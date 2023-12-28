Как Тинькофф поддерживает Java-сообщество: митапы и работа со студентами

В декабре Тинькофф организовал первую встречу для Java-разработчиков в Минске. Участников ждали три доклада от спикеров из Тинькофф и SaM Solutions: о виртуальных потоках в Java 21, случайных, но серьезных ошибках на работе и об опыте перехода из инженера в тимлиды.

В начале митапа ведущий рассказывает о будущих докладах и тайминге встречи

Что было в программе:

Сергей Крук, ведущий Java-разработчик Тинькофф, рассказал, как новые потоки влияют на код и поведение приложения, стоит ли использовать их у себя на проекте и нужно ли переписывать все на блокирующий стек;

Алексей Волков, руководитель группы в Тинькофф, подготовил доклад о тимлидстве: сравнил варианты перехода из инженера в тимлиды и рассказал, как лучше выстроить процесс, минимизировав трудности и проблемы;

Михаил Штуро из SaM Solutions рассказал об ошибках, которые случаются в работе, чему это может научить и как вынести бесценный опыт из падения прода.

В перерывах между выступлениями участники общались на кофе-брейках: с нетворкингом, обменом опытом и рабочими кейсами. Всего на митап пришло 110 человек.

После каждого доклада — время на вопросы от участников

Сергей Крук, ведущий Java-разработчик Тинькофф: «Было приятно увидеть горящие глаза участников, заинтересованных в новых знаниях, и ребят, которые готовы этими знаниями делиться. Много слушателей после выступления подходили и задавали вопросы — видно, что есть необходимость в общении и обмене опытом. Мы все делаем разные проекты и на разных технологиях, поэтому было увлекательно посмотреть и послушать, что и как делают другие: какие у них проблемы и решения. В своем докладе я рассказал про новую фичу Project Loom — виртуальные потоки. Около них создалось много слухов и противоречивых мнений. Я решил сам разобраться в теме, поделиться знаниями и некоторыми выводами, к которым пришел. Виртуальные потоки начинают новый виток вечной борьбы блокирующего и асинхронного подхода, который будет интересно наблюдать».

Сергей Крук рассказывает про новые виртуальные потоки в Java 21

Чтобы изучить доклады со встречи и увидеть больше фото, переходите на страницу митапа. За всеми новостями и будущими событиями компании можно следить на странице митапов Тинькофф.

Тинькофф не ограничивается Java-митапом и помогает начинающим специалистам

Компания поддерживает студентов БГУ, которые участвовали в программе подготовки по Jаva-разработке. В декабре в минском офисе ребята защищали проекты.

Java-разработчик Виктор из Тинькофф весь месяц помогал студентам и делился экспертностью в чате и вживую на еженедельных встречах. За это время проекты стали сложнее и объемнее: всего сделали 1500+ коммитов, а некоторые разработки разрослись до 400 классов.

Всего в проекте участвовало 65 человек. Студенты попробовали себя в промышленной разработке программного обеспечения на Java и победили страх перед созданием профессиональных решений.

Фото со встречи: в просторном минском офисе Тинькофф студенты БГУ защищают проекты на Java