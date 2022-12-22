YouTube для айтишников: кого смотрят IT-специалисты в интернете

Сегодня интернет предоставляет безграничные возможности для получения не только развлекательной информации, но и для профессионального роста. К примеру, айтишники постоянно повышают свой скил, именно благодаря YouTube-каналам. Поэтому мы поговорили с ребятами из IDF Technology, кого они смотрят, слушают, на кого подписаны и доверяют в качестве экспертов в IT-направлении. И довольно неожиданно у нас сложился внушительный список рекомендаций, который будет полезен айтишникам. Важно, что тут вы найдете не только известные блоги, но и достаточно «камерные» каналы, но с крайне полезной и бесплатной информацией в открытом доступе.
Для удобства мы разделили блогеров по специализации. В общем, пользуйтесь на здоровье!
Для всех
1. АйТиБорода (Youtube-канал, 307 тыс. подписчиков)
Автор канала Лекс показывает жизнь айтишников изнутри, без цензуры, ярлыков и лишнего пафоса.
2. Чёрный Треугольник (Youtube-канал, 123 тыс. подписчиков)
Канал об информационной безопасности, программировании, нейросетях, искусственном интеллекте, жизни в IT-сфере и анонимности в сети.
3. Мы обречены (Youtube-канал, 39,1 тыс. подписчиков)
Называет себя лучшим бесполезным подкастом про IT. Его ведут журналист Артем Малышев и программист Фил Ранжин, которые ищут смысл в индустрии информационных технологий.
4. Andrey Sozykin (Youtube-канал, 96,7 тыс. подписчиков)
Андрей Созыкин, преподаватель курсов по компьютерным наукам, размещает на своем канале видеолекции по информационным технологиям и компьютерным наукам, коротко и понятно объясняя сложные предметы. Автор отбирает самые важные материалы, необходимые для понимания предмета, и рассказывает их кратко, без лишних деталей, которые могли бы затруднить восприятие. Несмотря на краткость, изложение ведется системно. «Это не набор забавных видео, никак не связанных между собой», — отмечает автор.
5. Joma Tech (Youtube-канал, 1,76 млн. подписчиков)
Видеоблог рассказывает о жизни в Кремниевой долине и больших технологических компаниях. В общем, все для проникновения духом IT и расширения границ.
6. Egor Malkevich (Youtube-канал, 21 тыс. подписчиков)
На своем канале Егор помогает людям найти себя, самореализоваться, предлагая вместе изучать и погружаться в IT.
7. Victoria Borodina (Youtube-канал, 114 тыс. подписчиков)
Виктория Бородина помогает IT-специалистам найти работу в топовых компаниях США. Переехав с мужем в Кремниевую долину пять лет назад, Виктория основала компанию по релокейту ИТ-специалистов с США. На своем канале она делится практическими знаниями и опытом, размещает интервью с программистами, HR-ами, предпринимателями, инвесторами из Кремниевой долины и показывает офисы известных IT-компаний и молодых стартапов. Вы узнаете, как программисту и предпринимателю переехать в США, как пройти собеседование в американскую компанию или начать свой стартап. И, конечно, вы почувствуете дух Кремниевой долины и найдете много мотивации для больших карьерных побед.
8. Alek OS (Youtube-канал, 77,9 тыс. подписчиков)
Вряд ли можно лучше передать смысл, заложенный автором, чем цитирование описания канала: «Вечное совершенствование себя через осмысливание новой информации, выраженное на канале темой IT как основного инструмента, позволяющего проявлять себя в роли создателя для реализации потенциала, заложенного изнутри».
Dev
1. Eugene Suleimanov (Youtube-канал, 21,4 тыс. подписчиков)
Евгений Сулейманов работает инженером по разработке ПО и специализируется на высоконагруженных распределенных системах. На канале размещает обучающие видеоматериалы по языкам программирования, фреймворкам, базам данных, облачным сервисам и другую полезную информацию.
2. LazyLoad Dart & Flutter (Youtube-канал, 7,3 тыс. подписчиков)
Канал с уроками по dart и flutter. Информация размещается от простого сложному, а контент постоянно добавляется.
3. Вадим Макеев (Youtube-канал, 36,3 тыс. подписчиков)
Авторский канал от Google Developer Expert, руководителя «Веб-стандартов», редактора Доки, организатора pitercss_meetup, автора движка Shower и хоста подкастов LP и The F-Word.
4. Sergey Nemchinskiy (Youtube-канал, 266 тыс. подписчиков)
Автор канала — Сергей Немчинский, программист с 20-тилетним опытом, основатель и руководитель учебной компании (курсы программирования онлайн) FoxmindEd, а также основатель компании по разработке программного обеспечения FoxmindEd Software. На своем канале отвечает на вопросы про работу программистов простыми словами, размещает интервью с интересными людьми из сферы IT и около IT. Также Сергей выкладывает свои выступления и некоторые лекции.
5. Лёша Корепанов (Youtube-канал, 188 тыс. подписчиков)
Автор пишет код больше 20 лет, а на своем канале рассказывает, как стать программистом.
6. ExtremeCode (Youtube-канал, 229 тыс. подписчиков)
Кратко создатели канала характеризуют его так: мемы и к̶о̶д айти. Пишут, что разработчикам понравится.
7. letsCode (Youtube-канал, 39,4 тыс. подписчиков)
Вместе с автором канала Андреем подписчики пишут код и разбираются с современными технологиями разработки программного обеспечения. Основная цель проекта — сделать сложное и запутанное понятным и дать какой-то практический результат сразу после каждого видео. Автор рассматривает множество языков и фреймворков (технологии, библиотеки, тулзы, идеи, обряды, приметы). По словам создателя, этот канал не «Андрей и зрители», а сообщество, в котором все вместе становятся программистами и растут в профессиональном плане.
8. * SOER (Youtube-канал, 94,3 тыс. подписчиков)
Название канала — это сокращение от SOftware EngineeR. Предназначен для разработчиков программного обеспечения, инженеров и всех, кому интересно разобраться в программировании глубже, а также расширить кругозор в области IT. Формулой канала является баланс между советами, как лучше развиваться и стать отличным программистом, обзором книг для айтишников, сборкой софта и работы с чужими исходниками, обзором исходников на github, архитектуры программного обеспечения, теории программирования, пет-проектами и OpenSource, а также хобби для развития кругозора.
9. SHIFU (Youtube-канал, 44,8 тыс. подписчиков)
Канал о программировании и всего, что с этим связано.
10. IT-KAMASUTRA (Youtube-канал, 161 тыс. подписчиков)
Канал про программирование на JavaScript. Секреты и инсайды о том, как стать программистом абсолютно любому человеку от Дмитрия Кузюбердина.
11. JUG.ru (Youtube-канал, 44,1 тыс. подписчиков)
На канале публикуются видео со встреч петербургской Java User Group (JUG.ru), а также международных Java-конференций JPoint и Joker.
12. Dmdev (Youtube-канал, 11 тыс. подписчиков)
Канал Дениса Матвеенко, Java-разработчика с 10-летним стажем. На канале обучает программированию на Java с нуля.
DevOps
ADV–IT (Youtube-канал, 95,3 тыс. подписчиков)
Все для начинающего и опытного DevOps-инженера от Senior DevOps, который делиться своими скилами от General IT topics до GitHub, Terraform, Jenkins и др. 90% бесплатных уроков на русском языке.
QA
1. Artsiom Rusau QA Life (Youtube-канал, 116 тыс. подписчиков)
Один из самых быстрорастущих каналов по тестированию ПО в русскоязычном сегменте. Здесь можно найти ответы на вопросы, как стать тестировщиком, выбрать курсы или определиться, подойдет ли профессия.
2. Леша Маршал (Youtube-канал, 77,7 тыс. подписчиков)
IT-блогер делится на канале своими знаниями по тестированию ПО, автоматизации тестирования, языкам программирования Java и Go, а также инструментам для тестировщика, таким как Postman. Примечательно, что автор канала прошел путь от проектного менеджера и через разработчика пришел к тестированию. Сейчас он занимается автоматизацией тестирования.
3. Вадим Ксендзов (Youtube-канал, 13 тыс. подписчиков)
Вадим — создатель авторского курса по тестированию ПО, в котором готовит тестировщиков с нуля за 3-4 месяца. На своем Youtube-канале он размещает полезные видеоматериалы, а также видео в необычном формате QA Interviews — онлайн-собеседования с тестировщиками, которые позволяют систематизировать знания, потренироваться и устроиться на работу.
BA
«As a user I want to see»
Лучший русскоязычный подкаст про бизнес-анализ и жизнь. Авторский проект Кирилла Белявского и Антона Бабенко.
System Administration
1. Дмитрий Бачило (Youtube-канал, 124 тыс. подписчиков)
Канал, в основном, посвящен обзорам различного старого «железа» и «софта». А впрочем, не только старого.
2. Hot Pixel (Youtube-канал, 29,2 тыс. подписчиков)
Канал о цифровой археологии: ретро-компьютерах, софте, играх, консолях и прочем старом (и не очень) железе.
HR
1. Mike Pritula Academy (15 тыс. gодписчиков)
Youtube-канал прогрессивной онлайн-академии для HR-специлистов, финансистов, руководителей, бизнесменов.
2. MindHunt (Youtube-канал, 1,22 тыс. подписчиков)
Канал про IT-рекрутинг простым языком. Полезен как начинающим рекрутерам, так и тем, у кого уже есть опыт в этой сфере.
Комментарии
Я только Бородину смотрел. Еще с канала Pyzhyk (он заброшен уж 4 года, там просто про жизнь в Штатах). После того как "основала компанию по релокейту ИТ-специалистов с США" мне стало как-то уже не сильно интересно. Бизнес, это понятно. Глянул в аккаунт - отписался 3 месяца назад. И это был единственный IT-канал, на который я был подписан вообще за все время. ;)
Может, пяток роликов от АйТиБорода смотрел, но давно, не помню о чем, не подписывался.
Был подписан на Немчинского. Но вскоре понял бесполезность его роликов. Отписался, объяснил почему, нарвался на грубость.
Больше ни на кого не подписывался и не подписан. Всё, о чём они толкуют, имхо, полезно для журналистов да думающих, куда податься.
В основном пользуюсь англоязычными ресурсами.
> объяснил почему
Это зря. Не нравится - просто отпишись. Я даже поверю, что с твоей стороны была "типа конструктивная критика" в "объяснил почему". Но ты вообще "ниачем" для современной IT-тусовки. Какой-то дед, без команды, без применения Agile, софт-скиллов и "всего этого" что-то там "возникает". Без обид.
Я тут паренька (лет 25) носом потыкал в изучение спецификаци.й и "научно-популярных" книжек (про USB, в частности). Его начальник (ближе к 35-ти) мне сказал (написал) - "И ты к нему обращаешься как к себе, а надо по другому. Он разработчик нового типа". О как!
Извини, но по@уй мне твоя критика. Зарабатываю, востребован и смеюсь с буратин. Не зарабатывал бы -- так и пенсии хватило бы; она у меня, думаю, поболее гонораров для пописывающих в "Вестях". А "ниачем" -- так это тот самый чуй, от которого отписался. Единственное объяснение ему было, что его ролики ниачом. Зацени их, если не влом.
WTF? Нешто я тебя критиковал?!
Вероятно, говорит по-английски. :)
> Извини, но по@уй мне твоя критика
WTF? Нешто я тебя критиковал?! Я описал точку зрения "той стороны".