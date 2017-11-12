Как развивается противостояние Bitcoin и Bitcoin Cash и кто за этим стоит

12 ноября курс Bitcoin Cash вырос на $1000 и достиг $2426. Руководитель компании Hell Yeah Пол Миллер кратко рассказал, кто влияет на развитие биткоина и к чему всё идёт.

Предисловие

Сегодня идет политическая борьба за власть над биткоином.

С одной стороны, выступает Адам Бэк и его Blockstream. Blockstream финансирует разработку основного клиента и протокола Bitcoin. Того самого, который работает с 2008 года.

С другой стороны, либертарианец Роджер Вер, китайцы-майнеры и главы крупных компаний по типу Coinbase и Shapeshift. Они конкурируют с Бэком и больше поддерживают Bitcoin Cash.

История

В 2015-2017 годах в сообществе биткоина решали, как эта криптовалюта должна себя вести в будущем.

Один конкретный параметр, который выносился на обсуждение — увеличение пропускной способности. Каждые ~10 минут в сети биткоина генерируется новый блок, который подтверждает транзакции. Грубо говоря, если вы отправили своему товарищу BTC, пока не пройдет ~10 минут, транзакция не считается подтвержденной. Биржи вообще ждут по два-три блока — на всякий случай.

Этот самый блок занимает 1 мегабайт. Одна пересылка валюты — примерно 250 байт. Суммарно это складывается примерно в пропускную способность в 4-7 транзакций в секунду. Что происходит, когда пользователи сети пытаются отправить 8 транзакций в секунду, а сеть способна обработать только 4? Те, кто платят самую маленькую комиссию пересылки, становятся в очередь.

Майнеры биткоина получают деньги от собственно майнинга, и от комиссий за пересылку. Они заинтересованы в том, чтобы комиссии были как можно больше. Соответственно, транзакцию с комиссией $2 они выберут перед транзакцией в $1.

Проблема пропускной способности сети начала обостряться в 2017 году, после очередного наплыва новых пользователей. Комиссии, которые ранее были $0,05-0,10, возросли до $2. А потом и до $5. Вопрос с увеличением пропускной способности стал очень актуален.

Две команды разработчиков, Нью-йоркское соглашение

Первая команда решила сделать Segregated Witness (SegWit) — новую технологию. Вторая команда (Bitcoin Cash / Bitcoin ABC) решила тупо увеличить размер блока в восемь раз, оставив старый протокол.

В мае ключевые люди биткоина встретились в Нью-Йорке и договорились пойти на компромисс, поддержав SegWit. При одном-единственном условии — в ноябре все равно произойдет увеличение размера блока SegWit-биткоина до 2 МБ, чтобы улучшить работоспособность сети и понизить комиссии.

Встреча (New York Agreement, NYA, SegWit2x) не понравилась Адаму Бэку, потому что прошла без его согласия и участия. Не то чтобы он был технологически против повышения размера блока; лишь политически это было для него невыгодно. Мол, теряет контроль над решениями — решают уже другие люди за его спиной. Поэтому Бэк стал агитировать все комьюнити пользователей против увеличения блока.

Bitcoin Cash и сегодняшний день

В августе Bitcoin Cash родился усилиями 8-10% майнеров, которые начали майнить первый блок больше 1 МБ.

SegWit на тот момент сохранял значительную поддержку ключевыми фигурами биткоина. Они ждали ноября и увеличения блока до 2 МБ.

За четыре месяца Бэк и пользователи, которые его поддерживали, объявили бойкот SegWit2x. В результате SegWit2x в начале ноября решили отменить.

Но проблема больших комиссий-то осталась! Сегодня, к примеру, они равняются $8-15.

Сегодня мы наблюдаем исход ключевых фигур с биткоина на Bitcoin Cash. Они недовольны большими комиссиями и хотят нормально работать дальше.

Что является наиболее привлекательной инвестицией? Приведем несколько фактов.

Сравнение двух валют

Bitcoin (SegWit)

SegWit — новая технология. Она выкидывает некие внутренние штуки из транзакций. Увеличивает пропускную способность в 1,5-2 раза при условии повсеместного использования технологии.

Комиссии $8-15 на текущий момент, в идеале станет чуть лучше. Фанаты считают, что это не является проблемой, ибо считают, что ценность биткоина — в самом биткоине (цифровое золото — так называемый спекулятивный инструмент, который сам по себе не падает в цене). Считают, что мелкие транзакции должны обрабатываться вне блокчейна.

Решает проблему transaction malleability (в двух словах: некая ненадежность пересылки).

Нетолерантны к хардфоркам.

Разрабатывается командой, которая отвечает за основные биткоин-клиенты. Это их главное преимущество, ибо команда сильная.

Поддерживается Bitcoin.org во главе с Адамом Бэком, текущим гендиректором Blockstream. Он финансирует основную команду разработки биткоина.

Общаются на reddit.com/r/bitcoin. Снисходительно называют конкурента (Bitcoin Cash) — BCash, намекая на то, что это не биткоин, и что «реальный» биткоин — только их.

Bitcoin Cash

8 МБ — улучшение существующей технологии. Увеличивает пропускную способность в 8 раз.

Комиссии $0,05-0,10 — как в 2010-2015 годах. Фанаты считают, что биткоин вполне может использоваться для ежедневных транзакций любого, даже мелкого, калибра.

Не решает проблему transaction malleability. Разработчики хотят решить ее по-другому.

Позитивно относятся к хардфоркам, считая их простыми и нужными обновлениями протокола

Разрабатывается небольшой командой менее известных девелоперов.

Сатоши Накамото, создатель биткоина, на аналогичное предложение об увеличении размера блока в 2010, ответил позитивно с ремаркой «всему свое время». Одна из его цитат: «there are so many applications if you could effortlessly pay a few cents to a website as easily as dropping coins in a vending machine».

Поддерживается Bitcoin.com, Роджером Вером, Джиханом Ву. Также поддерживается Гевином Андресеном — главным разработчиком биткоина после Сатоши, ныне отошедшего от дел.

Общаются на https://reddit.com/r/btc. Своих конкурентов https://reddit.com/r/bitcoin не любят за глобальную цензуру постов.

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