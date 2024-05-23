Открываем Сезон кода — летний ИТ-фестиваль о технологиях

Что: масштабный ИТ-фестиваль на открытом воздухе

Когда и где: 15 июня в Lidbeer Dvor

Для кого: опытных специалистов в Mobile, QA и Java

15 июня в Минске пройдет фестиваль о технологиях — Сезон кода. Мы соберем на одной площадке большое ИТ-комьюнити из разных городов и компаний. Приходите общаться с коллегами, знакомиться друг с другом, делиться опытом и классно проводить время.

В 2023 и 2024 году мы часто встречались с вами на митапах: делились экспертизой, заряжались энергией ИТ-тусовки и получали от вас позитивный фидбэк. Теперь создали повод вновь собраться вместе — масштабно и запоминающеся.

Днем вас ждут лекции от экспертов, активности, квизы, лаундж- и фотозоны. Вечером — афтепати для тех, кто хочет еще больше отдохнуть и пообщаться в неформальной обстановке. Сможете послушать музыку от хедлайнеров фестиваля и выиграть призы на игровых площадках.

О чем расскажут эксперты

На потоке Java обсудим, как построить приложение с Apache Flink, модульность и нюансы ее проектирования, развитие надежности в продукте и как мы принимали риски на старте.

На QA-потоке поговорим о метриках качества, роли автоматизатора в проектах, какие навыки должны быть у FullStack QA и как архитектура проекта влияет на процессы качества.

На Mobile-потоке вы узнаете, почему мы выбрали Kotlin Multiplatform и Compose для разработки рабочего мессенджера, что делать с low-перформерами, которые нагружают процессор, как Swift Concurrency сочетается с миром реактивного программирования, а Kotlin Multiplatform + SDUI позволяют быстро и просто сделать кроссплатформенное приложение.

В перерывах между докладами

Поиграем в квиз и понетворкаемся на точках Dot Talks, которые подскажут тему беседы.

Сыграем партию в настольный теннис и побросаем мяч на баскетбольном поле.

Узнаем будущее с помощью Колеса фортуны и выиграем кастомный мерч.

Отдохнем в лаундж-зоне и сделаем фотографии на память.

Как стать участником

Вход бесплатный, регистрация обязательна. Заполните форму на сайте фестиваля и дождитесь подтверждения — пришлем его в течение пяти дней.

Хочу участвовать!