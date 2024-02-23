Команда Тинькофф теперь в Linkedin

Команда Тинькофф теперь в Linkedin - Tinkoff: Belarus Team. На странице будут рассказывать только полезное и интересное, делиться проектами и новостями.

Присоединяйтесь к сообществу, чтобы читать советы от разработчиков Тинькофф, смотреть видео- и фотоотчеты с мероприятий и узнать, как попасть к нам в команду.

Что еще вас ждет:

  • Анонсы митапов и конференций по технологиям и направлениям.
  • Кейсы и опыт, который из них извлекли.
  • Вакансии и набор на стажировки.
  • Атмосфера и жизнь команды.

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