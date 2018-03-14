«Выбрал Минск, так как больше платят»: айтишники — о плюсах и минусах переезда в Беларусь

Три программиста поделились впечатлениями от переезда в Беларусь: чем довольны, чем не очень.

У айтишников в Минске высокие зарплаты

— Я приехал из Ростова-на-Дону, — объясняет Алексей Кремса, разработчик в аутсорсинговой компании CactusSoft. — В Ростове прожил несколько лет, но город мне не нравился. Понимал, что достиг зарплатного потолка, и хотел уехать. Выбрал Минск, потому что здесь больше платят.

У Кирилла Асямолова из Новосибирска похожая история: думал c семьёй переехать в Москву или Петербург, в итоге оказался в Минске.

— В Беларуси предложили оплату выше. Разница была достаточной, чтобы мой выбор пал на Минск. У меня здесь работает друг, тоже из Новосибирска: три года назад перебрался с женой и четырьмя детьми.

По данным dev.by, минские айтишники зарабатывают около $1700. Это больше, чем в крупных городах России — и сравнимо с зарплатами Москвы и Петербурга. Минские программисты Objective C или Swift и C++ получают больше $2000 в месяц; специалисты с опытом более семи лет могут рассчитывать на $3000 долларов — при том, что средняя зарплата по Минску в январе этого года составила менее $600.

Зарплаты привязаны к курсу доллара

Белорусский рубль долго не хвастал стабильностью. Потому у ИТ-компаний появилась традиция: привязывать зарплату к курсу доллара. Теперь, если рубль падает, местные айтишники только в выигрыше. В России такой подход встретишь реже.

— В Ростове я работал в аутсорс-компании. У меня была фиксированная в рублях зарплата, — вспоминает Алексей. — В 2014 году, когда упал рубль, работа разработчиков в один момент стала в два раза дешевле. Ни о какой компенсации речи не шло, хотя заказчик по-прежнему платил компании в долларах.

В Минске есть где работать

— Устроиться на работу в Минске довольно-таки просто, — считает Александр Слабинский, переехавший в Беларусь в 2014 году. — Я бы искал на LinkedIn, dev.by, jobs.tut.by. Пока что такая ситуация, когда сотрудники нужны сильно.

В Беларуси хороший ИТ-рынок, — делится своими наблюдениями Алексей. — Много аутсорс-проектов. В последнее время открываются ещё и сильные продуктовые компании: Juno, Apalon, Gismart. Да, если ты хороший специалист, в любом городе можно найти отличную работу, но если брать «среднюю температуру по больнице», условно middle, то в Минске трудоустроиться проще.

Бизнес-инкубатор Парка высоких технологий. Фото: park.by

Сфера ИТ в Беларуси развивается быстрыми темпами. С тех пор, как в 2005 году здесь появился Парк высоких технологий (особая экономическая зона для ИТ), экспорт ИТ-услуг и продуктов вырос в 30 раз. В 2017 году 69% резидентов ПВТ разрабатывали программное обеспечение под заказ для клиентов из США и Европы.

В последнее время многие компании, вдохновлённые успехами MSQRD и AIMatter, переходят к продуктовой разработке, причём более 80 из них сфокусированы на AI проектах. В начале года издание vc.ru опубликовало двадцатку перспективных белорусских стартапов.

С 28 марта вступит в силу декрет №8 «О развитии цифровой экономики»: эксперты считают, что он позволит совершить рывок в индустрии. Среди важных положений — он продлил существующие льготы резидентам ПВТ; разрешил майнинг и криптовалюты; и, наконец, избавил иностранцев от необходимости получать разрешение и визу для работы в компаниях-резидентах ПВТ.

Офис CactusSoft

В Минске дёшево жить

Минск входит в десятку самых дешёвых городов в мире по стоимости жизни. В последнем рейтинге Mercer он занял 200 место из 209 возможных (Москва, например, была на 14 месте). При этом средний минчанин живёт на зарплату почти в три раза меньшую, чем у среднего айтишника.

— Стоимость жизни в Минске — примерно такая же, как в Ростове, — прикидывает Алексей. — Например, продукты дешевле, зато мобильная связь, интернет и развлечения обходятся дороже.

— Колбасы, сыры здесь дешевле, чем в Новосибирске, — подсчитывает Кирилл.

— Что касается квартиры, то в Ростове я за 18 тысяч рублей снимал однокомнатную, а в Минске — за $350. До метро мне сейчас — три-четыре минуты пешком, а на метро до центра — минут пятнадцать. Для сравнения, мой товарищ в Москве снимает «однушку» чуть больше, чем за 40 тысяч рублей. Спартанские условия, я бы сделал ремонт.

Для Александра вопрос съёма квартиры больше не актуален: в прошлом году женился на минчанке, переехал к ней.

iOS разработчик Александр Слабинский живёт в Минске уже третий год

— В России многие едут зарабатывать в Москву — но не знаю, насколько это актуально для ИТ-сектора, — рассуждает Алексей. — Жителю Томска или Саратова выгоднее переехать в Минск: зарплата может быть той же, что в Москве или Питере, а цены ниже. Получается больше откладывать.

В Беларуси легче почувствовать себя местным, если не говорить «Белоруссия»

— Русскоязычное население — это плюс, — считает Александр. — От переезда нет шока, как будто сменил не страну, а город.

Привыкать нужно разве что к новым деньгам. В июле 2016 года в Беларуси провели деноминацию: «обрезали» с ценников четыре нуля. Самой крупной купюрой раньше были 200 тысяч белорусских рублей, теперь — 500 рублей.

— Я оказался в Минске, когда в ходу параллельно было два вида денег: старые с десятками тысяч и новые, — вспоминает Алексей. — В новых считать удобно: делишь на два — получаешь сумму в долларах.

Как и везде, чувствовать себя здешним можно до тех пор, пока речь не зайдёт о местном культурном контексте.

— Жена как-то гуляла по улице с ребёнком, к ней подошёл дедушка, — описывает Кирилл. — Стал рассказывать: «Ну и молодёжь пошла, не знает, кто такой Машеров!» И с надеждой: «Ну вы-то точно знаете?». Промолчала и сделала вид, что понимает, о ком речь.

— Как-то коллеги обсуждали певца Солодуху — я и не знал, кто это такой. Понятия не имел! — смеётся Алексей. — А если ты его не знаешь — значит, точно не местный.

«До переезда я ни разу не был в Беларуси. Знал, что столица — Минск, президент — Лукашенко. Вот, пожалуй, и всё», — признаётся Алексей Кремcа

И, конечно, на слово «Белоруссия» многие реагируют болезненно:

— Я уже привык говорить Беларусь, и других хочется поправлять, — признаётся Кирилл. — В Минске так везде пишут: например, на плакатах — «Я люблю Беларусь».

В Минске мало развлечений и нет IKEA

Вместе с Александром в 2014 году в Минске оказалось много знакомых из Украины. Многие либо вернулись, либо направились дальше в Европу. Главная причина — скучно.

— Но я не понимаю, как в городе может быть скучно? — удивляется Александр. — Я каждый день хожу по маршруту «работа — дом». Если остаётся свободное время, пытаюсь заниматься спортом: в сентябре прошлого года бежал на Минском полумарафоне.

— Мне хотелось бы разнообразия концертов, — признаётся Алексей. — Часто известные артисты приезжают в Москву и Питер, а в Минск — нет. Так было с The Pretty Reckless, да и со многими. Но кафе и бары есть, парки и велодорожка — тоже, так что развлечь себя можно.

— Летом я был на местной улице бар-стрит — Зыбицкой, довольно весело. В Новосибирске такой улицы нет, — вспоминает Кирилл. — Но вообще мы с женой по барам не ходим. Родственников в Минске нет, посидеть с ребёнком некому.

Стоит быть готовым к тому, что в Минске не так много мировых брендов — и в плане одежды, и в плане общепита. Первый магазин Zara открылся в прошлом году, Starbucks нет до сих пор.

— Очень не хватает IKEA, — жалуется Кирилл.

В Минске чисто и хороший общественный транспорт

Чистота на улицах — то, что впечатляет всех приезжих.

— Ещё с первой командировки в Минск я запомнил, что здесь больше порядка в коммунальных вещах, — вспоминает Александр. — И общественный транспорт хорошо работает. Сам я не вожу, так что для меня это важно.

— Водители не курят в салоне. А в Ростове не раз такое было, — добавляет Алексей. — Там весь общественный транспорт частный. Как-то ехал в маршрутке, а водитель с сигаретой. Я недалеко сидел, говорю: «Можете, пожалуйста, не курить?» — «Слышь, пересядь, если не нравится». В Минске вообще меньше вероятность нарваться на открытое хамство. Люди спокойнее и сдержаннее. Могу ошибаться, но это мой личный опыт.

Из Минска дорого путешествовать

Из Минска не летают лоукосты, а у национального авиаперевозчика «Белавиа» цены высокие. Минчане привыкли ездить поездом в Вильнюс (2 часа 30 минут — за $20) или Варшаву, Киев или Москву — и там садиться на самолёт.

Привокзальная площадь в Минске

— Зато есть возможность быстро добраться в Европу автобусом или на машине, — добавляет Кирилл. — Лететь куда-то на самолёте из Новосибирска мне было не дешевле, а автомобильным транспортом мог съездить разве что в Горный Алтай. Зато теперь только в марте посетил Польшу, Словакию и Чехию.

У айтишников есть ещё одна возможность путешествовать — по работе. Белорусскую CactusSoft, где работает Алексей, недавно купила бельгийская компания Litussoft, так что у разработчика было две командировки в Бельгию. Любопытно, но в Европу на релокейт не тянет.

— Работа в ИТ там не сверхприбыльная. В Бельгии, со слов местных, больше всего получают юристы и врачи. А если не хочешь чувствовать себя чужим, надо учить ещё один язык. Но мне банально лень. Одно дело — получить офер от крутой компании в Кремниевой долине, другое — поменять типичную контору в России на польскую или чешскую. Можно, но я не понимаю, зачем это надо.

Что ещё

— Минусы везде есть: в каждом городе, в каждой стране. Но если не придираться, больших проблем в Минске не вижу, — считает Алексей. — Слышал жалобу от белорусов: «У нас дороги плохие». Да у вас классные дороги! И то, что здесь называют пробками, в Москве было бы «медленно едем».

Центр Минска

Погода в Минске — неоднозначный момент: дождливое лето, затянутая зима.

— Лучше уж в Новосибирске -15°C со снегом и солнцем, чем здесь слякоть и -1°C , — вздыхает Кирилл.

Сложно с государственной медициной, зато нет проблем с частной. Хороший сервис в кафе — скорее исключение, чем правило. Зато в магазинах — вкусные продукты, а местные рынки радуют фермерской продукцией. Для ЗОЖ — идеально.

— Молочка супер, — улыбается Александр. — И, как ни странно, яблоки. А ещё картошка! Я её с детства любил, так что родители шутили: «Белорус ты, Сашка,» — и дошутились.

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