Самые значимые нововведения Windows 10 October 2018 Update

Крупное обновление Windows 10 October 2018 Update уже пришло (или вот-вот придет) на наши компьютеры. Но что же оно принесло пользователям? В этой статье мы расскажем обо всех значимых нововведениях, которые сделают «десятку» еще более удобной и функциональной операционной системой.

Приложение «Набросок экрана»

Создавать и редактировать скриншоты теперь станет гораздо проще. Достаточно воспользоваться приложением «Набросок экрана», чтобы сделать быстрый снимок всего экрана, либо же только его конкретной части. Когда скриншот сделан, то можно приступить к редактированию изображения. Вы сможете воспользоваться маркером, стрелками и другими элементами графики. С помощью данного инструмента легко добавлять специальные аннотации. Что же касается программы «Ножницы», то следующее обновление полностью удалит ее из-за ненадобности. При помощи клавиш Shift + Windows + S быстро вызывается «Набросок экрана». Также через глобальные параметры и раздела «Клавиатура» можно активировать пункт, благодаря которому новая функция будет срабатывать в момент нажатия кнопки Prt Scr.

Клавиатура SwiftKey

Многие владельцы мобильных устройств хорошо знакомы с клавиатурой SwiftKey. При этом несколько лет назад ее разработчики были выкуплены корпорацией Microsoft за внушительную сумму. Теперь же данные люди работают над внедрением сенсорной клавиатуры, которая с новым обновлением появилась и на платформе Windows. Пока присутствует поддержка лишь самых распространенных языков (включая и русский), но в будущем языковой пакет обязательно расширится. Уникальные технологии и алгоритмы позволяют SwiftKey тщательным образом изучать стиль письма каждого отдельного пользователя. Поэтому клавиатура умеет предугадывать действия при помощи эффективного прогнозирования. Стоит выделить и качественные автоматические корректировки, которые очень помогают избавлять текстовые сообщения от лишних ошибок.

Новый Skype

Уже давно было известно, что популярный мессенджер Skype ждут серьезные изменения, которые должны улучшить приложение буквально по всем основным параметрам. И это действительно произошло. Появилась возможность самостоятельно менять свои темы, а также цвета оформления. Различные упоминания и уведомления стали более удобными для использования. Подверглась тотальным улучшениям и встроенная галерея. Вызовы заполучили совершенно новые функции. Теперь можно мгновенно делать скриншоты, либо же моментально обмениваться картинками. Что касается групповых вызовов, то теперь их можно настраивать как угодно. Ну и панель контактов должна порадовать вас приятным дизайном.

Усовершенствованная игровая панель

Еще в весеннем обновлении Windows появилась полезная для геймеров игровая панель, которая включала много нужных возможностей. Сейчас же произошло добавление новых функций. При помощи визуализации производительности есть возможность наблюдать в реальном времени за состоянием важнейших компонентов компьютера прямо во время запуска игр. Это же относится к изменению параметров звука, когда можно в любой момент можно, например, включить колонки или наушники. Если на вашем ПК или ноутбуке постоянно запущено множество программ в фоне, то функция «Выделенные ресурсы» благоприятно повлияет на быстродействие системы. Появились и другие мелкие улучшения панели, которые наверняка придутся по душе заядлым игрокам. Открыть же игровую панель очень просто, так как нужно одновременно нажать Windows + G.

Обновленный Microsoft Edge

Самые большие перемены ждали браузер Edge. Так, появилось много новых режимов. Среди них выделяется функция контроля автоматического воспроизведения различного контента. Она позволяет разрешать или запрещать интернет-ресурсам проигрывать любое видео на своих страницах. Если вы хотите блокировать или полностью запретить определенным сайтам транслировать видео, то в дополнительных настройках веб-обозревателя можно установить определенные ограничения. Более того, при помощи новых опций есть возможность изменять разрешение таких роликов.

Интерфейс Microsoft Edge претерпел некоторые изменения. Новый внешний вид теперь имеют и страницы настроек. Некоторые кнопки стали гораздо крупнее, чтобы пользователь сразу видел все самое важное. Появились своеобразные категории для упрощенного доступа к разнообразным настройкам. Ключи безопасности FIDO U2F облегчают процесс авторизации через аутентификацию. Панель загрузок получила новые контекстные функции. Также повсюду пользователей встречает свежий стиль Fluent Design, в котором выполнены многие элементы меню. Появился и встроенный словарь, позволяющий видеть различные значения определенного слова. Была улучшена работа с документами PDF, просматривать которые стало гораздо удобнее. И это лишь основная часть из огромного перечня улучшений встроенного браузера.

Буфер обмена

Стоит лишь нажать клавиши Win + V, чтобы получить доступ к облаку, где хранится история буфера обмена. Если ваша учетная запись задействована с разными устройствами в доме или на работе, то между приборами можно активировать синхронизацию обменного буфера. Есть возможность даже вручную синхронизировать конфиденциальную информацию, что существенно повышает уровень безопасности. Такой облачный буфер обмена будет совершенствоваться и в будущем, потому что разработчики хотят «объединить» все аппараты каждого пользователя на разных платформах через клавиатуру SwiftKey.

Безопасность Windows

С приходом нового обновления мы теряем «Защитника Windows». Но не надо спешить расстраиваться, ведь вместо него приходит программа «Безопасность Windows» с практически аналогичным функционалом. Проще говоря, произошло обычное переименование. Но появилось и кое-что новенькое. Например, пункт «Текущие угрозы» наглядно демонстрирует объекты, представляющие потенциальную опасность для вашего компьютера. Можно активировать блокировку подозрительных действий. Присутствует возможность посмотреть все установленные фаерволы и антивирусы, а также программы, которые отвечают за безопасность.

Программа «Ваш телефон»

Давно хотели получить более тесную и качественную интеграцию компьютера с мобильными устройствами? Тогда «Ваш телефон» станет идеальным нововведением. Данное приложение максимально упрощает настройку и подключение смартфонов и планшетов к собственному ПК. Благодаря такой программе вы имеете доступ к фотографиям, сделанным при помощи Android-гаджета. Чуть позже появится синхронизация между устройствами сообщений и уведомлений. А вот пользователю iPad и iPhone оказались несколько обделенными, так как многие функции Your Phone не работают с продукцией Apple из-за ограниченности системы iOS. При этом режим «Продолжить на ПК» будет доступен на всех платформах. С его помощью можно дочитать интересную интернет-страницу на компьютере, хотя ранее она была открыта на мобильном аппарате. Это же касается и видео контента. Естественно, нужно использовать только браузер Edge.