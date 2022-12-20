Обзор событий рынка криптовалют с 12 по 18 декабря 2022

Биткоин опустился ниже $18 000. ВКонтакте внедряет Web3: представлены NFT-аватары. Microsoft запретила майнинг криптовалют через свои сервисы. Нацбанк Казахстана опубликовал white paper цифрового тенге. TONCOIN вырос на 54% в декабре. Epic Games представила язык программирования для метавселенных.
Эти и другие новости прошедшей недели в еженедельном обзоре BYNEX.
Биткоин опустился ниже $18 000
Прошедшая неделя для биткоина (ВТС) оказалась неудачной. В начале недели биткоин порадовал инвесторов перешагнув отметку в $18 000 благодаря данным о потребительской инфляции и приободрил аналитиков, но не долго музыка играла. В среду Федеральная резервная система (ФРС) повысила процентную ставку на 50 б.п. – до 4,25 - 4,5% годовых и понеслось. В итоге ВТС к концу недели так и не смог преодолеть отметку $17 000.
Джером Пауэлл после объявления ставки, заявил, что Федеральная резервная система продолжит повышать процентную ставку в следующем году, даже несмотря на то, что экономика скатывается к возможной рецессии. Недавние признаки замедления инфляции еще не принесли уверенности в том, что борьба выиграна, добавил он.
Кстати, утвержденный показатель ФРС наивысший с 2007 года.
Курс Ethereum (ETH) на прошлой неделе, вслед за ВТС пытался укрепиться, но попытка не увенчалась успехом, коин не смог закрепиться выше важной области сопротивления $1 290.
По итогу весь криптовалютный рынок после объявления ставки ФРС пришел в движение. Все активы из топ-10 по рыночной капитализации завершили неделю с красными показателями. Худшие показатели у Dogecoin (-19,1%) и Cardano (-15,4%).
Данные: CoinGecko
Общая капитализация рынка снизилась до $840 млрд.
ВКонтакте внедряет Web3: представлены NFT-аватары
Социальная сеть «ВКонтакте» запустила сервис VK NFT, позволяющий перенести цифровые активы в аккаунты платформы и даже поставить токен на аватар. Об этом заявила сама компания.
В планах «ВКонтакте» — создать маркетплейс для продажи NFT. Пока же пользователи соцсети могут привязать к сервису свой криптокошелек, поделиться NFT-аватаром и узнать, кто из друзей и знаменитостей также использует токены.
«По каждому токену на витрине доступны подробные данные: ID, название, коллекция, владелец, адрес контракта и дополнительная ценность (полученные при покупке уникальные награды или бонусы)», — рассказали представители соцсети.
На витрину можно добавить сколько угодно NFT. Новые возможности станут доступны для всех пользователей в течение нескольких дней.
«Как крупнейший в России сервис по аудитории и объёму пользовательского контента мы можем сделать технологии Web3 действительно массовыми и доступными. Креаторы смогут в пару кликов создать токен для своего контента, разместить его на маркетплейсе и заработать на своём творчестве. И тут же находить аудиторию, продвигать свои коллекции на миллионы пользователей ВКонтакте. NFT решает проблему самоактуализации в цифровом мире: по тому, какими токенами владеет человек, вы можете легко понять его статус, интересы, раскрыть его личность. А ещё это возможность получить дополнительную эмоциональную ценность и персональную составляющую во владении цифровым объектом, показать принадлежность к определённому комьюнити. Сейчас можно лишь представить будущие механики: вы сможете загрузить неизданные треки популярных исполнителей или уникальные предметы искусства прямо в профиль, а в разных играх — установить единый NFT-аватар, который путешествует с вами между виртуальными мирами. В ближайшие годы VK NFT откроет авторам и пользователям новый мир — присоединяйтесь к нему ВКонтакте!», — рассказал техдиректор «ВКонтакте» Александр Тоболь.
«ВКонтакте» также выпустит собственную NFT-коллекцию — ее запуск запланирован на январь 2023 года. Ее героем станет неофициальный символ соцсети — белая собака Спотти. В создании коллекции участвовали художники Женя Зубков, Миша Либерти и Руслан Вяльцев.
В соцсети уже появился обучающий курс, посвященный NFT. В нем рассказывают о блокчейне и создании невзаимозаменяемых токенов.
Microsoft запретила майнинг криптовалют через свои сервисы
Компания Microsoft запретила майнинг криптовалюты в своих онлайн-сервисах и утверждает, что сделала это для защиты клиентов своих облачных технологий. Об этом сообщает The Register.
Компания включила запрет в обновление своих универсальных лицензионных условий для онлайн-сервисов, которое вступило в силу 1 декабря. Резюме изменений в лицензии от Microsoft гласит: "Обновлена политика приемлемого использования, чтобы уточнить, что майнинг криптовалюты запрещен без предварительного разрешения Microsoft", и, по мнению The Register, в основном касается облаков Azure.
Раздел под названием "Политика приемлемого использования" гласит: "Ни клиент, ни те, кто получает доступ к онлайн-сервису через клиента, не могут использовать онлайн-сервис: для добычи криптовалюты без предварительного письменного разрешения Microsoft".
Microsoft сообщила изданию The Register, что внесла это изменение, поскольку "майнинг криптовалют может привести к сбоям или даже ухудшению работы онлайн-сервисов и их пользователей и часто может быть связан с кибермошенничеством и злоупотреблениями".
Нацбанк Казахстана опубликовал white paper цифрового тенге
Казахстанский Нацбанк завершил очередной этап тестирования цифрового тенге и опубликовал White Paper с пояснениями о необходимости внедрения национальной цифровой валюты (СBDC). В ходе тестирования приняли участие покупатели и торгово-сервисные компании. На конец октября было проведено 3500 транзакций с токеном через специализированное приложение.
По итогам проведенного опроса 60% респондентов были бы не против пользоваться расчетами в цифровом тенге на регулярной основе. В планах Нацбанка полностью реализовать проект уже к концу 2023 года.
Напомним Казахстан стал крупным центром майнинга после того, как Китай принял жесткие меры в отношении криптоотрасли в 2021 году, и власти работают над более всесторонним регулированием криптовалютной деятельности. Ранее в декабре нижняя палата парламента, Мажилис, приняла специальный законопроект, который, помимо майнинга, касается криптовалютной торговли и налогообложения.
TONCOIN вырос на 54% в декабре
Курс токена блокчейна The Open Network (TON) за декабрь вырос на 54% с $1,75 до $2,7. Это связано с новой функцией Telegram, которая дает возможность клиентам приобретать анонимные телефонные номера для пользования соцсетью.
Любой пользователь может приобрести такой номер на площадке Fragment в виде NFT на базе блокчейна TON. Ставка на номер увеличивается на 1 TON каждые три часа. И если его никто не приобретает, они исчезают с аукциона.
Аккаунты в Telegram с NFT-номерами являются анонимными.
TON опережает по росту капитализации все криптовалюты из Топ-100. Прошлый максимум монета переживала как раз в конце декабря прошлого года, когда торговалась по $ 4.3. И хотя криптозима все еще длится, именно у TON больше всего шансов приблизиться к свои максимумам, невзирая на ситуацию на рынке.
Epic Games представила язык программирования для метавселенных
Verse стал новым языком программирования от Epic Games. На практике многие платформы метавселенной построены на web2, несмотря на то, что в основе лежит технология web3, позволяющая развивать виртуальное пространство.
Разработчики сделали Verse открытым исходным кодом – Web3-язык программирования содержит в себе парадигмы, аналогичные Curry и Mercury.
В Epic Games утверждают, что Verse будет использовать пять ключевых принципов создания метавселенной. Новая технология позволит программистам, художникам и дизайнерам создавать и взаимодействовать в 3D-среде в режиме реального времени. Verse также совместим с Unity.
Verse призван улучшить быстроту транзакций, масштабируемость и совместимость и позволит ускорить внедрение и развитие Web3.
Дональд Трамп представил коллекцию NFT
Бывший президент США Дональд Трамп представил коллекцию NFT с собственными портретами. Анонс появился в его собственной соцсети Truth Social. На цифровых изображениях, Трамп предстает в различных образах — от космонавта до супергероя. Изображения посвящены жизни и карьере политика.
Каждый токен обойдется покупателям в $99 и даст возможность поучаствовать в лотерее, призом в которой будет личная встреча с Трампом. А купивший 45 NFT, в качестве бонуса получат приглашение на ужин с бывшим президентом.
«Моя официальная коллекция цифровых карт Дональда Трампа уже здесь! Данные карточки ограниченной серии показывают мою удивительную жизнь и карьеру! Соберите все свои любимые цифровые коллекционные карточки Трампа», — написал экс-президент. Он также добавил, что карточки будут отличным подарком к Рождеству.
Как подчеркивают создатели, NFT предназначены для коллекционирования и не подходят для инвестиционных целей.
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