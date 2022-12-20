Обзор событий рынка криптовалют с 12 по 18 декабря 2022

Биткоин опустился ниже $18 000. ВКонтакте внедряет Web3: представлены NFT-аватары. Microsoft запретила майнинг криптовалют через свои сервисы. Нацбанк Казахстана опубликовал white paper цифрового тенге. TONCOIN вырос на 54% в декабре. ​Epic Games представила язык программирования для метавселенных.

Эти и другие новости прошедшей недели в еженедельном обзоре BYNEX.



Биткоин опустился ниже $18 000

Прошедшая неделя для биткоина (ВТС) оказалась неудачной. В начале недели биткоин порадовал инвесторов перешагнув отметку в $18 000 благодаря данным о потребительской инфляции и приободрил аналитиков, но не долго музыка играла. В среду Федеральная резервная система (ФРС) повысила процентную ставку на 50 б.п. – до 4,25 - 4,5% годовых и понеслось. В итоге ВТС к концу недели так и не смог преодолеть отметку $17 000.

Джером Пауэлл после объявления ставки, заявил, что Федеральная резервная система продолжит повышать процентную ставку в следующем году, даже несмотря на то, что экономика скатывается к возможной рецессии. Недавние признаки замедления инфляции еще не принесли уверенности в том, что борьба выиграна, добавил он.



Кстати, утвержденный показатель ФРС наивысший с 2007 года.

Курс Ethereum (ETH) на прошлой неделе, вслед за ВТС пытался укрепиться, но попытка не увенчалась успехом, коин не смог закрепиться выше важной области сопротивления $1 290.

По итогу весь криптовалютный рынок после объявления ставки ФРС пришел в движение. Все активы из топ-10 по рыночной капитализации завершили неделю с красными показателями. Худшие показатели у Dogecoin (-19,1%) и Cardano (-15,4%).

Данные: CoinGecko

Общая капитализация рынка снизилась до $840 млрд.

ВКонтакте внедряет Web3: представлены NFT-аватары

Социальная сеть «ВКонтакте» запустила сервис VK NFT, позволяющий перенести цифровые активы в аккаунты платформы и даже поставить токен на аватар. Об этом заявила сама компания.

В планах «ВКонтакте» — создать маркетплейс для продажи NFT. Пока же пользователи соцсети могут привязать к сервису свой криптокошелек, поделиться NFT-аватаром и узнать, кто из друзей и знаменитостей также использует токены.

«По каждому токену на витрине доступны подробные данные: ID, название, коллекция, владелец, адрес контракта и дополнительная ценность (полученные при покупке уникальные награды или бонусы)», — рассказали представители соцсети.

На витрину можно добавить сколько угодно NFT. Новые возможности станут доступны для всех пользователей в течение нескольких дней.

«Как крупнейший в России сервис по аудитории и объёму пользовательского контента мы можем сделать технологии Web3 действительно массовыми и доступными. Креаторы смогут в пару кликов создать токен для своего контента, разместить его на маркетплейсе и заработать на своём творчестве. И тут же находить аудиторию, продвигать свои коллекции на миллионы пользователей ВКонтакте. NFT решает проблему самоактуализации в цифровом мире: по тому, какими токенами владеет человек, вы можете легко понять его статус, интересы, раскрыть его личность. А ещё это возможность получить дополнительную эмоциональную ценность и персональную составляющую во владении цифровым объектом, показать принадлежность к определённому комьюнити. Сейчас можно лишь представить будущие механики: вы сможете загрузить неизданные треки популярных исполнителей или уникальные предметы искусства прямо в профиль, а в разных играх — установить единый NFT-аватар, который путешествует с вами между виртуальными мирами. В ближайшие годы VK NFT откроет авторам и пользователям новый мир — присоединяйтесь к нему ВКонтакте!», — рассказал техдиректор «ВКонтакте» Александр Тоболь.

«ВКонтакте» также выпустит собственную NFT-коллекцию — ее запуск запланирован на январь 2023 года. Ее героем станет неофициальный символ соцсети — белая собака Спотти. В создании коллекции участвовали художники Женя Зубков, Миша Либерти и Руслан Вяльцев.

В соцсети уже появился обучающий курс, посвященный NFT. В нем рассказывают о блокчейне и создании невзаимозаменяемых токенов.

Microsoft запретила майнинг криптовалют через свои сервисы

Компания Microsoft запретила майнинг криптовалюты в своих онлайн-сервисах и утверждает, что сделала это для защиты клиентов своих облачных технологий. Об этом сообщает The Register.

Компания включила запрет в обновление своих универсальных лицензионных условий для онлайн-сервисов, которое вступило в силу 1 декабря. Резюме изменений в лицензии от Microsoft гласит: "Обновлена политика приемлемого использования, чтобы уточнить, что майнинг криптовалюты запрещен без предварительного разрешения Microsoft", и, по мнению The Register, в основном касается облаков Azure.

Раздел под названием "Политика приемлемого использования" гласит: "Ни клиент, ни те, кто получает доступ к онлайн-сервису через клиента, не могут использовать онлайн-сервис: для добычи криптовалюты без предварительного письменного разрешения Microsoft".

Microsoft сообщила изданию The Register, что внесла это изменение, поскольку "майнинг криптовалют может привести к сбоям или даже ухудшению работы онлайн-сервисов и их пользователей и часто может быть связан с кибермошенничеством и злоупотреблениями".

Нацбанк Казахстана опубликовал white paper цифрового тенге

Казахстанский Нацбанк завершил очередной этап тестирования цифрового тенге и опубликовал White Paper с пояснениями о необходимости внедрения национальной цифровой валюты (СBDC). В ходе тестирования приняли участие покупатели и торгово-сервисные компании. На конец октября было проведено 3500 транзакций с токеном через специализированное приложение.

По итогам проведенного опроса 60% респондентов были бы не против пользоваться расчетами в цифровом тенге на регулярной основе. В планах Нацбанка полностью реализовать проект уже к концу 2023 года.

Напомним Казахстан стал крупным центром майнинга после того, как Китай принял жесткие меры в отношении криптоотрасли в 2021 году, и власти работают над более всесторонним регулированием криптовалютной деятельности. Ранее в декабре нижняя палата парламента, Мажилис, приняла специальный законопроект, который, помимо майнинга, касается криптовалютной торговли и налогообложения.

TONCOIN вырос на 54% в декабре

Курс токена блокчейна The Open Network (TON) за декабрь вырос на 54% с $1,75 до $2,7. Это связано с новой функцией Telegram, которая дает возможность клиентам приобретать анонимные телефонные номера для пользования соцсетью.

Любой пользователь может приобрести такой номер на площадке Fragment в виде NFT на базе блокчейна TON. Ставка на номер увеличивается на 1 TON каждые три часа. И если его никто не приобретает, они исчезают с аукциона.

Аккаунты в Telegram с NFT-номерами являются анонимными.

TON опережает по росту капитализации все криптовалюты из Топ-100. Прошлый максимум монета переживала как раз в конце декабря прошлого года, когда торговалась по $ 4.3. И хотя криптозима все еще длится, именно у TON больше всего шансов приблизиться к свои максимумам, невзирая на ситуацию на рынке.

​Epic Games представила язык программирования для метавселенных

Verse стал новым языком программирования от Epic Games. На практике многие платформы метавселенной построены на web2, несмотря на то, что в основе лежит технология web3, позволяющая развивать виртуальное пространство.

Разработчики сделали Verse открытым исходным кодом – Web3-язык программирования содержит в себе парадигмы, аналогичные Curry и Mercury.

В Epic Games утверждают, что Verse будет использовать пять ключевых принципов создания метавселенной. Новая технология позволит программистам, художникам и дизайнерам создавать и взаимодействовать в 3D-среде в режиме реального времени. Verse также совместим с Unity.

Verse призван улучшить быстроту транзакций, масштабируемость и совместимость и позволит ускорить внедрение и развитие Web3.

Дональд Трамп представил коллекцию NFT

Бывший президент США Дональд Трамп представил коллекцию NFT с собственными портретами. Анонс появился в его собственной соцсети Truth Social. На цифровых изображениях, Трамп предстает в различных образах — от космонавта до супергероя. Изображения посвящены жизни и карьере политика.

Каждый токен обойдется покупателям в $99 и даст возможность поучаствовать в лотерее, призом в которой будет личная встреча с Трампом. А купивший 45 NFT, в качестве бонуса получат приглашение на ужин с бывшим президентом.

«Моя официальная коллекция цифровых карт Дональда Трампа уже здесь! Данные карточки ограниченной серии показывают мою удивительную жизнь и карьеру! Соберите все свои любимые цифровые коллекционные карточки Трампа», — написал экс-президент. Он также добавил, что карточки будут отличным подарком к Рождеству.

Как подчеркивают создатели, NFT предназначены для коллекционирования и не подходят для инвестиционных целей.

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