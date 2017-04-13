Смартфоны в конечном итоге умрут, и тогда мир станет по-настоящему безумным

Однажды, не очень скоро, но все же раньше, чем вы думаете, смартфоны почти исчезнут, ​​как это произошло с биперами и факсами. Не сомневайтесь: до этого минимум десять лет (и, если мы все станем киборгами к 2027 году, я с удовольствием съем мои слова. Если предположить, что мы все ещё будем есть в общепринятом понимании, конечно).

Тем не менее основу для окончательного отказа от смартфона закладывают Илон Маск, Microsoft, Facebook, Amazon и бесчисленное количество стартапов. И, позвольте мне сказать вам: когда смартфон умрёт, тогда мир станет действительно странным. Не только с точки зрения отдельных продуктов, но и с точки зрения нашей повседневной жизни и, возможно, самого понятия человека.

Перед вами небольшой обзор медленного, но неотвратимого движения смартфонов к гибели — и тому, что будет после них.

Краткосрочная перспектива

Люди думают об iPhone и других смартфонах как о революционных устройствах — достаточно маленьких, чтобы их можно было носить повсюду, достаточно мощных, чтобы справляться с множеством ежедневных задач, нафаршированных камерами и датчиками GPS, что позволило сделать реальными такие приложения как Snapchat и Uber.

Но рассмотрим смартфон с другой стороны. Настольный ПК и ноутбук состоят из комбинации мыши, клавиатуры и монитора. Смартфон просто взял эту модель, уменьшил её и сделал ввод информации виртуальным и сенсорным.

Возьмём, к примеру, Samsung Galaxy S8, представленный накануне. Он великолепен, с удивительным безрамочным экраном и реальной мощью под капотом. Он впечатляет, но это скорее обновление, а не революция.

Samsung Galaxy S8

Тем не менее Galaxy S8 поставляется с Bixby, новым виртуальным помощником, который, как обещает Samsung, когда-нибудь позволит вам контролировать каждую функцию и приложение одним лишь голосом. Он также будет поставляться с новой версией гарнитуры виртуальной реальности Gear VR, разработанной совместно с Oculus Facebook.

Следующий iPhone тоже, как сообщается, получит обновление помощника Siri, а также функции, направленные на развитие дополненной реальности.

И поскольку такие устройства, как Amazon Echo, Sony PlayStation VR и Apple Watch, продолжают пользоваться хоть и ограниченным, но существенным успехом, мы ожидаем увидеть намного больше технических компаний, больших и малых, делающих ставку и не боящихся экспериментировать с компьютерными интерфейсами.

Среднесрочная перспектива

В среднесрочной перспективе все эти различные эксперименты и технологии первого этапа начнут превращаться во что-то знакомое, но причудливое.

Microsoft, Facebook, Google и поддерживаемый Google проект Magic Leap работают над созданием автономных гарнитур дополненной реальности, которые проецируют подробные 3D-изображения прямо в ваши глаза. По слухам, Apple также работает над этим.

Алекс Кипман (Alex Kipman) из Microsoft недавно сказал Business Insider, что дополненная реальность может полностью заменить смартфон, телевизор и все остальное экраном. Для отдельного устройства, сидящего в вашем кармане или в развлекательном центре, не так много пользы, если все ваши звонки, чаты, фильмы и игры прокладываются в ваших глазах и накладываются на окружающий вас мир.

Apple Airpods переносят виртуальный помощник Siri прямо в ваши уши. Холлис Джонсон / Business Insider

В то же время в мире все более важными становятся такие устройства, как Amazon Echo или AirPods от Apple. Поскольку искусственно-интеллектуальные системы, такие как Siri от Apple, Alexa от Amazon, Bixby от Samsung и Cortana от Microsoft, становятся более умными, с компьютерами становится возможным не только команды, но и полноценный разговор.

Другими словами, компьютеры будут управлять вашими чувствами ещё больше чем сейчас, при этом ваше зрение и слух будут опосредованы технологиями. Это немного страшно. Подумайте, как страшны будут сбои в каком-нибудь Facebook, в котором система не просто контролирует то, что вы читаете на своём телефоне, но и то, что вы видите в окружающем вас мире.

Несомненно, что в мире будущего реальная жизнь и технологии будут сочетаться ещё более изящно. Крупнейшие технологические компании обещают, что это будущее означает мир с меньшими технологическими проблемами и большим балансом, поскольку физический и цифровой мир будут становиться одним и тем же. Решайте сами как к этому относиться.

Действительно сумасшедшее будущее

Тем не менее, все эти инвестиции за десятилетие и в будущем по-прежнему опираются на гаджеты, которые вы должны носить, даже если это всего лишь очки. Некоторые из самых сумасшедших, самых дальновидных, самых непредсказуемых достижений идут ещё дальше – однако вам придётся подождать ещё несколько десятилетий.

Накануне мы впервые познакомились с Neuralink, новой компанией, основанной Илоном Маском, которая планирует создать «нейронное кружево» — очень сырую пока технологию, которая соединяет ваш мозг с компьютером. Это следующий шаг к соединению цифрового и физического миров, поскольку человек и машина становятся одним целым.

Учитывая развитие науки — а многие умные люди считают, что это реально – нейроинтерфейс логически представляется конечной точкой пути, по которому нас запустили смартфоны. Если смартфоны дают нам доступ к информации, а дополненная реальность разворачивает её перед нами при необходимости, то соединение нейрокружева с нашим мозгом становится логичным шагом.

Футурист Рэй Курцвейл уже давно предсказал наше превращение в киборгов.

Маск заявлял, что развитие искусственного интеллекта, который лежит в основе многих технологий вроде голосовых помощников и виртуальной реальности, означает, что людям придётся улучшать себя, дабы не отставать от машин. Если вам действительно интересна эта мысль, футурист Рэй Курцвейл – лучший автор материалов на данную тему.

Идея слияния человека и машины, которая пугает многих, на самом деле является отличным поводом для авторов научно-фантастических произведений задаться вопросом: что же делает нас людьми в первую очередь? В то же время идея настолько нова, что никто не знает, как будет выглядеть такой мир на практике.

Поэтому, когда смартфон умрёт, это будет больше, чем просто концом технологической эры. Это будет конец устройств, которые мы пассивно носим с собой и началом чего-то, что погрузит наши тела прямо в поток цифровой информации. Это будет странно.

Тем не менее, многие техноспециалисты уже говорят, что смартфоны обеспечивают нам сверхспособности за пределами того, дала нам природа. Расширение же способностей человеческого мозга может принести ему ещё больше супервозможностей. Но быть может я просто оптимист.

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