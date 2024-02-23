Команда Тинькофф теперь в Linkedin - Tinkoff: Belarus Team. На странице будут рассказывать только полезное и интересное, делиться проектами и новостями.

Присоединяйтесь к сообществу, чтобы читать советы от разработчиков Тинькофф, смотреть видео- и фотоотчеты с мероприятий и узнать, как попасть к нам в команду.

Что еще вас ждет:

Анонсы митапов и конференций по технологиям и направлениям.

Кейсы и опыт, который из них извлекли.

Вакансии и набор на стажировки.

Атмосфера и жизнь команды.

Перейти на страницу Тинькофф в Linkedin.