9 раздражающих вещей, которые делают владельцы айфонов

Сложно представить современную жизнь, в которой не существовало бы айфонов. Многие люди не могут представить себя без новенькой модели от фирмы Apple, которая бы подавала всем окружающим сигнал об их роскоши и достатке. Однако при этом многие владельцы айфонов делают некоторые вещи, за которые иногда окружающим хочется их просто убить.

9. Мелькание индикатора печати, которое заканчивается тишиной

“Вот оно… Почти… Ну, давай же, я жду…” – проносится у вас в голове, но сообщение так и не приходит. Может быть он\она просто не знает, что сказать? А может быть, что-то случилось, и поэтому человек так и не смог отправить вам сообщение? Однако все, что теперь вам осталось, это мучиться от догадок и пытаться додумать, что же хотел сказать, но так и не сказал вам собеседник.

8. Использование стандартного рингтона «Marimba»

В следующий раз, когда вы будете где-то в общественном месте и услышите стандартный для всех айфонов звонок «Marimba», обратите внимание на поведение окружающих: как минимум несколько человек начнут судорожно хлопать себя по карманам или рыться в своих сумках, стремясь как можно скорее отыскать свою прелесть. Такая путаница возникает потому, что почти никто не меняет установленный по умолчанию рингтон.

7. Прочесть и оставить письмо не отвеченным

Это, хоть и неявное, но все же достаточно ощутимое проявление грубости и невоспитанности. Будто вы говорите человеку: «Да, я прочитал твое сообщение, но не удосужился на него ответить». Фактически, это некий пассивно-агрессивный способ дать кому-то понять, что ваш собеседник и его слова вам не особо важны.

6. Ослепляющие своим блеском чехлы

Для айфонов существует огромное количество продуктов с отличным дизайном. Однако некоторые люди все равно предпочитают выбрать чехол, который выглядит так, что может посоревноваться в количестве блесток с концертным костюмом Филиппа Киркорова. Поверьте: уровень вашей крутости вряд ли зависит от того, насколько ярко сияет чехол для вашего айфона.

5. Звонок по громкой связи на публике

Почему бы не воспользоваться наушниками с микрофоном, которые идут в комплекте к телефону? Вряд ли кто-то из окружающих очень уж жаждет услышать, какую именно пиццу вы хотите заказать или сколько денег вы задолжали банку.

4. Попытка сообщить мне о треснувшем экране

«Ты знаешь, что у тебя весь экран в трещинах?». Вы не поверите, но да, я это знаю. Сложно это не заметить, если по семь часов в день пялишься в этот самый экран. И нет, я пока не собираюсь покупать новый айфон, потому что у меня нет лишних 999 долларов. Поэтому я буду и дальше пользоваться этим айфоном, у которого весь экран в трещинах, пока у меня не начнет идти кровь из пальцев после каждого касания к нему.

3. Групповые диалоги

Людям, которые создают групповые диалоги по самым странным поводам, следует более близко познакомиться с общепринятыми правилами общения в мессенджерах. Согласно этим правилам, групповые диалоги создаются только для обсуждения какого-то мероприятия или предстоящего события – например, чтобы подобрать точное время для встречи нескольких людей. Поэтому нелишним будет донести эту информацию до тех ваших знакомых, которые не могут удержаться от создания группового диалога на 10 незнакомых людей, просто чтобы скинуть в это обсуждение какой-то смешной мем.

2. Звук того, как вы печатаете

Никому не хочется слушать раздражающий звук того, как вы печатаете. Скорее всего, даже вы сами не особо наслаждаетесь этим звуком. Так почему бы не отключить его ради собственного спокойствия и заботы о нервах окружающих людей.

1. Километровые очереди около магазинов Apple по случаю выхода нового телефона

Ни для кого не в новинку очередная история о том, как кто-то провел несколько часов своей жизни в длинной очереди, стремясь одним из первых завладеть новым айфоном. И ради чего? Ради незначительно улучшенной камеры? Пары обновленных функций? Ради анимоджи? Общественное мнение и желание быть как все – это, конечно, можно понять, но вот стоит ли оно того – это уже другой вопрос.