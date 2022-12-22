YouTube для айтишников: кого смотрят IT-специалисты в интернете

Сегодня интернет предоставляет безграничные возможности для получения не только развлекательной информации, но и для профессионального роста. К примеру, айтишники постоянно повышают свой скил, именно благодаря YouTube-каналам. Поэтому мы поговорили с ребятами из IDF Technology, кого они смотрят, слушают, на кого подписаны и доверяют в качестве экспертов в IT-направлении. И довольно неожиданно у нас сложился внушительный список рекомендаций, который будет полезен айтишникам. Важно, что тут вы найдете не только известные блоги, но и достаточно «камерные» каналы, но с крайне полезной и бесплатной информацией в открытом доступе.

Для удобства мы разделили блогеров по специализации. В общем, пользуйтесь на здоровье!

Для всех

1. АйТиБорода (Youtube-канал, 307 тыс. подписчиков)

Автор канала Лекс показывает жизнь айтишников изнутри, без цензуры, ярлыков и лишнего пафоса.

2. Чёрный Треугольник (Youtube-канал, 123 тыс. подписчиков)

Канал об информационной безопасности, программировании, нейросетях, искусственном интеллекте, жизни в IT-сфере и анонимности в сети.

3. Мы обречены (Youtube-канал, 39,1 тыс. подписчиков)

Называет себя лучшим бесполезным подкастом про IT. Его ведут журналист Артем Малышев и программист Фил Ранжин, которые ищут смысл в индустрии информационных технологий.

4. Andrey Sozykin (Youtube-канал, 96,7 тыс. подписчиков)

Андрей Созыкин, преподаватель курсов по компьютерным наукам, размещает на своем канале видеолекции по информационным технологиям и компьютерным наукам, коротко и понятно объясняя сложные предметы. Автор отбирает самые важные материалы, необходимые для понимания предмета, и рассказывает их кратко, без лишних деталей, которые могли бы затруднить восприятие. Несмотря на краткость, изложение ведется системно. «Это не набор забавных видео, никак не связанных между собой», — отмечает автор.

5. Joma Tech (Youtube-канал, 1,76 млн. подписчиков)

Видеоблог рассказывает о жизни в Кремниевой долине и больших технологических компаниях. В общем, все для проникновения духом IT и расширения границ.

6. Egor Malkevich (Youtube-канал, 21 тыс. подписчиков)

На своем канале Егор помогает людям найти себя, самореализоваться, предлагая вместе изучать и погружаться в IT.

7. Victoria Borodina (Youtube-канал, 114 тыс. подписчиков)

Виктория Бородина помогает IT-специалистам найти работу в топовых компаниях США. Переехав с мужем в Кремниевую долину пять лет назад, Виктория основала компанию по релокейту ИТ-специалистов с США. На своем канале она делится практическими знаниями и опытом, размещает интервью с программистами, HR-ами, предпринимателями, инвесторами из Кремниевой долины и показывает офисы известных IT-компаний и молодых стартапов. Вы узнаете, как программисту и предпринимателю переехать в США, как пройти собеседование в американскую компанию или начать свой стартап. И, конечно, вы почувствуете дух Кремниевой долины и найдете много мотивации для больших карьерных побед.

8. Alek OS (Youtube-канал, 77,9 тыс. подписчиков)

Вряд ли можно лучше передать смысл, заложенный автором, чем цитирование описания канала: «Вечное совершенствование себя через осмысливание новой информации, выраженное на канале темой IT как основного инструмента, позволяющего проявлять себя в роли создателя для реализации потенциала, заложенного изнутри».

Dev

1. Eugene Suleimanov (Youtube-канал, 21,4 тыс. подписчиков)

Евгений Сулейманов работает инженером по разработке ПО и специализируется на высоконагруженных распределенных системах. На канале размещает обучающие видеоматериалы по языкам программирования, фреймворкам, базам данных, облачным сервисам и другую полезную информацию.

2. LazyLoad Dart & Flutter (Youtube-канал, 7,3 тыс. подписчиков)

Канал с уроками по dart и flutter. Информация размещается от простого сложному, а контент постоянно добавляется.

3. Вадим Макеев (Youtube-канал, 36,3 тыс. подписчиков)

Авторский канал от Google Developer Expert, руководителя «Веб-стандартов», редактора Доки, организатора pitercss_meetup, автора движка Shower и хоста подкастов LP и The F-Word.

4. Sergey Nemchinskiy (Youtube-канал, 266 тыс. подписчиков)

Автор канала — Сергей Немчинский, программист с 20-тилетним опытом, основатель и руководитель учебной компании (курсы программирования онлайн) FoxmindEd, а также основатель компании по разработке программного обеспечения FoxmindEd Software. На своем канале отвечает на вопросы про работу программистов простыми словами, размещает интервью с интересными людьми из сферы IT и около IT. Также Сергей выкладывает свои выступления и некоторые лекции.

5. Лёша Корепанов (Youtube-канал, 188 тыс. подписчиков)

Автор пишет код больше 20 лет, а на своем канале рассказывает, как стать программистом.

6. ExtremeCode (Youtube-канал, 229 тыс. подписчиков)

Кратко создатели канала характеризуют его так: мемы и к̶о̶д айти. Пишут, что разработчикам понравится.

7. letsCode (Youtube-канал, 39,4 тыс. подписчиков)

Вместе с автором канала Андреем подписчики пишут код и разбираются с современными технологиями разработки программного обеспечения. Основная цель проекта — сделать сложное и запутанное понятным и дать какой-то практический результат сразу после каждого видео. Автор рассматривает множество языков и фреймворков (технологии, библиотеки, тулзы, идеи, обряды, приметы). По словам создателя, этот канал не «Андрей и зрители», а сообщество, в котором все вместе становятся программистами и растут в профессиональном плане.

8. * SOER (Youtube-канал, 94,3 тыс. подписчиков)

Название канала — это сокращение от SOftware EngineeR. Предназначен для разработчиков программного обеспечения, инженеров и всех, кому интересно разобраться в программировании глубже, а также расширить кругозор в области IT. Формулой канала является баланс между советами, как лучше развиваться и стать отличным программистом, обзором книг для айтишников, сборкой софта и работы с чужими исходниками, обзором исходников на github, архитектуры программного обеспечения, теории программирования, пет-проектами и OpenSource, а также хобби для развития кругозора.

9. SHIFU (Youtube-канал, 44,8 тыс. подписчиков)

Канал о программировании и всего, что с этим связано.

10. IT-KAMASUTRA (Youtube-канал, 161 тыс. подписчиков)

Канал про программирование на JavaScript. Секреты и инсайды о том, как стать программистом абсолютно любому человеку от Дмитрия Кузюбердина.

11. JUG.ru (Youtube-канал, 44,1 тыс. подписчиков)

На канале публикуются видео со встреч петербургской Java User Group (JUG.ru), а также международных Java-конференций JPoint и Joker.

12. Dmdev (Youtube-канал, 11 тыс. подписчиков)

Канал Дениса Матвеенко, Java-разработчика с 10-летним стажем. На канале обучает программированию на Java с нуля.

DevOps

ADV–IT (Youtube-канал, 95,3 тыс. подписчиков)

Все для начинающего и опытного DevOps-инженера от Senior DevOps, который делиться своими скилами от General IT topics до GitHub, Terraform, Jenkins и др. 90% бесплатных уроков на русском языке.

QA

1. Artsiom Rusau QA Life (Youtube-канал, 116 тыс. подписчиков)

Один из самых быстрорастущих каналов по тестированию ПО в русскоязычном сегменте. Здесь можно найти ответы на вопросы, как стать тестировщиком, выбрать курсы или определиться, подойдет ли профессия.

2. Леша Маршал (Youtube-канал, 77,7 тыс. подписчиков)

IT-блогер делится на канале своими знаниями по тестированию ПО, автоматизации тестирования, языкам программирования Java и Go, а также инструментам для тестировщика, таким как Postman. Примечательно, что автор канала прошел путь от проектного менеджера и через разработчика пришел к тестированию. Сейчас он занимается автоматизацией тестирования.

3. Вадим Ксендзов (Youtube-канал, 13 тыс. подписчиков)

Вадим — создатель авторского курса по тестированию ПО, в котором готовит тестировщиков с нуля за 3-4 месяца. На своем Youtube-канале он размещает полезные видеоматериалы, а также видео в необычном формате QA Interviews — онлайн-собеседования с тестировщиками, которые позволяют систематизировать знания, потренироваться и устроиться на работу.

BA

«As a user I want to see»

Лучший русскоязычный подкаст про бизнес-анализ и жизнь. Авторский проект Кирилла Белявского и Антона Бабенко.

System Administration

1. Дмитрий Бачило (Youtube-канал, 124 тыс. подписчиков)

Канал, в основном, посвящен обзорам различного старого «железа» и «софта». А впрочем, не только старого.

2. Hot Pixel (Youtube-канал, 29,2 тыс. подписчиков)

Канал о цифровой археологии: ретро-компьютерах, софте, играх, консолях и прочем старом (и не очень) железе.

HR

1. Mike Pritula Academy (15 тыс. gодписчиков)

Youtube-канал прогрессивной онлайн-академии для HR-специлистов, финансистов, руководителей, бизнесменов.

2. MindHunt (Youtube-канал, 1,22 тыс. подписчиков)

Канал про IT-рекрутинг простым языком. Полезен как начинающим рекрутерам, так и тем, у кого уже есть опыт в этой сфере.