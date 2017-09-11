Как восстановить удаленные файлы на Андроид-смартфоне. Пошаговая инструкция

Такое бывало с каждым. Роковое движение — и важнейшие файлы исчезают, оставляя память телефона девственно-чистой. По ошибке или случайно, но файлы оказываются безвозвратно удалены. Или же не всё потеряно?

К счастью, нет. Существует несколько способов вернуть утраченные документы благодаря ПО. 100-процентную гарантию вам никто не даст, но неплохие шансы на восстановление есть. Чем раньше приступите к восстановлению файлов, тем лучше.

Как вернуть файлы?

Существует 2 способа восстановить данные: при помощи ПК и при помощи софта для Android-смартфона.

В последнее время первый способ теряет актуальность, так как ОС телефона с каждой версией меняется. Для работы через ПК необходима способность телефона функционировать в режиме USB-накопителя (USB-mass storage). А последние версии Android могут быть лишены этой функции. Поэтому подробнее остановимся на восстановлении документов с самого телефона.

Что надо для восстановления?

Собственно, ничего особо сверхъестественного не надо: только сам смартфон и софт для восстановления. Но для функционирования некоторых из них нужны root-права. А при получении этих прав слетает гарантия с гаджета. Если гарантия на ваш аппарат закончилась, то вам бояться нечего: можно смело устанавливать себе права суперпользователя. А вот тем, кто недавно купил мобильник, стоит крепко задуматься над ценностью потерянных файлов и надобностью root-прав.

Если вы всё-таки решились получить root-доступ, но не представляете, как это сделать, то не отчаивайтесь, здесь вы сможете прочитать инструкцию. А теперь о приложениях.

Её принцип работы аналогичен компьютерной корзине. Программе root-доступ не нужен, но восстановить можно только те файлы, которые удалялись после установки программы.

Ошибочно удалённые данные восстанавливаются легко: открывается программа, и вы выбираете файлы, которые надо вернуть. Вот и всё. Если же надо вернуть файлы, удаленные ранее, то листайте дальше.

На скриншотах ниже пример работы с программой:

1. Удаляем файл. У меня это инсталлятор приложения.

2. Открываем нашу Корзину, нажимаем на удаленный инсталлятор, выбираем пункт «Восстановить».

3. Возвращаемся в менеджер файлов и видим восстановленный файл. Можно начинать радоваться.

Эта программа потребует от вас root-права на смартфоне. На моём смартфоне root-права давно установлены, поэтому я вам покажу весь процесс восстановления файлов. Есть, конечно, версия, не требующая прав суперпользователя, но её потенциал значительно уступает полной версии.

Собственно, алгоритм восстановления почти ничем не отличается от описанного выше.

1. Скачиваете, с Google Play программу, устанавливаете её.

2. Запускаете её. Выбираете раздел, из которого был удален файл (например, контакты).

3. Начинаете сканирование.

4. Как видите, контакты нашлись. Найденные и нужные файлы сохраняете.

Вот и всё. Всё легко и просто.

Вот вам ещё одно приложение для восстановления потерянных файлов с телефона. Для ее работы нужен root-доступ. Без него не обойтись.

Ниже подробная инструкция со скриншотами и результатами проведенного восстановления.

1. По ссылке выше вы попадете в Google Play, и скачиваете, устанавливаете программу. После её запуска надо выбрать тип восстановления данных.

2. Следующим этапом вы выбираете память, которую будете сканировать (память телефона или флеш-карта).

3. Дальше идет выбор глубины сканирования (у меня это глубокое сканирование).

4. Теперь вам надо определиться с тем, какие файлы надо восстановить (аудио, видео, картинки и т.д.). На примере я выбрал картинки с расширением .gif.

5. Вот так выглядит процесс сканирования памяти.

6. Мною полностью сканирование не проводилось, но, как видно, файлы отыскиваются. И достаточно успешно.

Представленные программы не единственные, которые могут помочь вернуть утерянные файлы, но, на мой взгляд, одни их самых действенных. Собственно, именно это и показано на скриншотах.

Заключение

Подводя черту, могу всех успокоить: восстановить удаленные файлы можно. Но стоит учесть, что самая большая вероятность вернуть файлы — это провести восстановление сразу после удаления. Удаленные файлы освобождают физическое место памяти, но данные о файле сохраняются внутри памяти. По мере подгрузки данных из интернета, записи новых файлов, информация о стертых файлах уничтожается полностью. И после этого уже и специальные программы не помогут.

Чтобы не попасть в такую ситуацию, рекомендую вам периодически делать копию важных файлов хотя бы на ПК или USB-накопитель. Можно воспользоваться облачными сервисами, которых сейчас в изобилии (например, Google Drive, Dropbox, Яндекс.Диск и прочие). Также можно использовать приложения, создающие резервные копии программ и файлов. К примеру, Titanium Backup. Приложение платное, но есть и бесплатная версия в свободном доступе, которая отлично справится с созданием резервных копий.

Надеюсь, статья поможет не попасть вам в неприятную ситуацию, а если вдруг такое случилось, то вернуть всё в целости и сохранности.