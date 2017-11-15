Обзор смартфона Samsung Galaxy Note 8

С момента выхода первого Galaxy Note прошло уже 6 лет. Тогда 5,3-дюймовый смартфон вызвал много пересудов по поводу своих габаритов и сферы применения стилуса. Но! На тот момент это был эксперимент – нишевое устройство, электронный блокнот с производительной начинкой для узкой продвинутой аудитории. И он удался, а у смартфона Galaxy Note и впоследствии появившейся одноименной линейки нашлись многочисленные поклонники.

Как не ворчали поначалу конкуренты и недоумевали окружающие, большие экраны прижились, жаргонное словечко «лопатофон» постепенно потеряло негативные нотки, да и стилус не остался без дела – пусть и у более узкого круга владельцев.

Представители серии получали все более производительную начинку, расширенные функции, а с определенного момента – все большее количество премиальных материалов в конструкции. Как результат, стала расширяться и бизнес-составляющая аудитория пользователей, продажи линейки росли, вышла очередная модель Galaxy Note 7…

Назвать новый смартфон линейки досадным проколом не поворачивался язык. Это был если не нокаут, то нокдаун – колоссальный удар по репутации Samsung. О многочисленных инцидентах с возгоранием, задымлением и перегревом смартфонов, наверняка, слышал каждый. Сложно вспомнить аналогичный случай в мировой практике, когда конкретное устройство официально запрещалось использовать в общественном транспорте, зданиях и прочее. Подколол Samsung по этому поводу даже действующий президент США.

Спустя всего несколько месяцев после выхода Galaxy Note 7 компания Samsung объявила о прекращении продаж, организации процедуры отзыва, а в скором времени и о прекращении производства данных смартфонов. Судя по отчетам, было возвращено около 90 % устройств, к остальным вышло обновление, не позволяющее им заряжаться до максимального уровня, а некоторые сотовые операторы даже стали принудительно отключать смартфоны от сети.

Стоит ли говорить, что вся эта история обернулась для Samsung гигантскими убытками. Многие аналитики предрекали бесславный закат и прекращение производства линейки вообще. В конце концов, есть давно зарекомендовавшие себя флагманы Galaxy S…

Но в августе 2017 г. случилось, можно сказать, чудо. Был официально представлен новый представитель линейки – Samsung Galaxy Note 8, с огромным (как всегда) безрамочным экраном, двойной (!) основной камерой, сканерами радужной оболочки глаза и отпечатка пальца, и прочее, прочее, прочее.

Официальные продажи смартфона начались в конце сентября. Тогда же, как грибы после дождя, стали появляться и первые его обзоры. На тест KV.by аппарат ехал долго, но все же добрался. Пусть позже, зато вдумчиво – на тесте самое технологичное Android устройство 2017 года!

Внешний вид, конструкция

В руках предсерийный образец: «Confidential», «No photo allowed», «Not for sale», «Do not leak info». Коробки, аксессуаров и сопроводительной документации нет, хотя в интернете полно разговоров о богатой комплектации устройства.

На сайте производителя представлено три цветовых решения смартфона: «чёрный бриллиант», «синий сапфир», «жёлтый топаз», хотя у нас на онлайн площадках продаются еще серые и розовые устройства. На тесте черный – субъективно, самый приятный.

Габаритные размеры смартфона составляют «всего» 162,5x74,8x8,6 мм, и это при 6,3-дюймовом экране! Отделка устройства выполнена на самом высоком уровне. Лицевая и задняя грани закрыты стеклом (Gorilla Glass 5, между прочим), все торцы окаймляет узкая, приятно холодящая ладонь, полоска металла. По сравнению с собратом Galaxy S8 Plus корпус Galaxy Note 8 более строгий – «квадратный», менее зализанный, но при этом не угловатый. А еще понравилось, как за счет полностью черного цвета и не то что минимальных, а почти отсутствующих зазоров между деталями, корпус смотрится и ощущается просто монолитным.

По заявлению производителя в новой модели экран занимает 82,98 % площади лицевой панели. Сверху и снизу от границ экрана до кромки корпуса около 7 мм, по бокам – 1 мм. «Поигравшись» с большими радиусами изгибов дисплеев и получив кроме первых «вау-эффектов» много нареканий по эргономике ежедневного использования, в Samsung, наконец, нашли золотую середину. Дисплей по-прежнему загибается по бокам, но радиусы совсем небольшие, благодаря чему картинка не искажается и не «мылит» глаз, ложных срабатываний нет, а эстетика «бесконечного» дисплея осталась. Как и программные дополнительные возможности (см. ниже).

Казалось бы, в современных реалиях даже 7 мм свободного места много, но судите сами, сколько всего скомпоновали разработчики в этом пространстве сверху: светодиодный индикатор, датчики приближения и освещенности, сканер радужной оболочки глаза (светодиод и чувствительная к ИК излучению камера), разговорный динамик, объектив фронтальной камеры.

Под экраном никаких значимых элементов замечено не было. Сенсорные кнопки управления смартфоном программные – Последние, Домой (с виброоткликом), Назад. Их расположение можно зеркалировать.

На задней грани устройства находятся два объектива основной камеры, светодиодная вспышка, датчик пульсометра, сканер отпечатка пальца.

По бокам расположились кнопка включения/блокировки (справа), кнопка регулировки громкости, кнопка Bixby (слева). Наконец, сверху разместились лоток для установки SIM карт/карты памяти и микрофон-шумодав, а снизу – разъем 3,5 мм для подключения гарнитуры, порт USB type C, разговорный микрофон, мультимедийный динамик, и, святая святых серии Note, стилус S Pen.

В достающийся с помощью специального ключа или обычной скрепки лоток можно установить на выбор две SIM карты формата nano или одну «симку» и карту памяти micro SD. Поскольку заявляется о степени защиты смартфона IP68 (пыленепроницаемость, возможность погружения в воду на глубину более 1 м длительностью более 30 минут), на лотке предусмотрен эластичный защитный бортик. Кратковременное попадание воды в динамики, микрофоны, порт USB, аудио разъем и даже гнездо стилуса, видимо, ничем серьезным устройству не грозит.

Аппаратная платформа, производительность

Технические характеристики устройства приведены с сайта:

- дисплей: 6,3", Quad HD+ 2960х1440, Super AMOLED;

- процессор: восьмиядерный, 2,3 ГГц, 1,7 ГГц *;

- оперативная память: 6 Гб;

- встроенная память: 64/128/256 Гб **;

- поддержка карт памяти: micro SD, до 256 Гб;

- операционная система: Android;

- связь: 2G GSM, 3G WCDMA, 3G TD-SCDMA, 4G LTE FDD, 4G LTE TDD;

- коммуникации: WLAN 802.11 a/b/g/n/ac 2,4 ГГц + 5 ГГц, Bluetooth 5.0, NFC, USB 3.1;

- навигация: GPS, ГЛОНАСС, Beidou, Galileo;

- основная камера: 12M + 12M, f/1.7 и f/2.4, оптическая стабилизация;

- фронтальная камера: 8M;

- поддержка видео: MP4, M4V, 3GP, 3G2, WMV, ASF, AVI, FLV, MKV, WEB;

- поддержка аудио: MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, WMA, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA, DFF, DSF, APE;

- датчики: акселерометр, барометр, сканер отпечатка пальца, гироскопический датчик, геомагнитный датчик, датчик Холла, датчик сердечного ритма, сенсор радужной оболочки, RGB датчик освещенности, датчик давления, датчик присутствия;

- размеры: 162,5x74,8x8,6 мм;

- масса: 195 г;

- АКБ: 3300 мАч.

* – согласно анонсам в интернете, в страны Европы будут поставляться устройства с процессором Samsung Exynos 8895 Octa, а в Америку и, возможно, Китай – с процессором Snapdragon 835. В качестве графического ускорителя используется ARM Mali-G71 MP20;

** – смартфоны со встроенной памятью 128/256 Гб официально поставляются не во все страны.

Синтетические тесты показали максимальный на данный момент бал для Android устройств.

Впрочем, понятно, что эти «попугаи» постоянно меняются – из года в год, от флагмана к флагману, а также в зависимости от версии бенчмарка. Объективно одно. С такой начинкой интерфейс будет работать плавнее некуда, программы – запускаться и не подтормаживать (в развернутом и оконном режимах), кроме того гарантирована поддержка всех приложений виртуальной реальности, а также съемка и проигрывание 4K видео.

Использование, функциональность ПО

Смартфон эксплуатировался больше недели, а все равно в голове легкая паника – как рассказать в обзоре обо всех его функциях и возможностях, коих просто не перечесть.

Дисплей. Сухие данные: 521 ppi, поддержка Always On Display и HDR10, адаптивная настройка цветов и яркости, коррекция цвета, яркость в автоматическом режиме до 1200 нит (для нескольких участков) и 560 нит (для всей площади). До выхода iPhone X Galaxy Note 8 держал пальму первенства лучшего дисплея в мире на рынке мобильных устройств по версии авторитетной организации DisplayMate, занимающейся подробным тестированием дисплеев различных устройств с целью выявления их преимуществ и недостатков. Интересно, что дисплеи для Apple поставляет как раз Samsung, просто у первых лучше получилась калибровка. Но мы отвлеклись.

По субъективным же ощущениям экран идеален. К нестандартному соотношению сторон (37:18, что близко к как-то побывавшему на тесте KV.by флагману LG с соотношением сторон 18:9) постепенно привыкаем, к тому же разработчики ПО и игр не остаются в стороне и оперативно осуществляют поддержку таких соотношений. По цветопередаче глазу прицепиться не к чему, да и сторонние тесты показывают 100 % охват цветовых пространств sRGB и DCI-P3. Углы обзора максимально широки, а цвета при этом вообще не искажаются.

Пользователь может задать несколько разрешений экрана. По умолчанию это FHD+ (2220x1080), еще доступны WQHD+ (2960x1440) и HD+ (1480x720).

В разделе настроек дисплея можно настроить цветовой баланс, включить фильтр синего цвета и прочее.

Еще более глубокие индивидуальные настройки доступны в разделе Специальные возможности/Зрение (см. ниже). Сенсорный ввод десятиточечный, отлично настроен с учетом загибов экрана. Олеофобное покрытие также выше всяких похвал – как кто-то написал, пока засовываешь смартфон в карман, стираешь отпечатки. Подтверждаем.

Камеры. Теперь их больше. Вдогонку за современным трендом и конкурентами Samsung впервые оснастила свой смартфон двойной основной камерой – у каждого модуля 12 Мп матрица и есть оптическая стабилизация. Объективы при этом разные: широкоугольный (фокусное расстояние 26 мм, диафрагма f/1.7) и нормальный (фокусное расстояние 52 мм, диафрагма f/2.4). Одна камера может захватить широкую сцену, вторая – выхватить что-то вдалеке. Переключение между камерами дает, фактически, двукратное оптическое приближение.

Камера позволяет снимать в соотношениях 4:3, 16:9, 18,5:9, 1:1, вести запись видео в соотношениях 16:9, 18,5:9, 1:1. Максимальное качество фото составляет 4032х3024 (4:3), видео – 3840х2160 (30 кадр/с) или 1920х1080 (60 кадр/с).

Примеры фото камер в режиме HDR авто:

Пример фото в сумерках:

Примеры видео:

FHD 30 кадр/с:

FHD 60 кадр/с:

QHD:

UHD:

Заслуживает внимания функция камеры Динамический фокус. При ее активации,, прямо при компоновке кадра, можно настроить степень размытия фона. Самое забавное, что степень размытия можно настроить и после получения снимка – при просмотре его в Галерее нужно выбрать опцию Настроить размытие фона.

Динамический фокус доступен только для камеры с нормальным объективом. Если при этом активировать Режим двойной съемки, будут сохраняться сразу два снимка – на нормальный и широкоугольный объектив.

Фронтальная камера смартфона также позволяет снимать в соотношениях 4:3, 16:9, 18,5:9, 1:1, вести запись видео в соотношениях 16:9, 18,5:9, 1:1. Максимальное качество фото составляет 3264х2448 (4:3), видео – 2560х1440.

В смартфоне всего один мультимедийный динамик, однако, хоть и не стерео, звук устройство выдает чистый и громкий. Предусмотрен программный эквалайзер и несколько готовых сетов (Поп, Классика, Джаз, Рок). Имеются также различные «опции-улучшайзеров».

Вот когда впервые пригодилась возможность работы приложений в режиме разделенного экрана – для экспериментов со звуком.

Еще понравилось, что можно задать не только интенсивность вибрации под разные события, но и выбрать мелодию вибровызова, а также – использовать различные звуковые профили в зависимости от возраста.

Разблокировкой смартфона с помощью сканера отпечатка пальцев уже никого не удивишь – просто Must Have в любом флагмане. Другое дело, как это организовать.

С тех пор, как в флагманах Samsung отказались от механической кнопки Домой сканер отпечатка пальца, увы, переместился на заднюю панель. Сначала ходили слухи, что его интегрируют в экран в Galaxy S8 или S8+, потом – уже в Note 8. Однако нет, ждем выхода Galaxy S9 (вроде уже патент даже есть).

Пока же имеем сканер на задней панели, рядом с объективами основной камеры. Отсюда и все неудобства использования: нельзя с помощью отпечатка разблокировать смартфон, не взяв его в руки, тянуться к сканеру приходится вслепую и, как не стараешься, все время тронешь вспышку или объективы. К самому сканеру при этом претензий нет – работает он быстро и четко, а все настройки понятны.

Существуют еще два высокотехнологичных способа разблокировки устройства – с помощью распознавания лица или сканирования радужных оболочек глаз.

При этом это взаимоисключающие варианты – можно использовать либо один, либо второй.

Плюсы и минусы таких способов:

- разблокировка с помощью распознавания лица происходит быстрее, но не работает в темноте;

- сканирование радужных оболочек глаз возможно и в темноте, отставание по скорости небольшое, но нужно точнее позиционировать смартфон;

- с точки зрения степени защищенности сканирование радужных оболочек глаз надежнее, но есть нюансы с очками, контактными линзами и условиями освещенности.

Полезный совет: при любом выбранном способе из двух активируйте функции Распознавание лица при вкл. экрана или Разблок. радужкой при вкл. экрана – не нужно будет после нажатия на кнопку разблокировки проводить по экрану пальцем.

Кроме трех видов сканеров, никуда не делись и уже классические способы разблокировки – Smart Lock, например.

Снова вспоминаем многострадальный Galaxy Note 7 и его аккумулятор. Печальный опыт заставил Samsung уменьшить емкость АКБ в Galaxy Note 8 до 3300 мАч и, как следствие, в очередной раз оптимизировать энергопотребление. И это удалось.

В ходе тестирования при интенсивном использовании батарея держалась двое суток, в light режиме (ждущий режим с постоянным подключением к интернету, периодический серфинг) устройство работало более трех суток.

Просмотр нескольких фильмов в течение 7 часов разрядил АКБ с 86 % до 20 %.

Смартфон поддерживает быструю и беспроводную зарядки. Для первого случая подойдет комплектный блок питания, для второго необходимо совместимое зарядное устройство с поддержкой стандарта WPC (Qi) или PMA.

Ну а что же новый S Pen? Как пишут, перо имеет отклик в 20 мс, распознает 4096 уровней нажатия и может работать под водой. Странно, почему идея писать под водой не пришла производителю раньше. С другой стороны странно, что такая идея вообще пришла в голову. Шутка, но тем не менее.

Возможности S Pen:

- быстрая заметка на выключенном экране или в Samsung Notes;

- создание и редактирование скриншота (полного экрана или его части);

- создание «живого сообщения» (есть ограничение на продолжительность, пример ниже);

- перевод выделенного слова, фразы;

- камера Bixby.

К слову, о Bixby. Продвижение интеллектуального помощника Samsung идет полным ходом, даже аппаратная кнопка под него выделена. Другое дело, что полноценно (но все равно, видимо, пока только на английском) помощник заработает, как обещают, в начале 2018 года. Пока же пользователю доступен функционал:

- камера Bixby – распознавание предметов, местоположений, изъятие из фото текста, его перевод;

- голосовое управление на английском языке;

- эдакий планировщик – отдельный рабочий стол с новостями, статистикой активности, расписанием, погодой и прочее.

С аппаратными возможностями вроде бы все, переходим к программной части. Смартфон работает под управлением ОС Android 7.1.1. Поверх установлена фирменная оболочка.

При первом подключении к интернету устройство предложило обновить прошивку. После этого каждый день обновлялось какое-либо приложение.

Интерфейс пользователя, на первый взгляд, кажется сложнее обычного – что не сделаешь, тап или свайп в любую сторону, обязательно что-то «вылезет». Впрочем, к этому, как и ко всему в жизни, скоро привыкаешь.

При первом включении пользователю предлагается один рабочий стол с четырьмя иконками Телефон, Сообщения, Play Market, Камера и строкой поиска Google.

Свайпом сверху вниз открывается панель уведомлений, а далее – панель выключателей, свайпом снизу вверх открывается меню установленных приложений, коих набралось полтора рабочих стола.

Свайп справа налево открывает еще один рабочий стол, где по умолчанию появляются ярлыки вновь установленных приложений. Свайп также справа налево, но за подсвеченный изгиб экрана открывает панели Apps Edge и People Edge.

Свайп слева направо активирует Bixby – надо сказать, ужасно раздражает случайными срабатываниями, зачем предусмотрен свайп, когда есть отдельная кнопка?

Нажатие программной кнопки Последние открывает ранее запущенные приложения. На окне каждого приложения кроме крестика закрытия есть пиктограмма Пара приложений, с помощью которой можно развернуть два выбранных окна. Приложения будут одновременно работать.

Кнопка Домой с виброоткликом подсвечивается и при выключенном экране. Длительное ее нажатие аналогично функции аппаратной кнопки блокировки. Также, например, в играх, длительное нажатие на эту область сворачивает приложение.

Настроек у Galaxy Note 8 не просто много – а столько, что только их перечисление тянет на отдельный обзор, а если еще и с описанием…

В общем, коснемся только самых-самых, заостривших на себе внимание.

Если кому мешает, панели Edge можно легко отключить в настройках дисплея;

Сканер отпечатка пальца может воспринимать жест открытия уведомлений;

Удержание кнопки Домой может приводить к запуску определенных приложений;

Для снимка экрана, отключения звука, осуществления исходящего вызова и многого другого предусмотрены специальные жесты;

;

Имеется мощный функционал, расположенный, что важно, в одном месте, для оптимизации работы устройства (батарея, производительность, память, ОЗУ, безопасность);

Зарегистрировав Samsung Account, на смартфоне можно защитить личные файлы и приложения от посторонних глаз, настроить синхронизацию с другими устройствами Samsung для поддержания актуальности и безопасности данных, а также отследить местоположение и удаленно управлять смартфоном в случае его утери;

Еще более мощный функционал можно найти в разделе Специальные возможности: индивидуальные настройки по зрению, слуху, голосовому управлению, взаимодействию с устройством.

Предустановленное программное обеспечение (приводим, опять же, запомнившееся):

- Microsoft Word, Excel, PowerPoint, OneDrive;

- Papergarden – магазин цифровых журналов;

- Samsung Connect – мониторинг и управление различными устройствами (необходим Samsung Account);

- Samsung Gear – управление умными часами Samsung;

- Samsung Health – контроль состояния здоровья, тренер-помощник;

- Samsung Members – клуб, со всеми «вытекающими» – членство, привилегии, акции, розыгрыши, программы лояльности и прочее;

- PENUP – социальная сеть для творческих людей;

- Duo – видеочат от Google;

Заключение

Стоимость Galaxy Note 8 dual SIM 64 Гб, а именно такое устройство побывало на тесте, составляет на середину ноября 2080 рублей. Это цена самых последних достижений и возможностей в сфере мобильных устройств. Флагман, апогей в «смартфоностроении» по версии Samsung. Дорого? Пожалуй. Владел бы? Еще бы!

Плюсы модели: сплошные.

Минусы: разве что – расположение сканера отпечатка пальца.