Weekend Offer для системных аналитиков

Приглашаем на Weekend Offer системных аналитиков с опытом работы от полутора лет. Процесс прост и удобен: всего за два дня пройдете все этапы интервью, познакомитесь с командой, а после, если все сложится, — получите оффер.

Системные аналитики — важная часть команды, у нас в Тинькофф их более 800. Вы тоже можете стать частью комьюнити: проектировать системы, сервисы и интеграции между ними. А если уже работали с REST/gRPC/GraphQL и брокерами сообщений Kafka/RabbitMQ — вы тот, кого ищем! На лендинге — вся полезная информация для подготовки.

Оставьте заявку до 3 апреля. И увидимся онлайн уже совсем скоро!