Как мы заботимся о сотрудниках: рассказываем о бенефитах, развитии и культуре в компании

Мы разрабатываем много продуктов и сервисов: мобильные приложения, чат-боты, поисковые системы, веб-сервисы и другие. Ими пользуются более 40 миллионов клиентов и рекомендуют нас своим близким, друзьям и знакомым.

За три года наша команда в Беларуси стала больше — теперь нас несколько сотен. Мы ценим ребят и делаем все, чтобы они работали в комфортных условиях. Рассказываем, какие бенефиты они получают.

Какой у нас соцпакет

ДМС для сотрудников и их близких. Мы заботимся о здоровье команды и хотим, чтобы ребята могли быстро решить любые проблемы. Поэтому оформляем расширенную медстраховку, в которую входит ДМС со стоматологией и страхование от несчастных случаев.

Сотрудники могут обратиться в более чем 100 медцентров по всей стране, в том числе в Лоде, Экомедсервис, Кравира и HELIX по прямому доступу. В медстраховку можно включить близких родственников.

Компенсация расходов. Мы продумали ряд компенсаций, чтобы работать из офиса или дома было комфортно. Если кто-то из ребят выбрался на обед в кафе, мы компенсируем часть расходов — до 12 рублей в день. То же самое с такси: вызвал в рабочий день — отлично, так тоже можно, с нас — частичная компенсация.

Мы за любые спортактивности, поэтому стараемся поощрять сотрудников больше двигаться и найти себе занятие по душе. Для этого компенсируем часть расходов на абонемент на занятия спортом или вручаем карту Gold от AllSports. С ней можно сходить в бассейн, на скалодром, йогу или выбрать другой способ подвигаться.

Еще наши сотрудники получают скидки от партнеров в кафе и магазинах.

Официальное оформление. В Беларуси мы оформляем сотрудников в наше юрлицо. Эта компания — резидент Парка высоких технологий.

Длинный отпуск. Мы хотим, чтобы ребята не только отлично работали, но и отдыхали побольше, поэтому предлагаем 31 календарный день отпуска в год.

Зарплата с привязкой к курсу. Привязываем ее к курсу доллара по НБРБ.

Удобный формат работы. Можно работать из любой точки Беларуси или ходить в офис в Минске и Бресте. В офисе можно работать, встречаться с коллегами и просто хорошо проводить время.



Офис в Минске, пр. Победителей, 110



Офис в Бресте, пр. Республики, 1/2

Как профессионально развиваться

Прозрачная система роста. Мы большая компания, и за годы у нас накопилось много экспертизы в профессиях. Поэтому мы знаем, какими навыками должен обладать мидл и сеньор в каждой специализации.

Чтобы процесс развития был прозрачным для сотрудников, мы запустили программу «Т-Рост». С ее помощью мы показываем ребятам, какие скиллы развивать для повышения грейда. Программа делает процесс объективным.

Сотрудник может развиваться как эксперт или менеджер — решать ему. Например, можно брать все более сложные задачи и расти как специалист в своей области. Можно развивать менеджерские и технические скиллы и стать лидом. Если хочется профессионального роста, мы поможем и подскажем, как это сделать.

Платформа для обучения софт- и хард-скиллам «Апгрейд». Мы за постоянное развитие и стараемся делать так, чтобы было легко учиться в компании. У нас есть обучение на пару часов и программы на несколько месяцев. Например, по мобильной разработке, QA, SRE, аналитике, менеджменту или продуктовому подходу.

Менторство. У нас можно получить ментора из числа опытных коллег или самому стать наставником. Ментор поможет разобраться, как вырасти в профессии, наметить траекторию развития и не сходить с нее.

Какие у нас культура и процессы

Классная атмосфера. Мы любим не только работать вместе, но и отдыхать. Празднуем Новый год и день программиста, устраиваем Kids days, несколько раз в год собираемся на корпоратив, катаемся на коньках и сапах, ходим на картинг. Иногда просто собираемся вечером в офисе, чтобы заказать пиццу и поиграть в настолки. И всегда радуемся, когда к нам приезжают ребята, которые работают удаленно.



Зимний корпоратив



Каток для сотрудников

Большая команда. В компании много проектов, а значит, много команд — всегда есть с кем пообщаться и у кого поучиться. Например, QA-инженерами во всей нашей команде работают больше 1000 человек, а Java/Kotlin-разработчиками — больше 800. Благодаря этому у нас хорошо развита культура разработки.

Четкие процессы. Разрабатываем продукты, используя гибкие методологии. Каждая команда сама выбирает, какую методологию использовать и как выстроить процессы.

Минимум бюрократии. Стараемся автоматизировать процессы и решать все оперативно: от оформления отпуска до получения нужных доступов.



Коллеги на зимнем корпоративе

Развитие ИТ-сообщества и работа с молодыми специалистами

ИТ-мероприятия. Нам нравится участвовать в жизни ИТ-сообщества — ходить на мероприятия и организовывать их самим, чтобы делиться экспертизой. Мы проводим технические митапы, приглашаем спикеров из других компаний и участвуем в конференциях как гости и докладчики. Например, мы участвовали в Open IT Minsk и организовали митапы по QA, Java, JS и мобильной разработке, запустили большой фестиваль о технологиях «Сезон кода: Минск».



Сезон кода: Минск



Сезон кода: Минск

Если хочется выступать, деврелы, лидеры профессии и технические эксперты помогут выбрать мероприятие и подготовить доклад и презентацию.

JS Meetup в Минске



QA Meetup в Минске

Обучение для студентов. Наша компания много лет инвестирует в развитие молодых специалистов и помогает им. Мы проводим мастер-классы, воркшопы, спецкурсы, семинары, лекции в вузах, приглашаем студентов на экскурсии в офис, выступаем перед начинающими коллегами на профильных конференциях и рассказываем им, как сделать первые шаги в карьере.

Еще одно направление — это стажировки и курсы. Например, у нас есть финтех-курсы и оплачиваемые стажировки.

Для тех, кто успешно прошел стажировку, есть специальная программа. Она помогает за полтора года вырасти от джуна до мидла и повысить зарплату. Участникам программы мы даем наставников: ими становятся руководители сотрудников или другие коллеги.

Инициативы для школьников. Для учеников 5—11-х классов есть отдельная программа. Это курсы, подготовка к олимпиадам по математике, информатике и анализу данных и другие мероприятия. Все занятия бесплатные.

Еще мы проводим экскурсии в офисе, чтобы ребята могли познакомиться с работой ИТ-компании и позадавать вопросы команде.



Экскурсия для школьников в офисе в Минске

Мы постарались рассказать о главных бенефитах, но на самом деле их больше. У нас много планов, и чтобы команде было комфортно расти и работать, мы постоянно придумываем что-то новое. Например, скоро в Минске откроется еще один просторный офис.

Еще мы приглашаем в команду QA-инженеров, мобильных разработчиков, Backend-разработчиков (Python, Java, C++, Kotlin), системных и бизнес-аналитиков. Посмотреть вакансии можно на сайте.