех остальных. Примечание: на самом деле разделение заявок на «основные» и «побочные» происходит немного сложнее, чем я описала, но об этом я могу рассказать отдельно. Вернемся к лотерее.

Я сама прошла через лотерею, и меня выбрали, но в 2002, когда мой работодатель подавал заявку, на 85 тыс. виз приходилось 100 тыс. заявлений, что не так уж плохо. В 2016 1 апреля поступило более 230 тыс. заявлений. А это значит, что из 10 человек выбирали всего 4. Проблема этой лотереи заключалась в том, что решение, кто получит возможность работать в США, принималось случайным образом, что противоречит самой идее рабочей визы. Визовая программа H-1B была разработана с целью привлечь лучших специалистов в страну, а не выбирать людей наобум.

Правительство Трампа ищет пути решения этой проблемы. Идея заключается в том, что в случае превышения количества заявок над количеством виз, предпочтение будет отдано на основании анализа данных о кандидате. В настоящее время первостепенными являются два критерия: есть ли у кандидата диплом американского вуза и каков его/ее желаемый заработок. Правительство Трампа надеется на то, что это поможет привлекать в страну лучших специалистов, а остальных отправлять домой.

Рай Нарсипурам, консультант по вопросам трудоустройства

Поскольку пост довольно длинный, я добавил небольшое резюме. По сути, предложенные изменения (в случае, если они будут введены в силу) могут быть чрезвычайно выгодными для большинства людей по следующим причинам:

Эти изменения могут привести к повышению жизнеспособности виз H-1B. Визовой программой H-1B сильно злоупотребляют и, следовательно, ее перегрузили. Сохранение рабочей визы при смене места работы или квалификации зависит скорее от удачи, чем от достоинств кандидата. Предложение, вынесенное в сенате, нацелено на подобные перегибы и, как следствие, может значительно повысить шансы сохранения визы. Минимальная заработная плата необязательна: 130 тыс. долл., предложенные Лофгрен только на процесс свободной подачи заявок, актуальны также и для программистов. Абсолютно реально сохранить визу H-1B, получая гораздо более низкую зарплату, если участвовать в несвободном процессе подачи заявлений. Более быстрая обработка Грин Карты. Предложение Зо Лофгрен подразумевает то, что наниматель подает иммиграционные бумаги в течение трех лет. Сейчас мало кто так делает.

Фоновые знания. Что такое виза H-1B?

Почему важно понимать предназначение визы H-1B? – Потому что здесь лежит корень всех зол, связанных с этой визой, о чем будет рассказано ниже.

Программа H-1B обеспечивает нанимателям из США возможность нанимать иностранных работников в определенных деловых сферах с целью преодоления пропасти, связанной с недостаточным уровнем квалификации работников. Существенно, что наниматель может взять на работу иностранца, если нет возможности найти подходящего кандидата в Америке. Формально, требуется всего два условия, которые надо учесть, чтобы иметь возможность официально нанять иностранного работника.

Отметим, что это актуально не только для работников в сфере ИТ/технических работников. Любая нехватка специалистов может быть восполнена подобным образом. В 2015 визы H-1B получили специалисты в 18 областях деятельности, включая общественные науки, искусство, юриспруденцию и т.д.

Сколько виз H-1B выдается ежегодно?

Визы H-1B выдаются в трех категориях. Пожалуйста, посмотрите на таблицу внизу:

Категория Количество виз Заметки Основная 65 000 На эту категорию могут подавать все без исключения, даже со степенью магистра Магистерская 20 000 Кандидаты со степенью магистра и выше Специальная Не ограничен Только для работы в университетах, университетских и правительственных неоплачиваемых исследований

Как получить визу H-1B?

Существует два способа получения визы H-1B.

Несвободная подача

Это «исходный метод подачи». С ходе этого процесса вам необходимо показать, что существует нехватка квалифицированных кадров, и что выдача визы H-1B не вытеснит текущую позицию (в течение 120 дней) в материнской компании или любой другой компании, связанной с материнской. Технические условия, которые связанные с этим процессом включают незамещение и найм и разъясняются в Приложении 1.

Наниматели, идущие этим путем, не выставляют требований минимальной зарплаты, т.е. они могут выплачивать любую зарплату, которая кажется разумной для данной позиции.

Свободная подача

В 1998 г. произошли изменения, которые привели к формированию процесса «свободной подачи заявлений». В ходе этого процесса нанимателю, подающий ходатайство на визу H-1B, не приходилось беспокоиться о технических условиях до тез пор, пока работник

Ежегодно получает 60 000 долларов; или

Получил магистерскую или более высокую степень (или равнозначную ей) по специальности, связанной с должностью, на которую он претендовал по программе H-1B.

Отметим, что этот работник считался свободным H-1B работником.

Как произошел перевыпуск виз H1?

Процесс свободной подачи дал работодателям потрясающий инструмент, позволяющий замещать американских работников, используя визы H-1B. Это произошло из-за прокола в законопроекте 1998 г. Зарплата в 60 тыс. долл. в то время соответствовала зарплатам в сфере ИТ. Но законопроект не предусматривал возрастание требований к заработной плате и даже инфляцию. В результате, наниматели по программе H-1И получили законное право замещать более высокооплачиваемых американских работников держателями виз H-1B.

Таким образом, поскольку зарплаты в ИТ-секторе растут, аутсорсинговые компании находят способы импорта инженеров из Индии не для того, чтобы восполнять недостаток квалифицированных кадров, а для того, чтобы замещать уже имеющуюся рабочую силу, особенно учитывая инфляцию зарплат в ИТ-секторе.

Несвободный процесс подачи заявлений выходит из моды.

С течением времени несвободный процесс подачи заявлений стал непопулярен среди нанимателей в сфере ИТ, поскольку:

Он требует больше бумажной волокиты. Приходится доказывать, что невозможно нанять местного работника. Приходится платить держателю визы H-1B больше (помните требование, что наниматели по программе H-1B должны платить конкурентоспособную зарплату, чего большинство из них не делают).

Соответственно, очень мало людей сегодня обращаются к несвободному процессу подачи заявлений.

Какие существуют доказательства перевыпуска виз H-1B?

Это очень серьезный вопрос, и в свободном доступе существует много данных, доказывающих случаи злоупотребления визами H-1B многими компаниями. Существует два способа, чтобы это доказать.

Случайные факты

В блогосфере можно столкнуться со случаями полного замещения отделов иностранными рабочими. В январе 2015 г. около 250 ИТ-работников компании Disney были уволены и заменены работниками из компаний HCL и Cognizant. Компании HCL и Cognizant вышли сухими из воды, заявив, что американские работники, замещенные держателями виз, не были их подчиненными. Таким образом, даже не смотря на то, что судья полностью не исключал вероятности того, что американцы были «незаслуженно обижены», он мало что мог сделать с точки зрения закона.

Я не пытаюсь поставить обсуждать этичность сложившейся ситуации или утверждать, что такое не должно быть разрешено в условиях «свободной» экономики. Суть заключается в том, что виза H-1B не была предназначена для этих целей. И аутсорсинговые компании нещадно злоупотребляют ей.

Статистические данные

Если бы H-1B работники и правда заполняли пробелы в квалификации местных сотрудников, средняя зарплата работников, занятых в ИТ-сфере была бы значительно выше средней зарплаты в сфере общей математики и информационных технологий.

К сожалению, данные говорят о другом. Средняя зарплата работника H-1B значительно ниже средней зарплаты специалиста в сфере общей математики и информационных технологий.

Средняя зарплата в сфере общей математики и информационных технологий Средняя зарплата работника H-1B (с сфере, связанной с компьютерами – первичный найм) 81 430 долларов 67 000 долларов

Существует серьезная разница в средних зарплатах при первичном найме и средними зарплатами по сектору (67 000 долл. и 81 430 долл.). Отметим, что сравнивать их зарплаты уместно, так как первичный найм означает, что люди наняты по программе H-1B впервые.

Я надеялся, что хотя бы половина людей в ИТ-сфере будут наняты для восполнения пробелов в квалификации. Так что я ожидал, что показатели будут ближе к 75-му процентилю. Я был удивлен, когда обнаружил обратное. Показатель 75-го процентиля занятости для группы «первичного найма» держателей виз H-1B составляет 80 000 долл. – что значительно ниже показателя 75-го процентиля (109 490 долл.) для сферы математики и информационных технологий.

Показатель 75-го процентиля зарплаты в сфере общей математики и информационных технологий Показатель 75-го процентиля зарплаты работника H-1B (с сфере, связанной с компьютерами – первичный найм) 109 490 долларов 80 000 долларов

Если сравнить эти цифры, становится ясно, что большое количество виз H-1B сегодня выделяется для вымещения американских работников, а не для заполнения пробелов в квалификации работников.

Какие компании злоупотребляют визами H-1B?

Согласно данным, собранным изданием New York Times, большинство перегибов с визами H-1B осуществляется индийскими аутсорсинговыми компаниями. Вот выдержка из статьи:

Конгресс установил ограничения на выпуск 85 000 виз в год, а более 10 000 компаний подали заявки в 2014 году. Но только 20 компаний получили более 32 000 виз.

Далее в статье говорится:

Согласно федеральным законам, такие наниматели, как TCS, Infosys и Wipro, имеющие большое количество H-1B работников в США, обязаны подтвердить тот факт, что они не замещают американских работников. Но компания освобождается от данного требования, если выплачивает работнику H-1B по крайней мере 60 000 долл. в год. В аутсорсинговых компаниях иностранные работники обычно получают зарплату 60 000 долларов или немного выше, что, как правило ниже средней зарплаты американского технического специалиста. Таким образом, данные фирмы получают возможность предлагать услуги американским компаниям за низкую стоимость, сокращая при этом количество американских работников.

Распределение зарплат работников H-1B в 2013г. (В аутсорсинговых компаниях, расположенных в Индии, в других странах, в США и других фирмах, расположенных в США)

Из вышеприведенного графика становится ясно, что:

Многие аутсорсинговые компании начинают платить работникам 60 тыс. долл. и, следовательно, не обязаны доказывать нехватку квалифицированных кадров на местном рынке (свободный путь) Большинство фирм, нанимающих работников напрямую, платят им достаточно хорошо (например, Microsoft, Intel, Google, Apple и т.д.). К сожалению, в 2014г. на такие фирмы приходилось всего 5000 виз. Собрав все данные вместе, можно сделать вывод о том, что низкий уровень средних заработных плат в ИТ-сфере при первичном найме спровоцирован аутсорсинговыми компаниями.

Избавьтесь от таких лазеек - и виз будет достаточно

Немного занимательной математики – топ-15 аутсорсинговых компаний получают около 30 000 выделяемых для них виз. Предположим, что соотношение выданных виз к заявкам составляет 1:4, можно сделать вывод о том, что аутсорсинговые компании подают 120 000 заявлений. Отметим, что мы принимаем во внимание лишь 15 крупнейших аутсорсинговых компаний. Помимо этого существуют сотни более мелких аутсорсинговых фирм в США, которые не попадают в поле зрения. Все они могут подать еще 20-30 тыс. заявлений. Таким образом, из 236 000 запросов на визу H-1B, поданных в 2016г., 150 000 были направлены аутсорсинговыми компаниями. Вероятнее всего, 80% из них относятся к низкооплачиваемым ИТ-должностям, которые, вероятно исчезнут, если закон изменится. (На основании 75-го процентиля, о котором шла речь в 3.1.2).

Важно, что если убрать аутсорсинговые компании из данного уравнения, многие претенденты на визу H-1B получат ее.

Акт открытости и интеграции высококвалифицированных работников

Существует два законопроекта, предложенных в отношении проблемы с H-1B. Последний из них был предложен Зо Лофгрен и называется Акт открытости и интеграции высококвалифицированных работников 2017 г.

Работодатели, нанимающие ИТ-работников и желающие пройти «свободный процесс подачи заявлений» должны заплатить «35 пунктов процентиля» выше среднего уровня текущей годовой заработной платы с сфере математики и информационных технологий. В настоящий момент эта отметка достигает 130 000 долл. Если наниматель платит держателю визы заработную плату ниже уровня 85-го процентиля, он должен доказывать потребность в работнике и незамещение американских работников. Отменить льготы для обладателей степени магистра для зависимых нанимателей. Это значит, что не будет отдельной квоты для держателей степени магистра. Наниматели обязаны предоставлять держателям виз H-1B бумаги по иммиграции в течение трех лет с момента подачи ходатайства правительству.

130 тыс. долл. для «свободного процесса подачи заявлений без ограничений»

Есть пара моментов, которые я хочу разобрать более детально. Во-первых, 130 000 долл. относятся только к сфере, связанной с компьютерами. Во-вторых, эта сумма скорее всего будет лучше продумана и определена в зависимости от средней зарплаты по региону. Вполне возможно, что в конце концов мы придем к 70-му процентилю, а не к 85-му. Не забывайте, это только предложение. Но одно можно сказать боли или менее точно – уровень 60 тыс. долл. для свободной группы поднимется.

Несвободный путь не означает минимальной заработной платы

Никто не говорит о минимальной заработной плате. Конечно, чтобы пройти по этому пути, надо проделать гораздо больше бумажной работы, но помните, до 1998 г. это был единственный способ сохранить визу H-1B.

Акт защиты и роста числа вакансий для американцев

Законопроект №2 - Акт защиты и роста числа вакансий для американцев, созданный Дареллом Иссой (республиканцем) в соавторстве со Скотом Питерсом (демократом).

Этот законопроект предлагает увеличить требования заработной платы свободной подачи заявлений H-1B на позиции не для иммигрантов до 100 000 долл. в год (с 60 000 долл.) и отменить льготы для держателей степени магистра.

Законопроект предусматривает поправку на инфляцию зарплат каждый третий фискальный год.

Даниэль А. Родригес

Лучшим из лучших не гарантирован шанс утроиться на работу в США, так как процесс отбора в программе H-1B – это лотерея. Из более, чем 200 тыс. заявок выбирают лишь 85 тыс. И поскольку процесс отбора не основан на потребностях и оценке качества работника, многие умнейшие иностранные специалисты не получают возможности работать в США.

Существует проблема того, что аутсорсинговые компании занижают зарплаты технических работников.

Топ-20 компаний, выдающих визы: 7 аутсорсинговых компаний, расположенных в Индии – 16 573 визы; 2 аутсорсинговые компании, расположенные в других странах – 2 811 виз; 4 аутсорсинговые компании, расположенные в США – 7 132 визы; 7 других фирм, расположенных в США – 5 619 виз. Источник: NY Times

Существует проблема, что зависимые от программы H-1B наниматели вроде Infosys и Wipro играют с системой, нанимая специалистов на зарплату 60 тыс. долл. в год. Предложение Лофгрен заключается в том, чтобы поднять этот уровень до 130 тыс. долл. Эти изменения сильно не затронут компании вроде Amazon или Google, пока те используют зависимых от H-1B консультантов (т.е. Infosys, Tata и т.д.).

Более того, предложение Лофгрен может увеличить минимальную оплату для всех держателей H-1B, что будет соответствовать 2 уровню заработной платы на настоящий момент.

Вот два простых примера.

Первый – профессии, требующие высокой квалификации в высокооплачиваемой отрасли.

Код региона: 41884 Название региона: Сан-Франциско – Редвуд-Сити – Южный Сан-Франциско, Калифорния Код профессии: 15-1132 Название профессии: Разработчики ПО, приложений 1 уровень заработной платы: 38,55 долл./час – 80 184 долл./год 2 уровень заработной платы: 47,59 долл./час – 98 987 долл./год 3 уровень заработной платы: 56,62 долл./час – 117 770 долл./год 4 уровень заработной платы: 65,66 долл./час – 136 573 долл./год Средняя заработная плата (H-2B): 56,62 долл./час – 117 770 долл./год Эти зарплаты относятся к следующим вакансиям: 15-1132.00 Разработчики ПО, приложений Разработка, создание и изменение основных компьютерных приложений или специализированных компьютерных программ. Анализ пользовательских потребностей и принятие решений касательно ПО. Создание дизайна в соответствии с требованиями заказчика, стремление оптимизировать рабочий процесс. Желательно анализировать и разрабатывать базы данных приложений, работая самостоятельно или в составе команды. Желательно умение руководить программистами.

И второй – менее оплачиваемые профессии, не требующие высокой технической квалификации.

Код региона: 38060 Название региона: Финикс-Меса-Скоттсдейл, Аризона Код профессии: 15-1121 Название профессии: Аналитики компьютерных систем 1 уровень заработной платы: 26,76 долл./час – 55 661 долл./год 2 уровень заработной платы: 35,37 долл./час – 73 570 долл./год 3 уровень заработной платы: 43,97 долл./час – 91 458 долл./год 4 уровень заработной платы: 52,58 долл./час – 109 366 долл./год Средняя заработная плата (H-2B): 43,97 долл./час – 91 458 долл./год Эти зарплаты относятся к следующим вакансиям: 15-1121.00 Аналитики компьютерных систем Анализировать научные, инженерные, бизнес и другие проблемы, возникающие при обработке данных с целью внедрения и исправления компьютерных систем. Анализ пользовательских потребностей, действий и возникающих проблем с целью автоматизации или исправления существующих систем и пересмотра компьютерных возможностей, рабочего процесса и ограничений планирования. Желательно анализировать или рекомендовать доступное ПО.

Я считаю, что логика всего этого заключается в том, что существует обеспокоенность тем, что компании используют труд держателей H-1B только при поступлении на работу (1 уровень). При установлении более высокого уровня заработных плат, компаниям необходимо будет нанимать более квалифицированных работников. Не первичный труд.

Я лично наблюдал, как компании используют вновь нанятых работников H-1B только три года – срок, который покрывает программа, а затем избавлялись от них и нанимают новых по той же программе. Работодателям это нравится, так как они могут постоянно удерживать зарплату на начальном уровне и оказывать давление на американских работников, заставляя их работать усерднее. Но все это идет вразрез с целью программы H-1B, которая заключается в привлечении лучших умов в США на постоянную работу. А не запрягать их в контрактную кабалу.

Прямо сейчас я мог бы утверждать, что программа H-1B является самым тяжким грузом для американской экономики, так как она разрушает рынок труда технических работников. Если бы было возможно развить систему высшего образования в компьютерной отрасли, многие в США занялись бы программированием. И нет никакого смысла в том, что зарплаты в ИТ-сфере за последние годы существенно не повышались, учитывая высокий спрос на профессионалов в данной среде.

Соответственно, контраргумент заключается в том, что все ИТ-работа, не требующая высокой квалификации, будет обеспечиваться иностранными работниками с программой H-1B или без нее или будет автоматизирована. В этом есть доля правды. Тем не менее, не вся работы может быть выполнена удаленно или автоматизирована. Более того, я уверен, что большинство американцев предпочло бы, чтобы в США приезжало как можно больше талантов со всего мира.

В общем, я думаю, что предложенный Лофгрен законопроект должен привести к повышению заработной платы для большинства людей и улучшения условий труда для тех, кто хочет приехать в Америку.

Меган Уилльямс, менеджер карьерного роста

Согласно данным Министерства труда США, больше всех визы H1-B используют расположенные в Индии компании ИТ-услуг. Такие, как Tata Consultancy, Wipro и Infosys. Как правило, персоналу с визами они платят более низкие зарплаты. Технологические компании, такие как Google, Microsoft, Intel и Cisco, как правило, предлагают более высокую зарплату иностранным специалистам, которых они нанимают по программе H-1B.

Когда компания нанимает сотрудника с визой H-1B, она должна с помощью правительственной системы хранения данных делать пометки о зарплате и месте работы держателя визы. В то же время система хранения данных Министерства труда США напрямую не согласуется с количеством виз, которое в конечном итоге выдается компаниям. Эти данные отражают потребность в визах компаний, запрашивающих на свободные места держателей виз H-1B.

Технологические компании, например, Microsoft, Google и Facebook говорят, что визы необходимы для найма высококвалифицированных специалистов на позиции, на которые невозможно найти американских специалистов. Расположенные в Индии компании говорят о том, что сотрудники ИТ-отделов подают больше всего заявок на визы, вызывают волну критики за то, что визы используются для заполнения низкооплачиваемых рабочих мест (которые Трамп и его сторонники предпочли бы отдать американцам) вместо привлечения более квалифицированных и высокооплачиваемых инженеров.

В теории, ранжирование кандидатов, исходя из размеров заработной платы, должно приводить к рассмотрению заявок более квалифицированных специалистов в первую очередь, визы на менее оплачиваемые должности (такие, которые занимают специалисты в Индии) переносятся в конец очереди, а возможно вообще не будут рассмотрены, если потребность в высококвалифицированных специалистах будет высока.

IEEE (Институт инженеров электротехники и электроники) – одна из самых крупных групп, представляющих американских технических работников, в своем обращении к Миллеру предложила отдавать предпочтение компаниям, не зависящим от H-1B (где менее 15% персонала являются держателями виз H-1B) и предлагающим самые высокие зарплаты.

Найм работников на основании заработной платы означает, что компании могут упустить из виду работников среднего звена, которых также не может обеспечить американский рынок труда. Например, вакансии программистов будут быстро заняты, а вакансии сетевых инженеров или техподдержки, которые обычно оплачиваются гораздо скромнее, будет тяжело заполнить без виз H-1B. «Потребность на рынке труда не захвачена исключительно высокой заработной платой», говорит один из технической элиты. Так что технологические компании выступают за то, чтобы наряду с заработной платой рассматривался и набор навыков претендентов.

Некоторые из самых крупных технологических компаний также используют ИТ-персонал из Индии для заполнения собственных ИТ-отделов. Так что у них тоже возникнут проблемы в случае, если эти места нельзя будет заполнить с помощью рабочих виз.