Как прошел первый митап Тинькофф для JS-сообщества

21 марта в Минске прошел первый Tinkoff JS Meetup. Больше 140 разработчиков пришли послушать доклады, задать вопросы и пообщаться с участниками комьюнити. В центре разработки Тинькофф рассказали, как прошло мероприятие.

Что было на Tinkoff JS Meetup

В программе митапа было два доклада от разработчиков минского центра разработки Тинькофф. После выступлений докладчики отвечали на вопросы слушателей.

У Софьи Новиковой, старшего JS-разработчика, был доклад «Как заставить воркеры работать на вас?». Софья разобрала, где могут пригодиться Service Worker и Web Worker и какие у них преимущества и недостатки. А еще поделилась примером из практики: рассказала, как ее команда делала авторизацию в микрофронтенд-приложении с помощью Service Worker и кэшировала ответы из POST-запросов

«Выступать было волнительно, но мне очень понравилось. Порадовала классная организация митапа и количество участников. Чувствуется, что Минск соскучился по офлайн-ивентам такого формата.

Насколько я поняла по отзывам, на митап пришли не только ребята из JS-сообщества, но и те, кто не связан с JavaScript. Нам с Васей задавали много вопросов и после докладов, и во время просто общения. Здорово, что аудитория была такой активной», — говорит Софья.

Василий Ванчук, ведущий JS-разработчик, выступил с темой «Кто на легаси?». Он обсудил со слушателями, так ли страшны устаревшие технологии, стоит ли гнаться за модным стеком, чем jQuery может угрожать карьере и при чем тут React. После выступления Васи мы устроили нетворкинг: участники активно общались друг с другом и с докладчиками

Где следить за мероприятиями Тинькофф в Беларуси

Все митапы можно найти на сайте компании и в LinkedIn, где Тинькофф публикует анонсы мероприятий, новости от команд и вакансии.