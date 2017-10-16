Android против iOS: кто кого?

Извечная борьба между iOS и Android в народе давно является объектом для шуток. И если для пользователя это лишь повод поспорить, то для создателей гонка «вооружений» всегда достаточно изматывающая. Как сейчас обстоят дела у двух заклятых врагов?

Еще несколько лет назад операционные системы от Apple и Google не только ожесточенно соперничали друг с другом, предоставляя пользователям прогрессивные функции, но и достаточно серьезно отличались между собой. Сейчас сравнивать Android и iOS становится все сложнее: они стали действительно многофункциональными, а также практически идентичными. Конечно же, впереди нас все равно ждут прогрессивные возможности, ведь никто не стоит на месте.

Только вот в ближайшее время ожидать революций не приходится, основной упор пока делается на максимальное усовершенствование существующих технологий. Софт раз за разом допиливается, быстродействие возрастает. Но что грядет потом? Будут ли популярнейшие мобильные ОС жить в дружбе или же вновь развяжут былые войны?

С чего начиналось глобальное противостояние

С самого начала детища Google и Apple серьезно различались уже на фундаментальном уровне. Компания Стива Джобса всячески критиковала главного конкурента за открытый доступ к большинству функций Android. Эта операционная система задумывалась как некое пространство с чуть ли не безграничными возможностями для пользователя. Очень многое можно было менять самостоятельно, и это нравилось юзерам.

Но iOS пошла по совершенно другому пути. Джобс считал, что закрытость в данном случае позволит полностью контролировать важнейший исходный код, а также значительно повысит безопасность. При этом разработчики все-таки получат доступ к системе, но только к ее определенным элементам.

Первая версия iOS была анонсирована вместе с диковинным смартфоном iPhone в 2007 году. Данная ОС получила негласное название «мобильная Mac OS», потому что базировалась на двух главенствующих компонентах, которые использовались и в настольной платформе от Apple — Darwin и NXU. При помощи тотальной закрытости операционная система от Apple контролировала разработчиков и их программы.

Сторонние компании смогли начать писать свой софт под iOS лишь с весны 2008 года. Но все стремились сотрудничать с Джобсом, поэтому были готовы к сложностям и шли на любые уступки. Apple нужно было подтверждать свои серьезнейшие намерения «взорвать» мобильный рынок, поэтому iOS с закрытым исходным кодом — достаточно логичное и обдуманное решение для создания высококачественной системы.

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Что касается Android, то его появление на свет оказалось более сложным. В 2005 году Google приобрела компанию Android Inc., чтобы внедрить в мобильные телефоны полноценную операционную систему. Философия проекта — открытость во всем. Это было логично, ведь в основе системы лежало ядро Linux. Но iPhone буквально сломал абсолютно все планы Google, а готовящуюся «ось» пришлось в срочном порядке переделывать. Первая версия данной ОС появилась в 2008 году в смартфоне HTC Dream.

Процесс запуска «зеленого робота» проходил очень тяжело, так как в него тогда почти не верили. Но полноценная конкуренция с iOS началась лишь в 2009 году, когда Android основательно допилили, «подтянув» быстродействие, функциональность и стабильность. При этом все большее количество пользователей получало удовольствие от кастомизации ОС.

Почему разные системы пришли к единому общему

Некогда совершенно разные точки отправления все-таки привели эти две мобильные платформы к единой структуре. Причин, почему так вышло, достаточно много. На сегодня выработался один негласный закон, который заставляет выжимать все соки из действующих технологий на благо бизнеса.

Поэтому со временем Apple и Google перестали придумывать революционные идеи, сосредоточив внимание на доработке уже имеющегося материала. Конкуренты не только все эти годы занимались самосовершенствованием, но и подглядывали что-то друг у друга. Все вместе это шло в угоду пользователям, чьи потребности постоянно удовлетворялись. И вот сейчас мы видим практически идентичные по своим возможностям и дизайну операционные системы, которые поддались вполне логичному эволюционному процессу.

Если отбросить предрассудки и посмотреть на ситуацию независимо от личных предпочтений, то можно с легкостью понять, что обе системы на данный момент уверенно справляются сразу с тремя задачами: оптимизацией, пользовательским интерфейсом и функциональностью. Все это и iOS, и Android обеспечивают на приблизительно одинаковом уровне.

Если раньше «робот» от Google сильно отставал в плане быстродействия и внешнего вида, то сегодня ситуация почти выровнялась. Обе мобильные платформы предоставляют качественную базу для активного использования любимых смартфонов или планшетов. Но, конечно же, еще остались и своеобразные «пережитки прошлого», причем у каждого они свои.

Что нас ожидает в будущем

Вот-вот в продажу поступит iPhone X, в котором от кнопки Home все-таки избавились, а iOS 11 успела порадовать множеством новых функций. Свежий же Android в августе представил очередную ОС 8.0 Oreo.

Уже сейчас заметно, как производители сменили вектор интересов, переключившись с доделывания имеющихся «фишек» на создание новых. Дополненная реальность, почти безрамочные дисплеи — вот что скоро захватит наши устройства, а операционные системы уже основательно готовятся к этому.

А сегодня в споре Android vs iOS побеждает дружба! Или все же нет?