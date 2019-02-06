14 сервисов для создания чат-бота без навыков программирования

Для сайтов, Telegram, Facebook Messenger, «ВКонтакте», «Одноклассников» и других мессенджеров и социальных сетей.

Чат-боты умеют обрабатывать заказы, бронировать билеты и принимать оплату. Интеграция с аналитическими сервисами помогает отслеживать лиды и конверсии. Создать чат-бота можно с помощью онлайн-конструкторов, которые не требуют знания программирования. Пользователю достаточно продумать сценарий ответов.

Поддерживаемые платформы: мессенджеры, приложения и сайты.

Стоимость: бесплатно и от 5700 рос. рублей в месяц

Язык интерфейса: английский, русский.

Созданного чат-бота можно встроить в мессенджеры, социальные сети, сайты и в голосовых помощников — конструктор работает с «Алисой» от «Яндекса», Google Assistant и Alexa.

Чат-бот Aimylogic работает с естественным языком. Бот определяют намерения, использует webhooks для совершения транзакций и общения.

Поддерживаемые платформы: «ВКонтакте», «Одноклассники», Facebook, Telegram, сайт, Skype, Viber.

Стоимость: от 499 рос. рублей в месяц.

Язык интерфейса: русский.

Разработка основывается на блок-схемах. При общении бот собирает доступную статистику и обрабатывает ответы в два этапа: исправляет ошибки и анализирует синонимичность выражений.

Можно настроить автоматические рассылки пользователям, которые взаимодействовали с ботом. На платформе работают модули бронирования, оплата с помощью бота и обработка голосовых сообщения.

Поддерживаемые платформы: Facebook Messenger, Telegram, Viber, «ВКонтакте», «Одноклассники».

Стоимость: бесплатно за первого бота, затем — от 799 рос рублей в месяц.

Язык интерфейса: русский.

Разработчики называют конструктор «Wordpress, только для ботов». Чтобы создать бота, нужно соединить между собой компоненты. Бот работает с медиафайлами и умеет отправлять запросы к API сторонних приложений. Платежи в мессенджерах бот принимает через PayOnline.

Поддерживаемые платформы: Facebook Messenger, Slack, сайты.

Стоимость: от $50 в месяц.

Язык интерфейса: английский.

Платформа позволяет создать чат-ботов с использованием искусственного интеллекта и машинного обучения.

Поддерживаемые платформы: Facebook Messenger.

Стоимость: бесплатно до тысячи пользователей, больше — от $15 долларов в месяц.

Язык интерфейса: английский.

В платформу встроен инструмент распознавания речи, который умеет отвечать на запросы ситуативно. У сервиса есть шаблоны чат-ботов, например, для интернет-магазинов, риелторов, издательств. Также можно передать разработку чат-бота одному из агентств платформы.

Поддерживаемые платформы: «ВКонтакте».

Стоимость: от 390 рос рублей в месяц.

Язык интерфейса: русский.

Сервис помогает создать чат-ботов для сообществ во «ВКонтакте». Среди функций — сбор данных от пользователей и таргетированные рассылки. Бот работает в беседах, а не только в личной переписке. Также умеет отправлять медиафайлы из соцсети.

Поддерживаемые платформы: Facebook, Slack, SMS, Twitter, Viber и другие.

Стоимость: от $80 в месяц.

Язык интерфейса: английский.

Пользователю необходимо написать сценарий диалога — проект предлагает отказаться от функции drag-and-drop в конструкторах.

«Если вы умеет писать, вы можете создать чат-бот», — утверждают в компании. Чтобы понять поведение пользователей, сервис ведёт журнал сообщений. Интеграция с Mixpanel и Dashbot позволяет получить подробную статистику.

Поддерживаемые платформы: Google Assistant, Facebook Messenger, Slack, Telegram, Skype, Viber и другие платформы.

Стоимость: бесплатный стандартный тариф, Enterprise Edition рассчитывается в зависимости от требований компании.

Язык интерфейса: русский, английский.

Сервис работает на машинном обучении Google и использует Google Cloud Speech-to-Text для распознавания и понимания речи. SDK платформы позволяет разработчикам интегрировать чат-боты в носимые устройства, телефоны, автомобили и так далее. Проект поддерживает более 20 языков.

Поддерживаемые платформы: Facebook, Slack, SMS и Telegram.

Стоимость: бесплатно до пяти ботов, платные тарифы от $19 в месяц.

Язык интерфейса: английский.

Можно создать стандартное приветствие для сайта или научить бота понимать запросы и общие фразы от клиентов.

Для разработчиков сервис предлагает получать и передавать данные, используя HTTP API, собирать и использовать информацию о пользователях, а также связывать процессы.

Поддерживаемые платформы: Facebook Messenger, Telegram, Viber, Skype, «ВКонтакте» и другие.

Стоимость: по запросу.

Язык интерфейса: английский.

В платформу интегрированы инструменты для обработки естественного языка. Сложные диалоги можно проектировать с помощью древа.

Для опытных разработчиков создана IDE Bot Builder. Также сервис выпустил платформу для объединения в один интерфейс больше 30 каналов коммуникации, а также встроенные CRM-инструменты для отслеживания маркетинговых кампаний.

Поддерживаемые платформы: Facebook Messenger.

Стоимость: бесплатная версия, профессиональная версия от $10 в месяц.

Язык интерфейса: английский.

Сервис предлагает инструменты для расширения аудитории и отслеживания конверсий.

Платформа помогает создать автоматизированные цепочки писем и отправлять сообщения в зависимости от действий пользователя или времени ответа. Когда боту потребуется участие живого человека — он отправит уведомление.

Поддерживаемые платформы: Telegram.

Стоимость: бесплатно.

Язык интерфейса: русский, английский, испанский, итальянский, арабский, иврит.

Бот создаётся с помощью другого чат-бота в Telegram. С помощью конструктора можно отправить новости подписчикам, создать собственные команды, меню и подменю. Также можно настроить автоматическую публикацию из RSS, Twitter и YouTube. Есть формы для заказов и обратной связи.

Поддерживаемые платформы: мессенджеры, приложения и сайты.

Стоимость: от $250 в месяц.

Язык интерфейса: английский.

Платформа фокусируется на создании чат-ботов для повышения эффективности маркетинговых кампаний. Боты умеют обрабатывать естественный язык и используют глубинное обучение. Чтобы оценить производительность бота, сервис предлагает аналитический отчёт о работе. Можно отслеживать и сегментировать лиды.

Поддерживаемые платформы: «ВКонтакте».

Стоимость: бесплатно и от 399 рос рублей в месяц. Язык интерфейса: русский



Конструктор создаёт ботов по трём направлениям: развлечения, ответы на вопросы и автоматизация бизнеса. В платформе можно создать обычный диалог и игры-квесты. Также настраивается обращение по имени, распознавание города и текущего времени.

Работают таргетированные сообщения в зависимости от демографической информации пользователя. Среди встроенных функций — перевод денег, анонимный чат, выдача купонов и скидок.

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