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Команда Тинькофф теперь в Linkedin - Tinkoff: Belarus Team. На странице будут рассказывать только полезное и интересное, делиться проектами и новостями.
Присоединяйтесь к сообществу, чтобы читать советы от разработчиков Тинькофф, смотреть видео- и фотоотчеты с мероприятий и узнать, как попасть к нам в команду.
Что еще вас ждет:
- Анонсы митапов и конференций по технологиям и направлениям.
- Кейсы и опыт, который из них извлекли.
- Вакансии и набор на стажировки.
- Атмосфера и жизнь команды.
Перейти на страницу Тинькофф в Linkedin.
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