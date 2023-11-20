Как мы с друзьями организуем мероприятия и помогаем приютам

Всем привет! Я Женя — ИТ-сорсер в Тинькофф, исследую рынок найма и общаюсь с кандидатами. В свободное время занимаюсь организацией мероприятий вместе с друзьями. Мы устраиваем квизы, киновечера и квесты, чтобы помогать приютам для животных.

В приюты животных не каждый готов донатить

Опыт организации я получил еще в университете: мы с однокурсниками учились создавать развлекательные мероприятия с нуля. Например, занимались подготовкой Дня первокурсника, Мисс и Мистер факультета, Фестиваля студенческого короткометражного кино. Свой проект мы основали зимой 2023 года, почти тем же составом. Нас 15 человек.

Сразу придумали название и позиционирование. Мы видели, что приюты для животных нуждаются в помощи, но не каждый готов донатить: кто-то, например, боится нарваться на мошенников. В нашем проекте мы совмещаем полезное с приятным: предлагаем гостям провести досуг так, как им нравится, а за вход просим задонатить в проверенный приют.

Мы стараемся развивать проект и делать мероприятия под разную целевую аудиторию, чтобы дать возможность помочь широкому кругу людей.

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Если мероприятие проходит на улице, мы всегда рады пушистым гостям: такая обстановка добавляет атмосферы и напоминает, почему мы собрались вместе

Каждый занимается тем, что любит

За 2023 год мы провели четыре мероприятия и скоро будет пятое. Среди них киновечера, квизы, фестивали с мастер-классами и тематические вечеринки.

Перед мероприятиями мы проводим брейншторм: созваниваемся и накидываем идеи, а потом их обсуждаем. Лучшие — реализовываем.

Каждый в команде занимается тем, что умеет и любит: одни ведут переговоры с площадками, другие продвигают соцсети или снимают видеоролики. Я работаю с партнерами: ищу компании-спонсоры и общаюсь с ними.

Любое мероприятие начинается с организации. Мы договариваемся с площадкой, продумываем концепцию, выбираем приют, для которого будем собирать пожертвования, и делаем анонс в социальных сетях. Прийти может любой желающий — достаточно показать на входе скриншот пожертвования на любую сумму.

Еще мы собираем материальную помощь: если гости захотят, они могут принести пеленки, корм, лекарства для животных — все это мы отвозим в приют после мероприятия.

На летнем фестивале у нас было несколько секций на разную тематику. На фото — мастер-класс по арт-терапии «Внутренняя опора»

Коллеги из Тинькофф всегда поддерживают

Все анонсы наших мероприятий я закидываю в большой рабочий чат Тинькофф. В офисе ребята часто подходят с вопросами и желанием помочь — это благодаря офис-менеджеру Насте и HR-бренд менеджеру Маше. Они рассказывают коллегам о проекте и активно продвигают предстоящие мероприятия.

Недавно мы проводили квиз на общепопулярные темы: кино, музыка, поп-культура. Всего собрали около 15 команд — я отправил анонс в чат, меня поддержали коллеги и пришли поучаствовать. После такого опыта стали чаще спрашивать, когда будет следующее мероприятие.

Поддержка чувствуется, даже если коллеги не могут прийти: они отправляют пожертвования в приют, предлагают, как еще можно продвигать проект, а сейчас мы обсуждаем сбор корма и лекарств в офисе.

Квиз и киновечер, который посетили коллеги. Команд от Тинькофф было две:

«Желтые полосатики» и «В Тинькофф не душно»

Я люблю видеть довольных людей

Увлечение благотворительными мероприятиями отнимает ресурсы и иногда кажется, что это вторая работа. Но мне нравится: я люблю видеть довольных людей, которые к нам приходят. А осознавать, что мы собрали их вместе ради доброго дела, — вдвойне приятно. Еще большую роль играет то, что я занимаюсь проектом с друзьями. Получается, что мы не только работаем, но и вместе проводим время.