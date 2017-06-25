Сотрудница Google о том, как получить работу мечты в IT

Высокая конкуренция и сложные вопросы на собеседованиях в очередной раз доказывают, что заполучить работу мечты в IT-сфере очень непросто.

Во время обучения в Стэнфорде Лия Колигадо каждый год подавала заявки на более чем 20 разных стажировок в сфере веб-разработки, в том числе в такие компании, как «Snapchat», «Facebook», «Apple», «Pinterest», «Microsoft», «Palantir», «Yelp», «WhatsApp» и конечно же в компанию ее мечты – «Google».

Отказ — это не конец пути.

«С тех пор, как я стала первокурсницей, мысль о работе в «Google» всегда была мечтой. Мне казалось, что все вокруг меня либо пытаются попасть в «Google», либо уже там работают», — рассказывает 23-летняя Лия.

Два года подряд «Google» отклоняла ее заявки на стажировку. Она не сдавалась, вместо этого продолжала экспериментировать и подавать заявки в десятки других технологических компаний. Так она получила и прошла стажировки в компаниях «Facebook» и «Apple».

К тому времени, когда Лия была на старших курсах, компания «Google» пригласила ее на собеседование, на этот раз на должность инженера-программиста на полный рабочий день. Она прошла интервью и начала работать осенью 2016 года.

Колигадо утверждает, что, наконец, получив работу своей мечты в «Google», она поняла, что:

1) собеседование не является 100% верной системой для распознавания способностей кандидатов

2) кандидат обязан постоянно развиваться и расти из года в год.

Ниже предоставлены лучших совета от Лии Колигадо, которые помогут вам окончательно занять должность вашей мечты в технологическом мире или получить нужную стажировку:

1) Готовьтесь к собеседованию

Этот совет будет актуален всегда, независимо от того, в какой отрасли вы развиваетесь. Но это является ключевым моментом, если речь идет о должности в области технологий, в частности, в сфере IT, когда вас могут попросить продемонстрировать свои навыки.

«Попросите сверстника провести с вами собеседование в течение часа, чтобы вы могли попрактиковать алгоритмы ответов перед другим человеком. Проведите исследовательские проекты, изучите компанию, в которую вы идете на собеседование или подаете заявку на стажировку, и будьте готовы поговорить об этом с тем, кто будет проводить собеседование», — говорит Колигадо.

2) Попросите о помощи

Не выясняйте информацию о вакансии только из публикации самой вакансии — используйте свои личные ресурсы.

«Даже если вы совсем никого не знаете в компании, в которой вы планируете получить должность, найдите электронную почту рекрутера (специалист по подбору персонала) в интернете и попросите, чтобы вам дали несколько советов или провели экскурсию по кампусу», — советует Колигадо. Другими словами: воспользуйтесь интернетом, соц. сетями.

«Вы (как кандидат на определенную должность) имеете право получить ответы на свои вопросы, и вы будете удивлены, сколько людей будут готовы вам помочь», — говорит она. «Однажды я попросила инженера, которого даже не знала, провести мне экскурсию в офисе компании «Twitter», и он это сделал. А у меня даже не было учетной записи в твиттере».

3) Не зацикливайтесь на том, что вы не можете контролировать

«Не думайте о вещах, которые не поддаются контролю, — утверждает Колигадо. В частности, вы также не можете знать о том, как к вам отнесутся в процессе собеседования, основываясь на данных о вашей расе, поле или этнической принадлежности.

«В то время как я училась в Стэнфорде, я слышала от друзей, что они несколько раз исправляли людей, которые проводили собеседования, потому, что они уделяли чрезмерное внимание одежде (обычно платьям), а не разговору», — говорит Колигадо.

«Поэтому, если вы чувствуете, что вас оценивают за что-либо помимо вашей способности писать код и работать с командой, проблема, вероятно, не в вас. Помните об этом», — говорит Лия.

4) Отмечайте даже небольшие успехи и учитесь на своих неудачах

С другой стороны, Колигаду говорит: «Отмечайте каждый небольшой успех и радуйтесь даже маленькой победе».

Если у вас было удачное собеседование, отметьте его. Если что-то пошло не так и вы его провалили, тогда оцените ситуацию, найдите недостатки и не делайте так в следующий раз.

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