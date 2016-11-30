Пять главных проблем IT-журналистики

IT - очень специфическая тема для обычного журналиста. В гуманитарных вузах информационные технологии не преподают, а на самостоятельное их освоение не всегда находится время и желание. Поэтому, авторов, пишущих об IT (хорошо пишущих) в Минске совсем мало. Это Иван Ковалев, Денис Лавникевич, редактор этого ресурса Вадим Станкевич, Анатолий Ализар, который из Минска редактирует московский Habrahabr. Есть ещё несколько человек на других ресурсах - Онлайнере (Константин Сидорович), Дев Бае (совладелец, Александр Юруть), есть свободные художники, такие, как Антон Марченко, например. Это все. Но почти никто из них сюда не пишет. А новые хорошие авторы в "КВ" - не появляются. Не берусь судить, почему. Вместо этого предлагаю почитать колонку российского блоггера Павла Городницкого об IT-журналистике. Но в России проблемы - совсем не те, что у нас.

Примечание: в тексте ИТ-журналистика чаще всего будет сравниваться со спортивной журналистикой. Нужно же проводить какие-то параллели.

Проблема первая: отсутствие фронтмена

Василий Уткин комментирует футбол — его голос знают все, а колонки Уткина на Sports.ru еще пару лет назад собирали по 150 тысяч кликов. Юрий Дудь берет интервью у спортсменов — если в расшифровке есть провокационный вопрос про геев, вы сразу поймете, что это Дудь. Александр Беленький пишет репортаж с боя Флойда Мейвейзера: после текстов этого автора люди идут в секцию бокса и занимаются хотя бы для себя (а если пришли в нужном возрасте, то и ради соревнований).

В ИТ ничего такого нет даже близко. Эльдар Муртазин — невероятно трудолюбивый человек, но его тексты не резонируют: тот же Уткин способен за три тысячи символов выстрелить сильнее, чем Муртазин — десятком обзоров. Николай Турубар зажигает в основном у себя на странице в Facebook. Алекс Экслер прославился книгой про кота, которую было весело читать в 12 лет. Сергей Вильянов ведет отличный блог, но, опять же, это не очень популярная история. Hi-Tech от Mail.Ru — сам по себе замечательный сайт, но там тоже нет звезд.

Внимание, вопрос: где брать пример пишущим авторам, которым сейчас 20-25 лет? Почему кто-то удивляется, что фраза «смартфон хорошо лежит в руке, подойдет как мужчинам, так и женщинам» повторяется в каждом обзоре? Откуда должны браться новые форматы, если скучные тренды формируются уже полтора десятка лет? Характерный пример этой дьявольской стагнации — слово «бабушкофон»: Эльдар Муртазин похвастался, что это слово — его изобретение. Возможно, я что-то упустил, но неологизм «бабушкофон» — сомнительный повод для гордости.

Проблема вторая: авторы не читают

Спортивные журналисты в тысячу раз ревнивее, чем люди из IT. Крысы, которые пишут про футбол, постоянно изучают материалы коллег, а затем рассылают перлы друзьям. «Смотри, этот идиот назвал тренера наставником, а игроков — питомцами». «Зацени, какое длинное предложение — разве это будет кто-то читать?». «Как можно было приехать за репортажем, а написать такой унылый отчет?».

Хроническая зависть приводит к личному прогрессу. Ты не хочешь, чтобы над тобой смеялись, ты выкладываешься и пишешь хорошо. Ты пытаешься быть лучшим и трезво оценивать свои материалы со стороны: где качественно, а где можно было доработать.

В IT это не требуется: как только ты попадаешь в крупное издание, ты начинаешь работать для себя. В крайнем случае, для редактора (а редакторы здесь тоже регулярно пишут). Твой собеседник — не читатель, а железка, которую ты обозреваешь. В лучшем случае твоя лента состоит только из новостей: нужно быть в курсе происходящего, чтобы сверкнуть каким-нибудь фактом в ближайшем тексте и порадовать редактора. Заглянуть в материалы коллег? Это лишнее.

И самое главное: насколько я могу судить, среди ИТ-журналистов совсем не принято читать зарубежные издания, где к обзорам устройств подходят гораздо ответственнее и тщательнее, чем у нас.

В спорте все совсем по-другому: без чтения иностранных ресурсов ты будешь вечно вторым. В русском футболе много захватывающих сюжетов, но в Европе их в разы больше. Кто первый написал — тот и король. Опять же, это соревнование идет между всеми российскими спортивными СМИ: люди вынуждены читать друг друга, чтобы не повторяться.

Проблема третья: слабый русский язык

Вероятно, этот пункт стоит отнести не к причинам, а к следствиям, но здесь это не так важно. Перейдем сразу к фактам: каждодневное написание однотипных материалов убивает и мозг, и словарный запас. Для каждого типа устройств есть свой глоссарий — он давно изучен даже школьниками, которые читают обзоры перед тем, как решить, на что потратить накопленные деньги.

ИТ-журналисты годами пишут о том, как увеличивается диагональ экрана, как разгоняется процессор и как камера фокусируется на три микросекунды быстрее. Автор, который меняет жанры, пишет значительно свежее: например, вот этот текст хочется дочитать до конца, даже если сам девайс вам точно не нужен.

Для тех, кто пишет про гаджеты, есть только два способа не засушить мозг. Первый — короткие и хлесткие колонки с громоподобными глаголами. Они почему-то выходят крайне редко (вот пример).

Второй способ — разминка обзорами приложений: у софта куча подрубрик, поэтому штампом про «подойдет мужчинам и женщинам» ты уже не отделаешься. Нужно тестировать, искать аналогии, вставлять разумную критику и жонглировать синонимами. Исключительно полезное упражнение. Но отчего-то среди авторитетных ИТ-авторов обзоры приложений считаются низким жанром: видимо, гуру представляют себя в роли Энни Лейбовиц, которую пригласили снимать деревенскую свадьбу.

Проблема четвертая: нехватка эксклюзива

Вечный дефицит бюджета в спортивных изданиях приводит к тому, что в командировки летают только лучшие: сначала ты должен достойно работать в редакции, а затем впахивать заграницей, передавая по два-три материала в день. История из жизни: мой коллега с Eurosport.ru скатался в Бразилию на чемпионат мира, потратив на это собственные деньги. Чтобы отбить затраты он писал сразу в три (насколько я помню) издания. За эксклюзив везде платили больше, поэтому коллега к концу чемпионата мира напоминал человека, который целый месяц отращивал мешки под глазами: без адских стараний не будет и инсайдов.

В исполнении русских ИТ-журналистов эксклюзив обычно звучит так: «Мне тут показали новый YotaPhone, он очень крутой, но я вам пока ничего не могу рассказывать — обещал». И всё, конец инсайда.

Репортажи с выставок сводятся к рубрике «Первый взгляд» (в лучшем случае — к ролику на три-четыре минуты). Авторам не нужно раскручивать какие-то истории и не нужно брать интервью. Записать тезисы с презентации, пофотографировать, походить мимо стендов, узнать что-то для себя — и молчать.

Впрочем, определенные исключения в этом плане все-таки встречаются Но давайте честно: стремиться к утечкам должны все журналисты. Иначе это не журналистика, а блогерство и гаджетописательство.

Проблема пятая (и самая грустная): нимб над головой

«Я дал комментарий на "Радио Таганрог" — включайте через 15 минут, есть трансляция в сети». «Я пришел в эфир телеканала с аудиторией 150 человек — вот запись». «Я лечу в пресс-тур». «Я ем бутерброд на презентации».

Разрастающееся эго помогает только поначалу: ИТ-журналист рвется наружу из штанов, чтобы его снова пригласили в пресс-тур (позвонили с радио, позвали в телевизор). Дальше наступает момент, когда человек закрывает сразу все. У него есть работа в топовом издании, есть востребованность и есть известность среди пиарщиков. Финал этой истории плачевен для читателей, но не для автора: все заканчивается дружбой с брендом (естественно, взасос) и тотальной ангажированностью. Хрестоматийный пример: сегодня Nokia хорошая, Samsung плохой, а завтра все наоборот.

В русской ИТ-журналистике это вообще никого не пугает и не беспокоит. Дружи сколько хочешь, пиши как угодно, ведь ты уже царь — твое имя говорит за тебя, ты уже создал иллюзию собственной значимости. К чему это приводит? Ну, например, некоторые мобильные аналитики на полном серьезе добавляют к должности характеристику «ведущий».

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