Тинькофф проведет первый Java-митап в Минске

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После докладов будет неформальный нетворкинг!
Для первой встречи с комьюнити ребята подготовили три крутых доклада:
- разберем новую фичу Project Loom — посмотрим, как новые потоки влияют на код и на поведение самого приложения;
- расскажем об успехах и факапах, которые бывают у разработчиков;
- обсудим, есть ли жизнь после тимлидства.
После докладов будет неформальный нетворкинг!
Tinkoff Java Meetup, 7 декабря, пространство «Бетон».
Не забудьте зарегистрироваться и позвать с собой коллег!
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