Как правильно выбрать криптокошелек

Согласно опросу, проведенному среди более чем тысячи взрослых американцев, больше 56% знают, что такое криптовалюта. При этом более 78% понятия не имеют, где ее купить, а тех, кто понимает, как ее безопасно хранить, и того меньше. Так что мы решили разобрать этот вопрос.

Что такое криптокошелек?

Криптовалюту хранят в криптокошельках. По сути, криптокошелек представляет собой программу, которая содержит ваши публичные и приватные криптографические ключи. Ключи позволяют вам работать с блокчейном от своего имени и выполнять транзакции с криптовалютой.

Публичный ключ — это что-то вроде адреса вашего кошелька, а приватный ключ «отпирает» хранилище криптовалюты. Если кто-то захочет отправить вам деньги, он должен переназначить их со своего адреса на ваш (то есть ему нужно знать ваш публичный ключ), воспользовавшись своим приватным ключом. Вы же, чтобы получить и потратить присланные деньги, должны ввести приватный ключ, который соответствует вашему публичному ключу.

Важно понимать, что валюта в криптокошельке — это не то же самое, что обычные деньги в кармане. Ваш кошелек — это, по сути, просто два ключа, никаких денег он не содержит. Сами цифровые деньги находятся в блокчейне и никогда его не покидают. Когда их переводят из кошелька в кошелек, происходит единственное действие: к блокчейну добавляется лишь очередной блок с описанием этой транзакции.

Но давайте вернемся к кошелькам. Они бывают нескольких типов, и у каждого есть свои преимущества и недостатки.

Типы криптокошельков

1. Бумажные кошельки

Поскольку ваш аккаунт для криптовалюты — это, грубо говоря, ваши закрытый и открытый ключи, самый простой способ их сохранить — записать на листке бумаги. Это и будет бумажный кошелек. Некоторые люди действительно пользуются такими кошельками.

Но в бумажном кошельке криптовалюту можно только хранить. Чтобы что-то оплатить, придется создать кошелек другого типа и перевести средства с бумажного кошелька в новый. Вводить длинные ключи вручную — дело непростое, легко допустить ошибку, поэтому их стали записывать в виде QR-кода. Чтобы генерировать ключи и сохранять их как QR-коды, используют специальные программы.

Плюсы: безопасность (если листок кто-нибудь не украдет, а надпись по тем или иным причинам не станет нечитаемой).

Минусы: неудобство, ограниченные возможности.

2. Горячие кошельки

Самые простые в использовании электронные кошельки – горячие. Их обслуживают различные онлайн-сервисы, а горячими они называются потому, что вы можете пользоваться деньгами где угодно и с любого устройства — нужно только подключение к Интернету. Чтобы завести горячий кошелек, достаточно просто зарегистрироваться на сайте сервиса или установить специальную программу — и вы сможете через интерфейс управлять своими цифровыми сбережениями.

Горячие кошельки очень удобны, но при их использовании вы доверяете все деньги на своем аккаунте онлайн-сервису. Например, криптовалютные биржи предлагают клиентам горячие кошельки для каждой криптовалюты, которой они торгуют, но недавний опыт показывает, что хранить много денег в таких кошельках не очень разумно: обменники для хакеров – как красная тряпка для быка. Некоторые специализированные сервисы горячих кошельков не занимаются торговлей криптовалютами и уделяют больше внимания безопасности, но все равно работа с ними основана исключительно на доверии.

Одни сервисы горячих кошельков разрешают вам видеть свои ключи и хранить их где-то еще, другие — нет. Во втором случае, если что-то случится с сервисом, скорее всего, вам придется попрощаться со своими кровными. А в первом — вы всегда сможете перейти на другой кошелек. Горячие кошельки хороши для хранения небольших сумм, которые вы планируете потратить.

Плюсы: удобство, доступность.

Минусы: меньшая безопасность, зависимость от третьей стороны.

3. Теплые кошельки: толстые или легкие

В отличие от горячих кошельков, работающих в облаке, так называемые теплые кошельки (они же программные или мобильные) находятся на вашем устройстве, но подключены к Интернету. Программный или мобильный кошелек — это установленная на компьютере, смартфоне или любом другом устройстве утилита, которая хранит публичные и приватные ключи и обрабатывает транзакции. Такие локальные кошельки в целом неплохо подходят как для хранения криптовалюты, так и для оплаты товаров и услуг.

Здесь, как и с горячими кошельками, есть два варианта на выбор — тонкие или толстые (их еще называют «кошельками с полным узлом»). Толстые кошельки хранят весь блокчейн в памяти устройства, а легкие кошельки используют для этого сторонние ресурсы. На практике это значит, что толстый кошелек не «влезет» на смартфон. Например, блокчейн Bitcoin сейчас занимает около 200 Гбайт, что слегка превышает возможности смартфонов. Изначально криптовалюту хранили как раз в толстых локальных кошельках, но сейчас они уступили позиции тонким и горячим кошелькам. С другой стороны, толстые кошельки не зависят от третьих сторон и потому в целом безопаснее тонких или горячих.

Плюсы: безопаснее горячих кошельков.

Минусы: все равно недостаточно защищены и привязаны к определенному устройству.

4. Холодные кошельки

Раз есть горячий кошелек, наверняка есть и холодный? Все верно, холодные кошельки тоже существуют. Это отдельные физические устройства — обычно холодный кошелек представляет собой флеш-накопитель, который подключается к компьютеру или смартфону.

В общем-то, даже самую обычную USB-флешку можно использовать как холодный кошелек, но лучше доверить свои криптоключи и транзакции специализированным устройствам с чипом Secure Element. Такие кошельки безопаснее программных, ведь ключи хранятся в устройствах, не подключенных к Интернету. Холодные кошельки отлично подходят для безопасного хранения и использования криптовалюты. Увы, специализированные аппаратные кошельки никто не раздает даром. Ну и дома у вас станет одним электронным устройством больше — остается утешаться тем, что его хотя бы не нужно заряжать.

Плюсы: самый безопасный вид криптокошелька.

Минусы: цена, еще одно устройство.

ИСТОЧНИК