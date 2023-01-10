Обзор событий рынка криптовалют с 02 по 08 января 2023

Основной сети биткоина 14 лет. В Италии введен налог на прибыль от криптовалют в размере 26%. В Израиле может появиться новый регулятор для криптовалют. TON запустил экосистему TON Storage. В Таиланде запускают «Криптоакадемию». Эти и другие новости прошедшей недели в еженедельном обзоре BYNEX.

Основной сети биткоина 14 лет

3 января 2009 года человек или группа людей под псевдонимом Сатоши Накамото запустил/-и основную сеть биткоина, добыв генезис-блок с 50 биткоинами.

Незадолго до запуска сети, 31 октября 2008 года, был опубликован white paper биткоина (ВТС).

Первая транзакция состоялась 12 января 2009 года — Сатоши Накамото отправил 10 BTC Хэлу Финни. За три дня до этого опубликована версия ПО Bitcoin 0.1.

Личность Накамото и мотивы создания биткоина до сих пор остаются в тайне, которую до сих пор пытаются разгадать в криптосообществе и за его пределами.

Одной из возможных причин создания биткоина стал возникший в 2007-2008 годах мировой финансовый кризис, иллюстрировавший крах крупнейших инвестиционных банков, повсеместным снижением объемов производства, снижением спроса и цен на сырье, увеличением безработицы и активным вмешательством государств в экономику.

В ноябре 2021 года первая криптовалюта обновила максимум на отметке $69 000.

А вот первая неделя нового 2023 года запомнится продолжающимся торгами биткоина в узком диапазоне. Всю прошедшую неделю на рынке не было никаких сильных движений.







Часовой график BYNEX

А курс нативного коина блокчейна Ethereum (ETH) тоже, как и BTC, п в как итог добился чуть большего успеха. ETH за неделю вырос вырос на 5,6%.

Совокупная капитализация криптовалютного рынка составила $828 млрд.

В Италии введен налог на прибыль от криптовалют в размере 26%

Парламент Италии утвердил поправки к бюджету на 2023 год, которые предусматривают введение 26% налога на прирост капитала, полученного от торговли цифровыми активами.

Правительство узаконивает криптоактивы, определяя их как «цифровое представление стоимости или прав, которое может передаваться и храниться в электронном виде с использованием технологии распределенного реестра или аналогичной».

Налог будет взиматься при наличии прибыли свыше €2000.

На криптовалюты будет распространен гербовый сбор. Граждане будут обязаны информировать налоговые органы о подобных инвестициях.

Ранее сформированный Джорджией Мелони кабинет министров призвал граждан страны раскрыть стоимость цифровых активов по состоянию на 1 января 2023 года и заплатить налог в размере 14%.

В Израиле может появиться новый регулятор для криптовалют

Управление ценных бумаг Израиля (ISA) предложило создать новую структуру для регулирования криптовалют, ввиду повышения популярности к цифровым активам, а в стране работает уже более 150 криптокомпаний.

ISA обещает исключить риски, связанные с новым классом активов и предоставить уполномоченным органам средства для регулирования данного направления.

Регулятор намерен получить полномочия по надзору за отраслью цифровых активов в целом — чтобы устанавливать требования к эмитентам криптовалют и посредникам, накладывать санкции и штрафы. Предложение будет обсуждаться до 12 февраля.

Согласно документу, чиновники управления намерены требовать от посредников соблюдения правил, которые уже применяются к посредникам в традиционной отрасли ценных бумаг — наличие лицензии, соблюдение стандартов достаточности капитала.

ISA хочет минимизировать мошеннические действия и исключить манипулирование рынком, дав органам власти возможность вмешиваться в те или иные процессы, если возникнут какие-либо подозрения.

TON запустил экосистему TON Storage

Blockchain The Open Network (TON) объявила о запуске TON Storage, децентрализованного решения для обмена и хранения файлов.

Разработчики заявили, что сервис может решить большое количество проблем, связанных с объемом данных. Хранилище представляет собой одноранговый обмен файлами через «торренты». Они передаются через децентрализованную, безопасную и частную компьютерную сеть, но на блокчейне TON. Таким образом, пользователи могут свободно и безопасно обмениваться файлами любого размера, при этом все данные будут автоматически резервироваться и шифроваться.

Разработчики проекта утверждают, что TON Storage гарантирует практически бессрочное хранение данных, а смарт-контракты на блокчейне будут регулировать финансовые стимулы. Оператор узла и пользователь смогут создать смарт-контракт на блокчейне TON, который гарантирует, что пользователь заплатит фиксированную сумму в Toncoin для хранения файлов в течение заранее определенного периода времени.

Любой пользователь может стать оператором узла в сети TON и получать от других пользователей плату за размещение файлов, даже если он работает только с одним узлом. Кроме того, хранилище эффективно сочетается с сервисом для создания сайтов TON Sites и доменом TON DNS, позволяя запускать сайты в сети TON без фиксированного IP-адреса, централизованного домена или сертифицированного централизованного центра.

«Эту технологию могут использовать как отдельные пользователи, так и сервисы с многомиллионной аудиторией. Предоставление надежного распределенного хранилища — следующий шаг в реализации нашего видения децентрализованного открытого интернета. Нам не терпится увидеть, какие продукты наше сообщество создаст с использованием этой технологии», — заявил учредитель TON Foundation Анатолий Макосов.

Запуск TON Storage стал еще одной инициативой проекта по развитию сферы децентрализованных финансов. Осенью на блокчейне запустился аукцион, на которой будут выставлены на продажу короткие дескрипторы мессенджера «Телеграм». Торги проводились на стороннем вебсайте Fragment.com с минимальной ценой 4-буквенного лота в 10 000 токенов Toncoin (TON).

Кроме того, вслед за запуском аукциона основатель «Телеграма» Павел Дуров объявил, что в скором времени в мессенджере появятся децентрализованные инструменты на блокчейне TON. Среди возможных разработок — некастодиальные кошельки и децентрализованные биржи. Однако Дуров не назвал конкретные сроки запуска новых продуктов.

В Таиланде запускают «Криптоакадемию»

В Таиланде Комиссия по ценным бумагам и биржам Таиланда (SEC) сообщает о том, что запускает «Криптоакадемию». «Криптоакадемия» предложит для инвесторов онлайн-курсы по виртуальным активам, причем курсы будут бесплатными.

Комиссия объясняет свое решение тем, чтобы пользователи обладали более глубокими познаниями о технологии блокчейн и криптовалюты перед тем, как начать в них инвестировать. Также в Комиссии по ценным бумагам указывают на то, что «Криптоакадемия» поможет снизить нагрузку на чиновников, так как инвесторы смогут более профессионально работать с криптовалютной индустрией.

«Криптоакадемия» на данный момент предлагает несколько курсов. В них входят базовые занятия, касающиеся таких тематик, как блокчейн, криптовалюты, криптовалютный рынок.

Также курсы будут включать историю криптовалютного рынка, на которых инвесторы смогут узнать о том, с чего началась история крипторынка, как он функционирует в данный момент, и какие тенденции на нем могут быть основными в ближайшее время.

После того, как инвесторы пройдут курсы в «Криптоакадемии», они смогут проверить свой уровень знаний, а также получить свидетельство, где будет указано о том, готов ли инвестор работать с криптовалютной индустрией.

Стоит напомнить, что аналогичные меры предпринимает и биржа Binance, которая также запускает свои образовательные курсы в тех регионах, где начинает расширять инфраструктуру. К примеру, это было сделано в Республике Казахстан.

В Комиссии по ценным бумагам и биржам Таиланда считают, что курсы «Криптоакадемии» смогут помочь особенно начинающим инвесторам понять, как грамотно инвестировать в те или иные криптовалюты на рынке. Оценить, насколько эффективными будут курсы, пока сложно, так как они только начинают работать.

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