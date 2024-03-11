Первый JS-митап Тинькофф в Минске

Сохраните эту дату в календаре — 21 марта увидимся на первом JS-митапе в Минске!

Мы поговорим о преимуществах и недостатках Service Worker и Web Worker, а еще обсудим, так ли страшны устаревшие технологии, и стоит ли вообще гнаться за «модным и молодежным» стеком.

Сначала расскажем наши кейсы, а после останемся понетворкать в неформальной обстановке. Встречу соберем в event-пространстве «Бетон», стартуем в 19:30.

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