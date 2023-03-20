Обзор событий рынка криптовалют с  13 по 19 марта 2023

Биткоин устроил агрессивное ралли

Прошедшая неделя оказалась весьма впечатляющей для биткоина (ВТС). В понедельник, на фоне публикации новостей о послаблении инфляции в США, первая криптовалюта достигла отметки $26 000. А к концу недели, после появившейся информации о запуске в США государственной программы поддержки местных банков в связи с чередой банкротств, которая, в том числе, затронула дружественные к криптовалютам банки Signature Bank и Silicon Valley,цена биткоина продолжила показывать положительную динамику, закрепившись на уровне $27 000. Как итог, биткоин за неделю подорожал на 33,4%.

Неделя не оставила без новостей и майнеров. В понедельник, в сети биткоина произошла корректировка сложности майнинга. Показатель вырос на 1,16% и установил очередной максимум.В общем майнерам все еще приходится нелегко, так как цена биткоина далека от своих максимумов, а вычисления требуют значительных мощностей.



Часовой график BYNEX

Курс Ethereum (ETH) также показал положительную динамику. На неделе команда Ethereum провела хардфорк Shapella в тестнете Goerli.

На фоне печальных новостей все активы из топ-10 по рыночной капитализации завершили неделю с зелеными показателями.

Данные: CoinGecko

Капитализация криптовалютного рынка составила $1,2 трлн.

Россия все ближе к внедрению цифрового рубля

На прошлой законопроект о внедрении цифрового рубля прошел первое чтение в Госдуме РФ. Согласно рамочному документу Центробанк получает статус оператора платформы цифрового рубля и будет отвечать за сохранность активов, организацию и обеспечение функционирования CBDC. Он же разработает детальную нормативную базу и установит тарифы на услуги оператора платформы и размеры вознаграждений участникам.

Изменения затронут также Гражданский кодекс, который будет дополнен положениями о цифровом кошельке и порядке списания средств со счета.

Запуск пилотного проекта с использованием цифровых рублей запланирован на апрель 2023 года.

Нидерланды обещают строгий контроль в отношении криптовалют

Нидерланды намерены строго контролитровать соблюдение новых правил Евросоюза в отношении криптовалют, «даже если означает уход бизнеса в другие юрисдикции».

Как известно, принятые в 2022 году положения ЕС о регулировании цифровых активов (MiCA) затрагивают эмитентов необеспеченных криптоактивов, стейблкоинов, а также торговые и кастодиальные платформы.

В целях защиты потребителей к поставщикам услуг криптоактивов предъявляется ряд строгих требований, в том числе предоставление торговыми платформами white paper.

Обновление Ethereum переносится на апрель

По решению разработчиков Ethereum обновление под названием Shanghai состоится на месяц позже - 12 апреля 2023 года. После активации обновления для инвесторов откроется возможность вывода монет ETH из стейкинга, а также накоплений от дохода за обработку транзакций в блокчейне согласно правилам Proof-of-Stake (PoS).

По предварительным прогнозам на рынок может выйти порядка 1 млн ETH ($1,6 млрд), накопленных только в виде вознаграждений. При этом, согласно данным официального сайта Ethereum Foundation, в стейкинге заблокировано более 17,5 млн ETH (порядка $29 млрд).

Британский взгляд на налоги и криптовалюту

Брекзит послужил толчком к разработке Великобританией собственной нормативно-правовой базы и в сфере криптовалют.

После общественных обсуждений возможности введения налогообложения стейкинга и криптозаймов в конце 2022 года в парламент был внесен проект закона о финансовых услугах и рынках, который включает также регулирование цифровых активов. Согласно проекту закона, с 2025 года налогоплательщики Великобритании будут представлять отдельные декларации на доход от цифровых активов. Министерство финансов страны уже внесло соответствующие поправки в бюджет и ожидает новые поступления как минимум в размере £10 млн.

Новости законотворчества ЕС

Законодательная база ЕС пополнилась нормативным актом о системе цифровой идентификации. Закон направлен на защиту конфиденциальности граждан ЕС и позволяет проверять их местоположение без раскрытия дополнительных сведений, для чего будет использоваться технология доказательств с нулевым разглашением (ZKP). На практике применение этой технологии предусматривает создание персональных цифровых кошельков для хранения и управления идентификационными данными, в частности для получения государственных услуг. Своего рода стимулом для разработки закона стало озвученное ранее Еврокомиссией намерение обязать поставщиков виртуальных активов передавать данные клиентов местным налоговым органам.

Еще одним документом, привлекшим внимание криптосообщества, стал законопроект о защите данных, который касается смарт-контрактов. Согласно законопроекту, от разработчиков смарт-контрактов потребуется соблюдение общих правил комплаенса в ЕС.

В целом документ ориентирован на подключенные устройства и сектор Интернета вещей (IoT). Однако, несмотря на то, что напрямую криптоиндустрия в документе не упоминается, эксперты высказывают опасения, что он может затронуть эту сферу в части ПО, которое широко используется в секторе DeFi. При этом, по мнению экспертов обеспечить соответствие большинства смарт-контрактов новым требованиям достаточно сложно, и это может привести к уходу таких проектов из Европы.

Решающее голосование по комплексному законопроекту регулирования криптовалют в ЕС запланировано на апрель.