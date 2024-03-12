Cтажировки в Тинькофф

Тинькофф приглашает студентов, выпускников и начинающих специалистов на стажировки. Работать можно от 20 часов в неделю удаленно или в одном из офисов в Минске или Бресте.

Открытые направления: .NET, Android, iOS, Java, ML-разработка, Python, QA, SRE, Scala, DWH, Frontend, Go, Аналитика, Маркетинг и Дизайн.

Подать заявку можно уже сейчас. Обратите внимание, что даты экзаменов на разные направления отличаются. Узнать подробности о стажировках можно на сайте.