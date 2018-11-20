5 самых выдающихся кибератак

Чаще всего кибератака выглядит довольно обыденно: в худшем случае на экране у пользователя появляется уведомление, что его компьютер зашифрован, и требование заплатить выкуп. Зачастую же ничего видимого вообще не происходит — многие зловреды стараются вести себя максимально тихо и незаметно, чтобы успеть украсть как можно больше ценной информации до того, как их заметят.

Но бывают кибератаки, которые привлекают внимание — либо своим масштабом, либо своей изощренностью. В этом посте мы расскажем о пяти наиболее выдающихся кибератаках последнего десятилетия.

WannaCry: настоящая эпидемия

После этой атаки о шифровальщиках в частности и о компьютерных зловредах вообще узнали даже те, кто раньше ничего похожего в жизни не слышал. Используя эксплойты из арсенала Equation Group, которые стали доступны публике благодаря хакерам Shadow Brokers, злоумышленники создали страшное чудовище — шифровальщика, который был способен быстро распространяться по Интернету и локальным сетям.

В результате четырехдневной эпидемии WannaCry из строя вышли более 200 000 компьютеров в 150 странах. В том числе досталось и критической инфраструктуре — в некоторых больницах WannaCry зашифровал все устройства, включая медицинское оборудование, а некоторые заводы были вынуждены остановить производство. Из недавних атак WannaCry — самая масштабная.

NotPetya/ExPetr: самая дорогая атака за всю историю

При этом самой дорогостоящей атакой стала эпидемия не WannaCry, а другого шифровальщика (на самом деле вайпера, но суть от этого не меняется) — ExPetr, также известного как NotPetya. Принцип действия у него был тот же самый: используя эксплойты EternalBlue и EtrernalRomance, червь перемещался по Сети и безвозвратно шифровал все на своем пути.

Эпидемия оказалась менее масштабной по общему количеству зараженных машин, однако в случае NotPetya основными жертвами стали бизнесы — в том числе потому, что одной из изначальных точек распространения было финансовое программное обеспечение MeDoc. Злоумышленникам удалось получить контроль над сервером обновлений MeDoc — и в результате множество клиентов, использующих это ПО, под видом обновления получили зловреда, который затем отправился распространяться по сети.

Ущерб от кибератаки NotPetya оценивается примерно в $10 миллиардов, тогда как урон от WannaCry, согласно различным оценкам, находится где-то в пределах от 4 до 8 миллиардов долларов. Считается, что эпидемия NotPetya обошлась миру дороже любой другой отдельно взятой кибератаки. Хочется верить, что этот рекорд будет побит нескоро.

Stuxnet: выстрелившее кибероружие

Наверное, самая легендарная атака — сложный, комплексный зловред, который вывел из строя центрифуги для обогащения урана в Иране, замедлив иранскую ядерную программу на несколько лет. Именно после появления Stuxnet начали говорить об использовании кибероружия против промышленных систем.

Ничего более сложного и хитроумного в то время просто не существовало — червь умел незаметно распространяться через USB-флешки, проникая даже в те компьютеры, которые не были подключены к Интернету или локальной сети.

Червь вышел из-под контроля, быстро разошелся по миру и заразил сотни тысяч компьютеров. Впрочем, повредить этим компьютерам он не мог, потому что был создан для весьма специфической задачи. Как-либо проявлял себя червь только тогда, когда оказывался на компьютерах, управляющих программируемыми контроллерами и софтом Siemens. В этом случае он перепрограммировал контроллеры. Задавая слишком большие значения скорости вращения центрифуг для обогащения урана, он становился причиной их физического разрушения.

Dark Hotel: шпионы в нумерах

Не секрет, что публичные сети Wi-Fi в кафе или аэропортах могут быть не слишком безопасными. Но при этом многие верят, что в отелях-то все должно быть лучше: пусть даже сеть там и открытая, но хотя бы с какой-то нормальной авторизацией.

Некоторым топ-менеджерам и высокопоставленным чиновникам такие представления дорого обошлись — при подключении к сети отеля им предлагали установить легитимное на первый взгляд обновление какого-нибудь популярного программного обеспечения, и как только они это делали, их устройства заражались шпионской программой Dark Hotel, которую злоумышленники специально внедряли в сеть за несколько дней до их приезда и убирали несколькими днями позже. Незаметный шпион считывал нажатия клавиш, а также позволял злоумышленникам организовывать целевые фишинговые атаки.

Mirai: падение Интернета

О существовании ботнетов было известно давно, но появление «Интернета вещей» буквально вдохнуло в ботнеты новую жизнь: злоумышленники принялись массово заражать устройства, о безопасности которых никто толком не заботился и антивирусы для которых никто не писал. Дальше эти устройства искали другие такие же — и заражали уже их. Вся эта зомби-армада, построенная на зловреде с романтичным именем Mirai (в переводе с японского «будущее»), расширялась, росла и ждала команды.

И однажды — 21 октября 2016 года — владельцы гигантского ботнета, просто пытаясь понять его возможности, заставили все эти миллионы цифровых видеорекордеров, роутеров, IP-камер и прочей «умной» техники завалить обращениями DNS-провайдера Dyn.

Это называется DDoS-атака, и такой массированной атаки Dyn не выдержал. А вместе с DNS перестали быть доступны и сервисы, на него полагавшиеся: в США невозможно было пользоваться PayPal, Twitter, Netflix, Spotify, онлайн-сервисами PlayStation и много чем еще. Со временем Dyn удалось отбиться, но масштабная атака Mirai-ботнета заставила мир всерьез задуматься о безопасности «умных» вещей — это была более чем наглядная демонстрация того, что может произойти, если ей пренебрегать.

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