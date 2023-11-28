Тинькофф проведет первый Java-митап в Минске

Для первой встречи с комьюнити ребята подготовили три крутых доклада:

разберем новую фичу Project Loom — посмотрим, как новые потоки влияют на код и на поведение самого приложения;

расскажем об успехах и факапах, которые бывают у разработчиков;

обсудим, есть ли жизнь после тимлидства.

После докладов будет неформальный нетворкинг!



Tinkoff Java Meetup, 7 декабря, пространство «Бетон».

Не забудьте зарегистрироваться и позвать с собой коллег!