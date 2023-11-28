Тинькофф проведет первый Java-митап в Минске

Для первой встречи с комьюнити ребята подготовили три крутых доклада:

  • разберем новую фичу Project Loom — посмотрим, как новые потоки влияют на код и на поведение самого приложения;
  • расскажем об успехах и факапах, которые бывают у разработчиков;
  • обсудим, есть ли жизнь после тимлидства.

После докладов будет неформальный нетворкинг!
 

Tinkoff Java Meetup, 7 декабря, пространство «Бетон».

 

Не забудьте зарегистрироваться и позвать с собой коллег!

 

Версия для печатиВерсия для печати
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Всего голосов: 0

Опубликовано:

Заметили ошибку? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter!

Читайте также

 